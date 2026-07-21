Η Δανία δίνει οδηγίες στους τουρίστες για ενδεχόμενη συνάντηση με λύκο - «Μείνετε ακίνητοι και κοιτάξτε τον στα μάτια»

Οι αρχές της Δανίας συμβούλευσαν τους τουρίστες να παραμένουν ακίνητοι, να διατηρούν οπτική επαφή και να επιδεικνύουν «μέγιστη αντίσταση» σε περίπτωση επίθεσης, εάν συναντήσουν λύκο κατά τη διάρκεια των διακοπών τους.

Μετά από απουσία 200 ετών, οι λύκοι άρχισαν να επιστρέφουν στη Δανία το 2012. Σήμερα εκτιμάται ότι υπάρχουν 49 λύκοι στη χερσόνησο της Γιουτλάνδης.

Γενικά, είναι σπάνιο οι λύκοι να πλησιάζουν ακόμη και ανθρώπους, ωστόσο στην περιοχή γύρω από τον δημοφιλή τουριστικό προορισμό Oksbøl, μικροί λύκοι εντοπίστηκαν να το κάνουν φέτος.

Ο δήμος Βάρντε (Varde) και ο τουριστικός οργανισμός Visit Vesterhavet διένειμαν φυλλάδια με τις κυβερνητικές οδηγίες σε εξοχικές κατοικίες, κάμπινγκ και τουριστικά γραφεία στα δανικά, τα αγγλικά και τα γερμανικά.

Οι οδηγίες

Οι τουρίστες συμβουλεύονται να παραμείνουν ήρεμοι και ακίνητοι όταν βρίσκονται απέναντι σε έναν λύκο, να διατηρήσουν την οπτική επαφή, να τραβήξουν φωτογραφία του ζώου και, εάν αυτό δεν απομακρυνθεί από μόνο του, να φωνάξουν, να χτυπήσουν παλαμάκια και να κουνήσουν τα χέρια τους.

Τους συνιστάται να μην ακολουθούν έναν λύκο και να μην του γυρίζουν την πλάτη εάν πλησιάζει. Η συμβουλή είναι να «τον κοιτάζουν απευθείας στα μάτια» ώστε να «δείξουν κυριαρχία».

Παρότι δεν έχουν σημειωθεί επιθέσεις λύκων σε ανθρώπους στη Δανία, σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, οι τουρίστες καλούνται: «Πρέπει να επιδείξετε μέγιστη αντίσταση: χτυπήστε και κλωτσήστε και χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε αντικείμενο μπορεί να λειτουργήσει ως όπλο».

Οι κυβερνητικές οδηγίες αναφέρουν επίσης ότι τα παιδιά κάτω των 10 ετών θα πρέπει να συνοδεύονται από ενήλικα στην περιοχή του Oksbøl.

Οι λύκοι έχουν παρουσία στη Δανία εδώ και χιλιάδες χρόνια – τα αρχαιότερα οστά λύκων που έχουν βρεθεί στη χώρα χρονολογούνται πριν από 13.000 χρόνια – όμως μετά τον θάνατο του τελευταίου λύκου που πυροβολήθηκε το 1813, άρχισαν να επιστρέφουν μόλις τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

Η παρουσία τους έχει προκαλέσει ανάμεικτες αντιδράσεις, συχνά με τις απόψεις να διχάζουν την κοινωνία κατά μήκος πολιτικών γραμμών. Τον Απρίλιο, δύο πόνι σκοτώθηκαν από λύκους μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων. Λίγο αργότερα, τέσσερις βουλευτές του ακροδεξιού Δανικού Λαϊκού Κόμματος αναφέρθηκε ότι ελέγχθηκαν από την αστυνομία, επειδή κοινοποίησαν στο Facebook ανάρτηση που καλούσε τον κόσμο να «πυροβολήσει τον λύκο».

Οι λύκοι προστατεύονται από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με πληροφορίες από Guardian