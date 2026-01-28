«Η διαμάχη για τη Γροιλανδία είναι καμπανάκι αφύπνισης για όλη την Ευρώπη», προειδοποιεί ο Μακρόν

Μετά τις απειλές του Αμερικανού προέδρου να καταλάβει τη Γροιλανδία, οι ευρωπαϊκές δυνάμεις στέκονται ενωμένες για να δείξουν ότι μπορούν να υπερασπιστούν μόνες τους τα συμφέροντά τους.

Μιλώντας δίπλα στους πρωθυπουργούς της Δανίας και της Γροιλανδίας, ο Εμανουέλ Μακρόν σε σημερινές του δηλώσεις τόνισε ότι η «αφύπνιση» πρέπει να επικεντρωθεί «στη διασφάλιση της ευρωπαϊκής μας κυριαρχίας, στη συνεισφορά μας στην ασφάλεια του Αρκτικού Κύκλου, στην καταπολέμηση ξένης παρέμβασης και παραπληροφόρησης και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

Ο Μακρόν επανέλαβε τη στήριξη της Γαλλίας στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Γροιλανδίας. Πρόσθεσε ότι το Παρίσι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται αυτές τις αρχές, σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, ενώ τάχθηκε υπέρ της ενισχυμένης παρουσίας του ΝΑΤΟ στην Αρκτική.

Ο Γάλλος πρόεδρος απηύθυνε μερικές λέξεις στη γλώσσα των ιθαγενών της Γροιλανδίας και στη συνέχεια, στα δανικά, διαβεβαίωσε ότι η Γαλλία θα βρίσκεται «πλάι στο Βασίλειο της Δανίας». Μετά την πίεση από ευρωπαϊκές χώρες, ο Ντόναλντ Τραμπ εγκατέλειψε την απειλή κατάληψης της Γροιλανδίας με στρατιωτικά μέσα. Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέττε Φρεντέρικσεν, μιλώντας στο Παρίσι υπογράμμισε ότι η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει τώρα την άμυνά της, για να μειώσει την εξάρτησή της από τις ΗΠΑ σε στρατιωτικά ζητήματα. Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του επικεφαλής του NATO, ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της χωρίς τις ΗΠΑ, παραδέχθηκε ότι είναι «πολύ δύσκολο» αυτή τη στιγμή, προσθέτοντας όμως ότι η Ευρώπη μπορεί να κάνει περισσότερα από όσα λέγονται δημόσια.

Για τον στόχο αύξησης των αμυντικών δαπανών του ΝΑΤΟ έως το 2035, η Μέττε Φρεντέρικσεν είπε ότι ένα τέτοιο χρονοδιάγραμμα θα είναι ήδη αργά, υπογραμμίζοντας ότι το κρίσιμο είναι να ξεκινήσει τώρα η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων.

Κλείνοντας, σημείωσε ότι η Ευρώπη έκανε «μεγάλο λάθος» όταν στο παρελθόν μείωσε τους στρατιωτικούς προϋπολογισμούς της. Υπενθύμισε επίσης τις δεσμεύσεις των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ για αύξηση των δαπανών, από τον προηγούμενο στόχο του 2% του ΑΕΠ έως το 2024, σε νέο στόχο 5% του ΑΕΠ.

Με πληροφορίες από Guardian