Οι τουρίστες θα πληρώνουν πλέον είσοδο στα μουσεία της Βρετανίας

Η κυβέρνηση της Βρετανίας εξετάζει την επιβολή χρέωσης εισόδου σε τουρίστες για να επισκεφθούν τις μόνιμες συλλογές των εθνικών μουσείων, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας για ενίσχυση της χρηματοδότησης των τεχνών.

Η κίνηση στοχεύει στην εξεύρεση μακροπρόθεσμων πόρων για έναν τομέα που αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες, σύμφωνα με την απάντηση της βρετανικής κυβέρνησης στην ανασκόπηση του Arts Council England.

Η Alison Cole, διευθύντρια του think tank Cultural Policy Unit, χαρακτήρισε την ιδέα «πολύ κακή» και υποστήριξε ότι ένας ξενοδοχειακός φόρος θα ήταν πιο αποτελεσματικός για τη στήριξη των μουσείων και της πολιτιστικής υποδομής της χώρας.

Τα εθνικά μουσεία και γκαλερί είναι δωρεάν για όλους τους επισκέπτες από το 2001, πολιτική που έχει αυξήσει σημαντικά την επισκεψιμότητα και τον τουρισμό και έχει λειτουργήσει ως επιχείρημα στη συζήτηση για την αρπαγή πολιτιστικών θησαυρών από άλλες χώρες.

Έρευνα της Art Fund, δείχνει ότι το 72% του κοινού υποστηρίζει ένα τέλος για τουρίστες που θα χρηματοδοτούσε την δωρεάν είσοδο στα μουσεία.

Παράλληλα, η κυβέρνηση εξετάζει άλλες ιδέες, όπως τη στήριξη δημιουργικών καριέρων για ομάδες με λιγότερες ευκαιρίες και την απλούστευση των διαδικασιών χρηματοδότησης μέσω του Arts Council.

Η ανασκόπηση του Arts Council England από την Margaret Hodge τόνισε ότι η χρηματοδότηση πρέπει να προστατεύεται από πολιτικές παρεμβάσεις και η γραφειοκρατία να μειωθεί για τους καλλιτέχνες.

Η κυβέρνηση συμφωνεί ότι το συμβούλιο πρέπει να παραμείνει ισχυρό, ανεξάρτητο και αμερόληπτο, ενώ προγραμματίζει επενδύσεις για τη στήριξη καλλιτεχνικών καριέρων και την ανάπτυξη της τέχνης σε περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση.

Το Arts Council θα δοκιμάσει επίσης νέους τρόπους χρηματοδότησης, όπως επενδύσεις με επανεπένδυση κερδών, φορολογικά κίνητρα και προγράμματα φιλανθρωπίας, ενώ θα συνεργάζεται πιο στενά με τις τοπικές κοινότητες για να ενισχύσει την τέχνη στην περιφέρεια.

Με πληροφορίες από Guardian