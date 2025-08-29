Η Δανία αντιμέτωπη με μια «πολύ ασυνήθιστη» έξαρση γρίπης - Υπεύθυνο θεωρείται ένα μουσικό φεστιβάλ

Η Δανία αντιμετωπίζει μια ασυνήθιστα μεγάλη έξαρση γρίπης, που φαίνεται να συνδέεται με ένα μουσικό φεστιβάλ.

Μεταξύ 11 και 17 Αυγούστου αναφέρθηκαν 115 περιστατικά γρίπης, σε σύγκριση με 19 περιστατικά την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το Κρατικό Ινστιτούτο Στατιστικής που ασχολείται με τις επιδημιολογικές ασθένειες (Statens Serum Institut, SSI).

Ο οργανισμός παρακολουθεί τα κρούσματα γρίπης όλο τον χρόνο τα τελευταία 15 χρόνια και ανέφερε ότι είναι η πρώτη φορά που εντοπίζει μεγάλη έξαρση γρίπης τον Αύγουστο.

«Ο χρόνος εμφάνισης είναι πολύ ασυνήθιστος», δήλωσε η Ραμόνα Τρεμπιέν, υπεύθυνη τμήματος του SSI, σε ανακοίνωσή της.

Στη Δανία, η γρίπη προκαλεί συνήθως περισσότερες μολύνσεις κατά τη διάρκεια του χειμώνα, όταν οι άνθρωποι βρίσκονται συγκεντρωμένοι σε εσωτερικούς χώρους και υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες να εξαπλωθεί ο ιός.

Η έξαρση φαίνεται να συνδέεται με το Smukfest, ένα μουσικό φεστιβάλ που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα στην πόλη Σκάντερμποργκ και προσέλκυσε σχεδόν 60.000 επισκέπτες σε μία εβδομάδα.

Όλοι οι ασθενείς που μολύνθηκαν στο φεστιβάλ είχαν την ίδια μορφή γρίπης A H1N1, γνωστή και ως γρίπη των χοίρων, ενώ τα λοιπά κρούσματα προέρχονταν από διαφορετικές πηγές, σύμφωνα με το SSI.

«Όλα δείχνουν ότι η έξαρση συνδέεται με το Smukfest», δήλωσε η Τρεμπιέν.

Οι περισσότεροι άνθρωποι που προσβάλλονται από γρίπη αναρρώνουν μέσα σε περίπου μία εβδομάδα. Ωστόσο, τα μικρά παιδιά, οι έγκυες γυναίκες, οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με χρόνιες παθήσεις διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών.

Ο αριθμός των νέων κρουσμάτων έχει μειωθεί την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα με το SSI.

Ο οργανισμός ανέφερε ότι οι άνθρωποι μπορούν να συνεχίσουν να παρακολουθούν φεστιβάλ, αλλά το «επεισόδιο Smukfest» υπογραμμίζει ότι οι μεγάλες εκδηλώσεις μπορούν να «λειτουργήσουν ως υπερμεταδότες εάν οι συνθήκες είναι κατάλληλες».

Με πληροφορίες από euronews.com