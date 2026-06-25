Η Βρετανία παρουσίασε σχέδιο νόμου για την απαγόρευση των θεραπειών μεταστροφής και για τρανς άτομα

Η βρετανική κυβέρνηση παρουσίασε σχέδιο νόμου για την απαγόρευση των θεραπειών μεταστροφής, σε μια εξέλιξη που οι ΛΟΑΤΚΙ+ οργανώσεις περίμεναν εδώ και χρόνια.

Το σχέδιο νόμου, που δημοσιεύθηκε στις 25 Ιουνίου, προβλέπει την απαγόρευση πρακτικών που επιχειρούν να αλλάξουν, να καταστείλουν ή να «διορθώσουν» τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου ενός ανθρώπου. Το κρίσιμο σημείο είναι ότι το κείμενο περιλαμβάνει και τα τρανς άτομα, ένα ζήτημα που είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία σε προηγούμενες πολιτικές συζητήσεις στη Βρετανία.

Η υπόσχεση για απαγόρευση των θεραπειών μεταστροφής είχε δοθεί πρώτη φορά το 2018, επί κυβέρνησης Τερέζα Μέι, στο πλαίσιο του LGBT Action Plan. Από τότε, διαδοχικές κυβερνήσεις και πρωθυπουργοί, από τον Μπόρις Τζόνσον μέχρι τον Κιρ Στάρμερ, επανέλαβαν τη δέσμευση, χωρίς όμως να ολοκληρωθεί η νομοθετική διαδικασία.

Η δέσμευση επανήλθε φέτος στον Βασιλικό Λόγο, τον Μάιο, όταν η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα φέρει σχέδιο νόμου για την απαγόρευση των «κακοποιητικών πρακτικών μεταστροφής». Η δημοσίευση του κειμένου ανοίγει τώρα το επόμενο στάδιο: τον έλεγχο και τη συζήτηση πριν το σχέδιο προχωρήσει ως πλήρης νομοθετική πρόταση.

Η Stonewall και η Ban Conversion Practices Coalition, που εδώ και χρόνια πιέζουν για μια πλήρη απαγόρευση, χαιρέτισαν την εξέλιξη, τονίζοντας ότι το ζητούμενο είναι να μην υπάρξουν κενά ή εξαιρέσεις που θα άφηναν εκτεθειμένα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα.

Ο Σάιμον Μπλέικ, διευθύνων σύμβουλος της Stonewall, δήλωσε ότι το σχέδιο νόμου στέλνει ένα καθαρό μήνυμα στους ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπους: ότι δεν χρειάζεται να αλλάξουν αυτό που είναι, ότι δεν είναι «σπασμένοι» και ότι δεν χρειάζονται «διόρθωση».

«Σε μια περίοδο που τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα απειλούνται και βλέπουμε αυξημένη εχθρότητα απέναντι στην κοινότητα, αυτό το σχέδιο νόμου είναι κρίσιμο για ένα πιο ασφαλές και συμπεριληπτικό μέλλον», είπε ο Μπλέικ, προσθέτοντας ότι η οργάνωση θα εξετάσει προσεκτικά το κείμενο ώστε να διασφαλιστεί ότι η απαγόρευση θα είναι πραγματικά αποτελεσματική.

Ο Ίαν, ένας άνδρας που πέρασε για χρόνια από θεραπείες μεταστροφής, περιέγραψε τη ζημιά που άφησαν στην ψυχική του υγεία. Όπως είπε, η εμπειρία κατέστρεψε την αυτοπεποίθησή του και δημιούργησε μια βαθιά εσωτερική σύγκρουση με μακροχρόνιες συνέπειες. Χαρακτήρισε τη σημερινή ανακοίνωση «στιγμή δικαιοσύνης», λέγοντας όμως ότι τον εξοργίζει το γεγονός πως τέτοιες πρακτικές μπόρεσαν να συνεχιστούν για τόσο καιρό.

Οι θεραπείες μεταστροφής περιγράφουν απόπειρες αλλαγής, καταστολής ή «διόρθωσης» του σεξουαλικού προσανατολισμού ή της ταυτότητας φύλου ενός ανθρώπου. Έχουν συνδεθεί με σοβαρή ψυχική βλάβη, ντροπή, αυτοαπόρριψη και μακροχρόνιο τραύμα.

Η δημοσίευση του σχεδίου νόμου δεν σημαίνει ότι η απαγόρευση έχει ήδη τεθεί σε ισχύ. Πρόκειται για την αρχή της νομοθετικής διαδικασίας και το κείμενο θα εξεταστεί από οργανώσεις, νομικούς και κοινοβουλευτικούς φορείς.

Για τις ΛΟΑΤΚΙ+ οργανώσεις, το επόμενο κρίσιμο ζήτημα είναι αν η τελική απαγόρευση θα είναι πλήρης και αν θα προστατεύει εξίσου gay, λεσβίες, bi και τρανς ανθρώπους.

Η συμπερίληψη των τρανς ατόμων δίνει στο σχέδιο νόμου ιδιαίτερη βαρύτητα. Σε μια περίοδο που τα τρανς δικαιώματα βρίσκονται στο επίκεντρο έντονων πολιτικών επιθέσεων στη Βρετανία, η κυβέρνηση δείχνει ότι, τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο, κινείται προς μια απαγόρευση που δεν αφήνει την τρανς κοινότητα έξω από την προστασία.

με στοιχεία από Pink News