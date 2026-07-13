Η Διεθνής Αμνηστία έβαλε το κέντρο της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ στη λίστα οργανώσεων «κατά των δικαιωμάτων»

Ένα κέντρο υποστήριξης γυναικών που έχουν υποστεί βιασμό, σεξουαλική επίθεση ή κακοποίηση, το οποίο ιδρύθηκε από την Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, συμπεριλήφθηκε από το βρετανικό τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας σε κατάλογο οργανώσεων «κατά των δικαιωμάτων».

Το Beira’s Place άνοιξε στο Εδιμβούργο το 2022, με στόχο να προσφέρει δωρεάν και εμπιστευτική υποστήριξη σε γυναίκες άνω των 16 ετών που έχουν βιώσει σεξουαλική βία, κακοποίηση ή εκμετάλλευση.

Το διοικητικό συμβούλιο του Beira’s Place. Από αριστερά: Σούζαν Σμιθ, Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, Τζόαν Λάμοντ, Μάργκαρετ ΜακΚάρτνεϊ και Ρόνα Χότσκις.

Το κέντρο περιλαμβάνεται στη νέα έκθεση «A Growing Threat: The Anti-Rights Movement in the UK», η οποία χαρτογραφεί οργανώσεις και κινήματα που, σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, επιχειρούν να περιορίσουν ήδη κατοχυρωμένα ανθρώπινα δικαιώματα στη Βρετανία.

Η έκθεση καταγράφει συνολικά 117 οργανώσεις και κινήματα. Ανάμεσά τους βρίσκονται 51 οργανώσεις τις οποίες εντάσσει στον λεγόμενο «gender critical» χώρο, μαζί με ομάδες κατά των αμβλώσεων, οργανώσεις της χριστιανικής δεξιάς και φορείς που υποστηρίζουν ή προωθούν πρακτικές μεταστροφής.

Στην ίδια κατηγορία με το Beira’s Place περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι οργανώσεις LGB Alliance, For Women Scotland, Sex Matters και Murray Blackburn Mackenzie.

Η Διεθνής Αμνηστία ορίζει ως «δρώντες κατά των δικαιωμάτων» επίσημες ή άτυπες ομάδες, ιδιώτες και κρατικούς φορείς που επιδιώκουν να περιορίσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, υπονομεύοντας τις νομικές και πρακτικές εγγυήσεις προστασίας τους.

Σύμφωνα με την έκθεση, ορισμένες από αυτές τις οργανώσεις αυτοπροσδιορίζονται ως «αντίθετες στην ιδεολογία του φύλου», όμως στην πράξη αντιτίθενται στην ισότητα και στα δικαιώματα γυναικών και ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων. Η Διεθνής Αμνηστία υποστηρίζει ότι η επίθεση στα δικαιώματα μιας ομάδας αποδυναμώνει σταδιακά τις προστασίες που ισχύουν για όλους.

Το Beira’s Place λειτουργεί ως υπηρεσία αποκλειστικά για γυναίκες, τόσο ως προς το προσωπικό όσο και ως προς τις ωφελούμενες. Στην ιστοσελίδα του αναφέρει ότι, μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Βρετανίας τον Απρίλιο του 2025, παρέχει τις υπηρεσίες του σε γυναίκες «βάσει του βιολογικού φύλου κατά τη γέννηση». Αυτό σημαίνει ότι οι τρανς γυναίκες δεν γίνονται δεκτές στις υπηρεσίες του κέντρου.

Η Ρόουλινγκ είχε ιδρύσει το Beira’s Place μετά την αντιπαράθεση γύρω από το κέντρο Rape Crisis Scotland στο Εδιμβούργο και την τότε διευθύνουσα σύμβουλό του, Μριντούλ Γουάντβα. Η συγγραφέας είχε δηλώσει ότι ήθελε να δημιουργήσει έναν χώρο όπου οι γυναίκες θα μπορούσαν να λαμβάνουν υποστήριξη αποκλειστικά από γυναικείο προσωπικό και μέσα σε περιβάλλον στο οποίο δεν θα βρίσκονταν άνδρες.

Στην έκθεση περιλαμβάνεται επίσης η For Women Scotland, η οργάνωση που προσέφυγε επιτυχώς στο Ανώτατο Δικαστήριο της Βρετανίας. Το δικαστήριο έκρινε το 2025 ότι οι όροι «γυναίκα» και «φύλο» στον νόμο περί ισότητας του 2010 αναφέρονται στο βιολογικό φύλο.

Η απόφαση οδήγησε κυβερνήσεις και δημόσιους οργανισμούς σε ολόκληρη τη Βρετανία να επανεξετάσουν τις πολιτικές τους για τους χώρους που προορίζονται αποκλειστικά για ένα φύλο, από τις φυλακές και τα αποδυτήρια έως τις υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων βίας.

Η Διεθνής Αμνηστία συνδέει την απόφαση με μια ευρύτερη υποχώρηση των ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων στη χώρα. Επισημαίνει ότι η Βρετανία υποχώρησε από την πρώτη στην 22η θέση της κατάταξης της ILGA-Europe μεταξύ 2015 και 2026, επικαλούμενη, μεταξύ άλλων, την απουσία μεταρρύθμισης της νομοθεσίας για τη νομική αναγνώριση φύλου, την έλλειψη απαγόρευσης των πρακτικών μεταστροφής και τη μεταχείριση των ΛΟΑΤΚΙ+ αιτούντων άσυλο.

Η For Women Scotland κατηγόρησε τη Διεθνή Αμνηστία ότι δυσφημεί οργανώσεις που υπερασπίζονται τα δικαιώματα των γυναικών, ανάμεσά τους ένα κέντρο για επιζώσες βιασμού και δίκτυα υποστήριξης κακοποιημένων γυναικών και παιδιών.

Η Σούζαν Σμιθ και η Μάριον Κάλντερ πανηγυρίζουν την περσινή δικαστική νίκη της For Women Scotland έξω από το Ανώτατο Δικαστήριο στο Λονδίνο.

«Η For Women Scotland είναι “κατά των δικαιωμάτων” μόνο αν δεν θεωρείς ότι οι γυναίκες δικαιούνται οποιαδήποτε δικαιώματα στον νόμο ή στη δημόσια ζωή», ανέφερε εκπρόσωπος της οργάνωσης, προσθέτοντας ότι η Διεθνής Αμνηστία είχε παρέμβει ανεπιτυχώς εναντίον της στη δικαστική υπόθεση.

Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ και το Beira’s Place δεν σχολίασαν τη συμπερίληψη του κέντρου στην έκθεση.

Μετά τις αντιδράσεις, η Διεθνής Αμνηστία αφαίρεσε προσωρινά την έκθεση από την ιστοσελίδα της και ανακοίνωσε ότι βρίσκεται υπό εσωτερική επανεξέταση.

Η οργάνωση διευκρίνισε ότι παραμένει προσηλωμένη στην έρευνα και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών, των ΛΟΑΤΚΙ+ και των τρανς ανθρώπων.

Με στοιχεία από The Times, PinkNews, Amnesty International UK.