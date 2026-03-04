Η Charlotte de Witte ακυρώνει την περιοδεία της στην Αυστραλία λόγω της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

Η παγκόσμια ένταση στη Μέση Ανατολή άρχισε να επηρεάζει και το διεθνές μουσικό κύκλωμα. Η Βελγίδα techno DJ και παραγωγός Charlotte de Witte ακύρωσε τις προγραμματισμένες εμφανίσεις της στην Αυστραλία, επικαλούμενη τις επιπτώσεις της κλιμάκωσης και τις διαταραχές στις διεθνείς αεροπορικές διαδρομές.

Η de Witte ήταν προγραμματισμένο να εμφανιστεί στις 6 Μαρτίου στο Hordern Pavilion του Σίδνεϊ και στη συνέχεια να συμμετάσχει ως headliner στο Pitch Music & Arts festival στη Βικτώρια. Οι εμφανίσεις δεν θα πραγματοποιηθούν.

Σε ανάρτησή της στο Instagram, η καλλιτέχνιδα ανέφερε ότι «λόγω της πρόσφατης κλιμάκωσης της σύγκρουσης και των επιθέσεων με drones στη Μέση Ανατολή, δεν είναι δυνατό να διασφαλιστεί ασφαλής εναλλακτική διαδρομή ταξιδιού για εμένα και το crew μου». Όπως σημείωσε, η απόφαση «δεν ελήφθη ελαφρά».

Η διοργανώτρια Untitled Group επιβεβαίωσε ότι οι ακυρώσεις σχετίζονται με «συνεχιζόμενες παγκόσμιες ταξιδιωτικές διαταραχές λόγω της σύγκρουσης». Σύμφωνα με την εταιρεία, 27 καλλιτέχνες του Pitch festival επηρεάστηκαν από δρομολόγια που περιλάμβαναν στάσεις στη Μέση Ανατολή. Οι 25 κατάφεραν να αναδρομολογηθούν, όμως η de Witte και η Γερμανίδα παραγωγός Sedef Adasï δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν.

Η συναυλία στο Σίδνεϊ μεταφέρεται σε νέα ημερομηνία, ενώ το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Οι ακυρώσεις έρχονται μετά τις πρόσφατες αεροπορικές επιθέσεις στο Ιράν και τα αντίποινα που ακολούθησαν, με αρκετές χώρες να εκδίδουν ταξιδιωτικές προειδοποιήσεις. Το αποτέλεσμα είναι μια αλυσιδωτή επίδραση στις διεθνείς μετακινήσεις — και, κατ’ επέκταση, στο live circuit.

Για τη σκηνή της ηλεκτρονικής μουσικής, όπου τα διεθνή bookings αποτελούν βασικό μοντέλο βιωσιμότητας, η αστάθεια των αεροπορικών διαδρομών δεν είναι απλώς ζήτημα logistics αλλά και οικονομικό ρίσκο. Η υπόθεση της de Witte λειτουργεί ως υπενθύμιση ότι το global touring οικοσύστημα παραμένει ευάλωτο σε γεωπολιτικές αναταράξεις — ακόμη και όταν αυτές συμβαίνουν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο της συναυλίας.