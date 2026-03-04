Η Βρετανία δεν αποκλείει μελλοντικές επιθέσεις σε ιρανικές πυραυλικές βάσεις

Η Βρετανία δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να συμμετάσχει σε μελλοντικά πλήγματα κατά ιρανικών βαλλιστικών πυραυλικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με ενδείξεις από κυβερνητικούς αξιωματούχους, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να φτάσουν αμερικανικά βαρέα βομβαρδιστικά σε βρετανικές βάσεις στο Ντιέγκο Γκαρσία, στα νησιά Τσάγκος, καθώς και στο Φέρφορντ του Γκλόστερσιρ.

Από εκεί εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να εξαπολύσουν επιθέσεις εναντίον υπόγειων ιρανικών εγκαταστάσεων.

Σε ενημέρωση δημοσιογράφων, δυτικοί αξιωματούχοι δεν απέκλεισαν το ενδεχόμενο βρετανικής συμμετοχής σε επιθέσεις κατά αποθηκών πυραύλων.

«Δεν θα απέκλεια τίποτα, γιατί απλώς δεν γνωρίζουμε τι θα συμβεί από μέρα σε μέρα, από εβδομάδα σε εβδομάδα, καθώς εξελίσσεται η κατάσταση», δήλωσε ένας εξ αυτών. Η καταστροφή των αποθεμάτων βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν και των δυνατοτήτων εκτόξευσής τους, αποτελεί βασικό στόχο της κοινής αμερικανοϊσραηλινής εκστρατείας βομβαρδισμών. Ωστόσο, πολλές από αυτές τις εγκαταστάσεις βρίσκονται βαθιά κάτω από το έδαφος και είναι δύσκολο να πληγούν με συμβατικά όπλα. Ένα από τα πιθανά σενάρια περιλαμβάνει τη χρήση αμερικανικών στρατηγικών βομβαρδιστικών B-2 ή B-52, εξοπλισμένων με διατρητικές βόμβες καταφυγίων (bunker-busters), τα οποία θα μπορούσαν να απογειωθούν από τις δύο βρετανικές βάσεις.

Ένα τέτοιο ενδεχόμενο ενδέχεται να απαιτήσει πρόσθετη υποστήριξη από τη Βασιλική Πολεμική Αεροπορία (RAF), πέρα από την απλή παραχώρηση των βάσεων. Αρχικά, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετείχε στην αμερικανοϊσραηλινή επιχείρηση που ξεκίνησε το Σάββατο με τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ. Ωστόσο, την Κυριακή το βράδυ, ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ αναθεώρησε εν μέρει τη στάση του.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε ότι θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να πλήξουν ιρανικούς πυραύλους «στην πηγή», πραγματοποιώντας αποστολές από βρετανικές βάσεις με στόχο «τις αποθήκες αποθήκευσης ή τους εκτοξευτές που χρησιμοποιούνται για την εκτόξευση πυραύλων».

Όπως τόνισε, πρόκειται για «συγκεκριμένο και περιορισμένο αμυντικό σκοπό».

Παρά τις διαβεβαιώσεις για περιορισμένο ρόλο, η παρουσία αμερικανικών στρατηγικών βομβαρδιστικών σε βρετανικό έδαφος και η ανοιχτή πλέον συζήτηση περί πιθανής συμμετοχής του Ηνωμένου Βασιλείου σε πλήγματα κατά του Ιράν ενισχύουν τις ανησυχίες για περαιτέρω διεθνοποίηση και κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Με πληροφορίες από Guardian