Η δήμαρχος Νέας Ορλεάνης με τον εραστή και σωματοφύλακά της στο στόχαστρο για απάτη

Η δήμαρχος της Νέας Ορλεάνης, LaToya Cantrell, και ο σωματοφύλακάς της, Jeffrey Vappie, κατηγορούνται για απάτη και διαφθορά, με την κατηγορία ότι χρησιμοποίησαν δημόσια κεφάλαια για να καλύψουν την «προσωπική τους σχέση».

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η Cantrell διατηρούσε «στενή προσωπική σχέση» με τον Vappie από τον Οκτώβριο του 2021, όταν εκείνος ήταν μέλος της ομάδας προστασίας της. Από τότε και μέχρι τη συνταξιοδότησή του, τον Ιούνιο του 2024, το ζευγάρι φέρεται να παρουσίαζε τον Vappie ως εν υπηρεσία, ενώ στην πραγματικότητα περνούσε χρόνο με τη δήμαρχο σε 14 εσωτερικά και διεθνή ταξίδια.

Ούτε η Cantrell ούτε ο Vappie έχουν σχολιάσει δημοσίως τους ισχυρισμούς. Η πόλη της Νέας Ορλεάνης ανέφερε στο Associated Press ότι γνωρίζει τις κατηγορίες και ότι ο δικηγόρος της δημάρχου τις εξετάζει.

Αυτόματη διαγραφή μηνυμάτων και κοινό σπίτι που ανήκει στην πόλη

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι οι δύο χρησιμοποιούσαν την εφαρμογή WhatsApp με λειτουργία αυτόματης διαγραφής μηνυμάτων, ανταλλάσσοντας χιλιάδες μηνύματα για να συγκαλύψουν τη σχέση και τη φερόμενη παράνομη δραστηριότητά τους.

Κατά την παραμονή τους στη Νέα Ορλεάνη, φέρονται να χρησιμοποιούσαν διαμέρισμα που ανήκει στην πόλη ως κοινή κατοικία, ενώ ο Vappie παρουσιαζόταν ως εν υπηρεσία και πληρωνόταν για τα καθήκοντά του. Επιπλέον, πραγματοποίησαν ταξίδια για προσωπικούς λόγους – ανάμεσά τους σε αμπελώνα της Καλιφόρνιας για γευσιγνωσία κρασιού – με εκτιμώμενο κόστος 70.000 δολαρίων.

Όταν ρωτήθηκε στο παρελθόν για αυτά τα ταξίδια, η Cantrell είχε ισχυριστεί ότι συνοδευόταν από σωματοφύλακα για λόγους ασφαλείας λόγω της πανδημίας Covid, κάτι που οι εισαγγελείς αμφισβητούν, επισημαίνοντας περιπτώσεις όπου ταξίδεψε μόνη.

Ο Αμερικανός εισαγγελέας Michael Simpson δήλωσε ότι η σχέση δεν αποτελεί από μόνη της αδίκημα, αλλά αντικατοπτρίζει «ένα μακροχρόνιο σχέδιο απάτης, όπου χρησιμοποιήθηκαν δημόσιοι πόροι για προσωπικούς σκοπούς, εκμεταλλευόμενοι εξουσία και θέση», σύμφωνα με το CBS News.

Φωτογραφίες, καταγγελίες και κατηγορίες

Σε κάποια στιγμή της σχέσης τους, πολίτης φωτογράφισε την Cantrell και τον Vappie να δειπνούν μαζί, ενώ εκείνος παρουσιαζόταν ως σε υπηρεσία. Η δήμαρχος υπέβαλε καταγγελία στην αστυνομία και ζήτησε περιοριστικά μέτρα κατά του ατόμου, όπως υποστηρίζουν οι εισαγγελείς.

Πέραν των παραπάνω, οι δύο κατηγορούνται για εκφοβισμό υφισταμένων, ψευδείς δηλώσεις σε πράκτορες του FBI και ψευδορκία ενώπιον σώματος ενόρκων. Αν κριθούν ένοχοι, κινδυνεύουν με πολυετείς ποινές φυλάκισης και πρόστιμα έως 250.000 δολάρια (184.000 λίρες).

Η Cantrell, μέλος του Δημοκρατικού Κόμματος, είναι η πρώτη γυναίκα δήμαρχος της Νέας Ορλεάνης στα 300 χρόνια ιστορίας της πόλης, υπηρετώντας από το 2018. Η θητεία της ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο 2025, όταν και θα αποχωρήσει από το αξίωμα.

Με πληροφορίες από BBC