Η Costco θα πουλά Ozempic και Wegovy στη μισή τιμή

Η Costco ανακοίνωσε πως θα πουλά Ozempic και Wegovy στη μισή τιμή για τα μέλη της.

Τα μέλη της Costco, θα μπορούν πλέον να αποκτήσουν φάρμακα τύπου GLP-1, όπως Ozempic και Wegovy, με έκπτωση 50%, στο πλαίσιο της νέας συνεργασίας της με την κατασκευάστρια εταιρεία Novo Nordisk.

Τα φάρμακα θα διατίθενται μέσω του Προγράμματος Συνταγογράφησης Μελών της Costco (Costco Member Prescription Program). Το κόστος για προμήθεια τεσσάρων εβδομάδων ενέσιμων, θα ανέρχεται στα 499 δολάρια, ωστόσο απαιτείται ιατρική συνταγή και πληρωμή από τον ασθενή, καθώς πολλές ασφαλιστικές δεν καλύπτουν αυτά τα φάρμακα.

Εκπρόσωπος της Novo Nordisk δήλωσε στο PEOPLE ότι τα μέλη της Costco με κάρτα Executive Member και κάρτα Costco Citibank Visa θα λαμβάνουν επιπλέον 2% έκπτωση στην αγορά των φαρμάκων Wegovy ή Ozempic, υπό τους όρους που ισχύουν. «Η συνεργασία μας με την Costco είναι ένα ακόμη βήμα της Novo Nordisk προς τη διευκόλυνση της πρόσβασης και της προσιτής τιμής των γνήσιων φαρμάκων Wegovy και Ozempic, ακριβώς εκεί που ψωνίζει ήδη ο κόσμος», δήλωσε ο Dave Moore, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Λειτουργιών της Novo Nordisk στις ΗΠΑ.

«Συνεργαζόμενοι με έναν από τους πιο αξιόπιστους λιανέμπορους της χώρας, συναντάμε τον κόσμο εκεί που βρίσκεται, προσφέροντας εγκεκριμένα φάρμακα από τον FDA σε premium συσκευασίες, με την προσφορά αυτοπληρωμής των 499 δολαρίων. Όλοι αξίζουν φροντίδα που να είναι απλή, αξιόπιστη και προσβάσιμη και είμαστε περήφανοι που ηγούμαστε σε αυτή την προσπάθεια», συνέχισε.

Η δημοτικότητα των συγκεκριμένων φαρμάκων για απώλεια βάρους έχει εκτοξευθεί. Μέχρι το 2024, 1 στους 8 ενήλικες στις ΗΠΑ έχει λάβει φάρμακο τύπου GLP-1, όπως το Ozempic.

Ωστόσο, η μεγάλη ζήτηση έχει οδηγήσει και σε αύξηση των παραποιημένων προϊόντων, πολλά από τα οποία έχουν προκαλέσει ασθένειες σε όσους τα λαμβάνουν. «Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι προσφέρουμε τα αυθεντικά Wegovy και Ozempic, εκεί όπου οι ασθενείς αναζητούν φροντίδα. Και γνωρίζουμε ότι η Costco είναι ένα αξιόπιστο brand», κατέληξε.

Με πληροφορίες από PEOPLE