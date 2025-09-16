Η δεύτερη απόπειρα του βασιλιά Καρόλου να πείσει τον Τραμπ για την κλιματική κρίση

Ήταν Ιούνιος του 2019 όταν ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συναντούσε τον Πρίγκιπα Κάρολο για ένα τσάι που υποτίθεται θα κρατούσε 15 λεπτά. Η συνάντηση τελικά διήρκεσε μιάμιση ώρα, με τον Τραμπ να μην μπορεί σχεδόν να αρθρώσει λέξη. Όπως είπε ο ίδιος την επόμενη μέρα, «ο Κάρολος μιλούσε την περισσότερη ώρα». Το βασικό θέμα; Η κλιματική αλλαγή.

Ο Κάρολος έχει εδώ και δεκαετίες τοποθετηθεί δημόσια υπέρ της δράσης για το κλίμα. Από το 2010 προειδοποιούσε ότι χωρίς παγκόσμια παρέμβαση, ο κόσμος βρίσκεται «στο χείλος της καταστροφής». Τώρα, έξι χρόνια μετά τη συνάντηση τους, ο Κάρολος, πλέον βασιλιάς, καλείται να επαναλάβει τη δύσκολη αποστολή του: να μεταπείσει έναν Τραμπ που επιστρέφει πιο σίγουρος και πιο αντίθετος προς τις διεθνείς κλιματικές συμφωνίες.

Ο Τραμπ επιστρέφει στο Ηνωμένο Βασίλειο για μια δεύτερη επίσημη κρατική επίσκεψη – κάτι πρωτοφανές. Η συνάντησή του με τον Κάρολο αναμένεται να γίνει στο Κάστρο του Ουίνδσορ. Όσοι γνωρίζουν καλά τον βασιλιά, λένε ότι οι απόψεις του για το περιβάλλον είναι πιο ακλόνητες από ποτέ. Ο δημοσιογράφος και βιογράφος του, Τζόναθαν Ντίμπλεμπι, υποστηρίζει: «Αν μη τι άλλο, νιώθει ακόμα πιο έντονα την ανάγκη για δράση».

Ως βασιλιάς, ο Κάρολος δεν μπορεί να εκφράζεται πολιτικά. Πρέπει να υποστηρίζει την εκλεγμένη κυβέρνηση, τώρα υπό τον Κιρ Στάρμερ. Ωστόσο, η φιλο-πράσινη ατζέντα των Εργατικών του δίνει περιθώρια να μιλήσει για την κλιματική αλλαγή χωρίς να θεωρηθεί ότι επεμβαίνει. Οι παλιοί του συνεργάτες θεωρούν δεδομένο πως θα θέσει το θέμα στο Τραμπ, έστω και με διπλωματική γλώσσα.

Ο Κάρολος ίσως επιστρατεύσει και ένα... δώρο για να περάσει το μήνυμά του: το βιβλίο του «Harmony», που αποτελεί μια κραυγή αγωνίας για τη σωτηρία του πλανήτη. Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έχει ήδη ένα αντίτυπο. Για τον Τραμπ, λέγεται πως ο Κάρολος σκοπεύει να του το δώσει προσωπικά.

Το πρόβλημα με τον Τραμπ και το συναισθηματικό χαρτί

Ο Τραμπ δεν έχει δώσει σημάδια ότι πείστηκε το 2019. Αντιθέτως, παραπονέθηκε αργότερα ότι η συζήτηση ήταν «φρικτή – μόνο για την κλιματική αλλαγή». Υπέγραψε ξανά την έξοδο των ΗΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού, ενίσχυσε τις επενδύσεις σε ορυκτά καύσιμα και χλεύασε τις ανεμογεννήτριες. Παρ’ όλα αυτά, ορισμένοι πιστεύουν ότι σέβεται τον θεσμό της μοναρχίας και ίσως ακούσει τον Κάρολο περισσότερο απ’ ό,τι άλλους ηγέτες.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι «αγαπά τον Κάρολο». Η μητέρα του, γεννημένη στη Σκωτία, λάτρευε τη βασίλισσα Ελισάβετ. Ακόμη και η Μελάνια Τραμπ, στη βιογραφία της, αναφέρει ότι είχε μια ενδιαφέρουσα συνομιλία με τον Κάρολο για την περιβαλλοντική προστασία και ότι ακόμη ανταλλάσσουν γράμματα.

Οι σύμβουλοι του βασιλιά λένε ότι ξέρει πολύ καλά τα όρια του θεσμού του. Δεν πρόκειται να χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι, αλλά θα μιλήσει «γενικώς», όπως λέει ο πρώην λογογράφος του Ίαν Σκέλι. Θα τονίσει την ανάγκη παγκόσμιας συνεργασίας και ίσως επισημάνει τις επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων που πλέον δεν μπορούν να αγνοηθούν.

Ο Μάικλ Μαν, κορυφαίος Αμερικανός κλιματολόγος, λέει ξεκάθαρα: «Ο Τραμπ δεν πρόκειται να αλλάξει γνώμη για το κλίμα – οι απόψεις του δεν βασίζονται στην επιστήμη αλλά στο πολιτικό όφελος». Παρ’ όλα αυτά, η επιρροή του Καρόλου, όσο «μαλακή» κι αν είναι, μπορεί να έχει σημασία. Αλλά ίσως όχι για πολύ. Αν ο Νάιτζελ Φάρατζ και το Reform UK κερδίσουν τις επόμενες εκλογές, τότε κάθε δυνατότητα του Καρόλου να μιλά για το κλίμα θα περιοριστεί δραστικά.

Ο ίδιος ο Κάρολος είχε γράψει στο βιβλίο του: «Αν συνεχίσουμε να παρασυρόμαστε από τις ανεύθυνες φωνές των σκεπτικιστών, θα είναι πολύ αργά». Ο χρόνος τελειώνει. Κι αν όχι τώρα, τότε πότε θα χρησιμοποιήσει την επιρροή του για το καλό του πλανήτη;

