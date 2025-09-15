Η Βρετανία προετοιμάζεται για την άφιξη Τραμπ – Σχέδιο ασφαλείας ενόψει διαδηλώσεων

Η βρετανική αστυνομία βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα ενόψει της επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Λονδίνο, η οποία ξεκινά αύριο, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2025.

Ο Τραμπ πραγματοποιεί τη δεύτερη επίσημη επίσκεψή του στη χώρα, σε μια συγκυρία ιδιαίτερης πολιτικής φόρτισης.

Ο αναπληρωτής διευθυντής της αστυνομίας της Κοιλάδας του Τάμεση, Κρίστιαν Μπαντ, δήλωσε ότι έχει καταρτιστεί μια «πολύ περιεκτική επιχείρηση αστυνόμευσης και ασφάλειας, που λαμβάνει υπόψη σχεδόν κάθε προβλέψιμο σενάριο». Όπως τόνισε, ο σχεδιασμός επανεξετάζεται συνεχώς και προσαρμόζεται στις εξελίξεις.

Παρά το κόκκινο χαλί που στρώνει το βρετανικό παλάτι, μεγάλες κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί για την Τετάρτη, με στόχο να καταδικάσουν την παρουσία του Τραμπ. Οι διαδηλώσεις αναμένεται να είναι μαζικές και αποτελούν έναν από τους βασικούς πονοκεφάλους των αρχών.

Το επίσημο πρόγραμμα της επίσκεψης Τραμπ

Το βασιλικό σκέλος της επίσκεψης θα πραγματοποιηθεί στο Κάστρο του Ουίνδσορ, το παλαιότερο κατοικημένο κάστρο στον κόσμο, το οποίο φιλοξενεί τη βρετανική μοναρχία εδώ και 1.000 χρόνια. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει περιήγηση με άμαξα και επίσημο δείπνο.

Την Πέμπτη, ο Τραμπ θα συναντηθεί με τον βασιλιά και στη συνέχεια θα γίνει δεκτός από τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ στην εξοχική κατοικία του στο Τσέκερς.

Η άφιξη του Αμερικανού προέδρου επισκιάζεται από τη δολοφονία, μόλις την περασμένη εβδομάδα, του ακροδεξιού ακτιβιστή και στενού συμμάχου του Τραμπ, Τσάρλι Κερκ. Η υπόθεση έχει αναζωπυρώσει φόβους για αύξηση της πολιτικής βίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και ενδεχόμενες επιπτώσεις στην ασφάλεια του ταξιδιού.

Σύμφωνα με τον Μπαντ, τόσο η επίσκεψη στο Ουίνδσορ όσο και η συνάντηση στο Τσέκερς θα είναι αυστηρά ιδιωτικού χαρακτήρα, γεγονός που μειώνει την έκθεση του Τραμπ σε ανοιχτούς δημόσιους χώρους και, κατά συνέπεια, το ρίσκο επεισοδίων.