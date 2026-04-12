Η δημοφιλία του Zohran Mamdani παραμένει εντυπωσιακή, 100 μέρες μετά την εκλογή του

Νέες δημοσκοπήσεις από το Marist College και το Emerson College προσφέρουν μια καθαρή εικόνα για τη στήριξη που απολαμβάνει ο 34χρονος σοσιαλιστής δήμαρχος, δίνοντας ταυτόχρονα πατήματα στους επικριτές του. Η έρευνα του Marist έδειξε ότι το 48% των Νεοϋορκέζων εγκρίνει τα πεπραγμένα του, ενώ το 30% τα αποδοκιμάζει (με ένα 23% να δηλώνει αναποφάσιστο). Παράλληλα, το 56% των πολιτών θεωρεί ότι η πόλη κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, έναντι 43% που διαφωνεί — μια εντυπωσιακή άνοδος σε σχέση με τον Οκτώβριο, επί δημαρχίας Eric Adams, όταν το ποσοστό αισιοδοξίας ήταν καθηλωμένο στο 31%.

Η προσωπική δημοτικότητα του Mamdani στην ίδια έρευνα ήταν ακόμα υψηλότερη, αγγίζοντας το 55%. Στον αντίποδα, το 33% των ερωτηθέντων δήλωσε πως έχει μάλλον αρνητική ή πολύ αρνητική γνώμη για τον νέο δήμαρχο.

Τα νούμερα της Emerson δεν παρουσίασαν θεαματικές αποκλίσεις, καταγράφοντας μια σχέση αποδοχής/αποδοκιμασίας 43% έναντι 27% — με τη σχετική πλειοψηφία να εγκρίνει το έργο του. Ωστόσο, στο ερώτημα για την πορεία της πόλης, η Emerson κατέγραψε περισσότερη απαισιοδοξία, με το 59% να θεωρεί πως η Νέα Υόρκη βρίσκεται σε «λάθος δρόμο» και το 41% σε «σωστό».

Η ζωή και η πολιτική του διαδρομή αναλύθηκαν εξονυχιστικά. Κάθε επιλήψιμο στοιχείο από την έρευνα των αντιπάλων του βγήκε στην επιφάνεια. Το ότι επιβίωσε όλων αυτών των χτυπημάτων, του εξασφάλισε την πανοπλία του. Τώρα φαίνεται δυναμικός, ανθεκτικός και υπό μία έννοια άτρωτος.

Όπως επισήμανε με χαιρεκακία η New York Post και άλλοι επικριτές του Mamdani, τα ποσοστά αποδοχής του Marist είναι χαμηλότερα από εκείνα του Eric Adams την ίδια ακριβώς περίοδο της πρώτης (και μοναδικής) θητείας του. Ο Adams απολάμβανε τότε την έγκριση του 61% των πολιτών, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο Mamdani ίσως έχει χαμηλότερο «ταβάνι» δημοτικότητας από τον προκάτοχό του — ο οποίος βέβαια, στο τέλος της σημαδεμένης από σκάνδαλα θητείας του, κατέληξε ο πιο αντιπαθής δήμαρχος της σύγχρονης ιστορίας της Νέας Υόρκης. Θεωρητικά, αυτή η χαμηλότερη οροφή καθιστά τον Mamdani πιο ευάλωτο.

Αναμφίβολα, ο νεαρός δήμαρχος είναι μια προσωπικότητα που πολώνει. Μετά από μια εξαιρετικά σκληρή και δαπανηρή αναμέτρηση με τον Andrew Cuomo, κατάφερε οριακά να συγκεντρώσει το 50% των ψήφων. Είναι ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος, ο πρώτος με καταγωγή από τη Νότια Ασία και ο πρώτος που αυτοπροσδιορίζεται ρητά ως σοσιαλιστής. Στους συντηρητικούς θύλακες της πόλης, και ειδικά στο Staten Island, είναι ήδη λαομίσητος. Ενώ η δημοσκόπηση του Marist δείχνει ισχυρή αποδοχή στα τέσσερα από τα πέντε διαμερίσματα της πόλης, στο Staten Island —προπύργιο των Ρεπουμπλικανών που στήριξε τον Trump και στις τρεις εκλογικές αναμετρήσεις— η αποδοχή του Mamdani περιορίζεται στο ισχνό 33% έναντι 60% αποδοκιμασίας. Με δεδομένο το πώς έβλεπε η συγκεκριμένη περιοχή τους προηγούμενους Δημοκρατικούς δημάρχους, και ειδικά τον Bill de Blasio, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς αυτά τα νούμερα θα μπορούσαν να βελτιωθούν. Ανεξάρτητα από το πόσο επιτυχημένος θα φανεί ο Mamdani, οι Ρεπουμπλικανοί δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση μαζί του.

Ο Zohran Mamdani προσεύχεται στην Ελληνορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο Μανχάταν, την Μεγάλη Παρασκευή. Πίστωση: Orthodox Observer, Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος

Η σύγκριση με τον Adams, πάντως, δεν είναι κάτι απλό, καθώς οι δύο άνδρες εξελέγησαν υπό τελείως διαφορετικές συνθήκες. Ο Adams επικράτησε σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική προκριματική διαδικασία, αλλά είχε μια μάλλον τυπική και αναμενόμενη πορεία στις γενικές εκλογές, κερδίζοντας εύκολα τον υποχρηματοδοτημένο Curtis Sliwa.

Αντίθετα, η άνοδος του Mamdani ήταν βίαιη. Κατά την προεκλογική περίοδο, λόμπι προσκείμενα στον Cuomo, εξαπέλυσαν ανηλεή πόλεμο εναντίον του, διαθέτοντας για τον σκοπό αυτό εκατομμύρια δολάρια. Στοχοποιήθηκε —στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο, το διαδίκτυο και τα ταχυδρομεία— για τις θέσεις του στην αστυνόμευση και το Μεσανατολικό. Ένας ραδιοφωνικός παραγωγός έφτασε στο σημείο να δηλώσει πως θα πανηγύριζε μια νέα 11η Σεπτεμβρίου. Ταυτόχρονα όμως, ο Mamdani έγινε εξαιρετικά διάσημος, περισσότερο από κάθε άλλο υποψήφιο δήμαρχο στην πρόσφατη ιστορία. Η ζωή και η πολιτική του διαδρομή αναλύθηκαν εξονυχιστικά. Κάθε επιλήψιμο στοιχείο από την έρευνα των αντιπάλων του βγήκε στην επιφάνεια. Το ότι επιβίωσε όλων αυτών των χτυπημάτων, του εξασφάλισε την πανοπλία του. Τώρα φαίνεται δυναμικός, ανθεκτικός και υπό μία έννοια άτρωτος.

Με στοιχεία από το New York Magazine