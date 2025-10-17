Η δικαστής Σούζαν Ίλστον φρέναρε τα σχέδια Τραμπ για μαζικές απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων

Μια γυναίκα δικαστής μπήκε στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς με απόφασή της ανέκοψε τα σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ για μαζικές απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων εν μέσω του κυβερνητικού shutdown.

Η ομοσπονδιακή δικαστής Σούζαν Ίλστον, με πολυετή θητεία στην έδρα του Σαν Φρανσίσκο, εξέδωσε προσωρινή διαταγή που απαγορεύει στην κυβέρνηση να προχωρήσει στις απολύσεις, κρίνοντας ότι υπήρχαν σοβαρές ενδείξεις παραβίασης των νομικών υποχρεώσεων του κράτους και υπέρβασης εξουσιών από κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Η απόφαση ελήφθη ύστερα από προσφυγή των συνδικάτων AFGE και AFSCME, που εκπροσωπούν δεκάδες χιλιάδες εργαζομένους του δημόσιου τομέα. Τα συνδικάτα υποστήριξαν ότι οι απολύσεις ήταν παράνομες και πολιτικά υποκινούμενες, με στόχο να «καθαρίσει» η δημόσια διοίκηση από υπαλλήλους που θεωρούνται μη φιλικοί προς τον πρώην πρόεδρο.

Η Ίλστον, που είχε διοριστεί το 1995 από τον Μπιλ Κλίντον, έκρινε πως το Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού (OMB) και το Γραφείο Προσωπικού χρησιμοποίησαν το κενό χρηματοδότησης που προκάλεσε το shutdown, ώστε να προωθήσουν πολιτικές αποφάσεις εκτός των ορίων της νομιμότητας. «Η εκτελεστική εξουσία υπερέβη τα όρια των αρμοδιοτήτων της», αναφέρει στην απόφασή της, υπογραμμίζοντας ότι το Σύνταγμα δεν επιτρέπει τη μονομερή αναστολή θεμελιωδών εργασιακών δικαιωμάτων λόγω δημοσιονομικής κρίσης.

Περίπου 4.100 εργαζόμενοι είχαν ήδη λάβει ειδοποιήσεις απόλυσης, ενώ ο Λευκός Οίκος είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο ο αριθμός να φτάσει τις 10.000. Η δικαστής ζήτησε από την κυβέρνηση να καταθέσει εντός 48 ωρών αναλυτική λίστα με όσους επηρεάζονται και με την πρόοδο της διαδικασίας.

Η απόφαση της Ίλστον θεωρείται σημαντική νίκη για τα συνδικάτα και μια πρώτη ανάσχεση στα σχέδια του Τραμπ για ριζική αναδιάρθρωση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Παράλληλα, αναμένεται να προκαλέσει νέο κύκλο αντιπαράθεσης ανάμεσα στη Δικαιοσύνη και τον Λευκό Οίκο, καθώς η κυβέρνηση εξετάζει προσφυγή σε ανώτερο δικαστήριο.

Η Σούζαν Ίλστον, γνωστή για τις ψύχραιμες και νομικά αυστηρές τοποθετήσεις της, έχει στο παρελθόν εκδώσει αποφάσεις σε κρίσιμες υποθέσεις ελευθερίας του Τύπου, περιβαλλοντικού δικαίου και εργασιακών σχέσεων. Με τη νέα της απόφαση, το όνομά της προστίθεται στη λίστα των δικαστικών λειτουργών που επιχειρούν να θέσουν φρένο στις πιο αμφιλεγόμενες πρωτοβουλίες του προέδρου.