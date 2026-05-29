Η Βρετανία δε θα λάβει ειδική μεταχείριση από την ΕΕ, δηλώνουν οι Ευρωπαίοι υπουργοί

Η Βρετανία δεν θα λάβει ειδική μεταχείριση στις μελλοντικές οικονομικές σχέσεις της με την ΕΕ, δήλωσαν Ευρωπαίοι υπουργοί, σε ένα ακόμη πλήγμα για τις ελπίδες του Κιρ Στάρμερ να διαπραγματευτεί μια ενιαία αγορά αγαθών.

Οι υπουργοί της ΕΕ αρμόδιοι για ευρωπαϊκά θέματα, οι οποίοι συνεδρίασαν την Τρίτη, δήλωσαν ότι επιθυμούν στενότερη συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά αυτή πρέπει να είναι σύμφωνη με τις θεμελιώδεις αρχές, συμπεριλαμβανομένης της αποφυγής επιλεκτικής εφαρμογής των πολιτικών της ΕΕ, σύμφωνα με τρεις διπλωματικές πηγές που μίλησαν για τις κλειστές συζητήσεις.

Η εφημερίδα The Guardian αποκάλυψε την περασμένη εβδομάδα ότι η κυβέρνηση είχε προτείνει στις Βρυξέλλες τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς αγαθών μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ, αλλά η πρόταση απορρίφθηκε από αξιωματούχους της ΕΕ.

Μια ενιαία αγορά αγαθών, την οποία από καιρό υπαινίσσονταν ο πρωθυπουργός και η υπουργός Οικονομικών, Ρέιτσελ Ριβς, θα αποτελούσε ριζική αλλαγή για την ΕΕ. Από το δημοψήφισμα για το Brexit πριν από σχεδόν μια δεκαετία, οι ηγέτες της ΕΕ έχουν δηλώσει ότι η ενιαία αγορά περιλαμβάνει τέσσερις ελευθερίες: την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίων και προσώπων.

Προβληματισμός για τα αιτήματα της Βρετανίας

Οι υπουργοί Ευρωπαϊκών Υποθέσεων δεν έδειξαν καμία προθυμία να αποδεχθούν τη βρετανική πρόταση για ελεύθερη κυκλοφορία μόνο των εμπορευμάτων, αν και η ιδέα αυτή αναφέρθηκε μόνο εν συντομία στη συνεδρίαση της Τρίτης, σύμφωνα με πηγές της ΕΕ. «Τα κράτη μέλη επιβεβαίωσαν το καθιερωμένο νομικό πλαίσιο που διέπει τις σχέσεις και τις διαπραγματεύσεις, δίνοντας συνεχή έμφαση στην αδιαίρετη φύση των τεσσάρων ελευθεριών, στην ισορροπία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, στην αυτονομία της λήψης αποφάσεων της ΕΕ και στην αποφυγή της επιλεκτικής εφαρμογής των κανόνων», δήλωσε ένας διπλωμάτης της ΕΕ.

Ο διπλωμάτης ανέφερε ότι ο επίτροπος της ΕΕ αρμόδιος για τις σχέσεις με τη Βρετανία, Μάρος Σέφτσοβιτς, κατέληξε στο συμπέρασμα «ότι η ΕΕ παραμένει ενωμένη στην φιλοδοξία της να εμβαθύνει τους δεσμούς, ενώ τα όρια που θέτει το Ηνωμένο Βασίλειο περιορίζουν όλο και περισσότερο την πρόοδο».

Η Γαλλία έχει δηλώσει ότι θα ήταν πρόθυμη να καλωσορίσει ξανά το Ηνωμένο Βασίλειο στην ενιαία αγορά και την τελωνειακή ένωση της ΕΕ, αντανακλώντας το μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό τοπίο μετά το Brexit. Αξιωματούχοι της ΕΕ έχουν επίσης τονίσει ότι μια τελωνειακή ένωση ή η ευθυγράμμιση με την ενιαία αγορά παραμένουν διαθέσιμες για το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ωστόσο, ορισμένα κράτη μέλη είναι επιφυλακτικά όσον αφορά τη βούληση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποδεχθεί τους κανόνες. Η ένταξη στην ενιαία αγορά, χωρίς την ιδιότητα μέλους της ΕΕ, θα άφηνε το Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς δικαίωμα ψήφου κατά τη διαμόρφωση νέων κανόνων.

Ένας δεύτερος διπλωμάτης της ΕΕ δήλωσε ότι η σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο είναι «η καλύτερη που είχαμε εδώ και πολύ καιρό», αλλά «το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθεί να θέλει τα πάντα».

Τα κράτη μέλη της ΕΕ, σύμφωνα με την ίδια πηγή, «εκτιμούν και φροντίζουν» τις σταθερές σχέσεις και επιθυμούν να συνεργαστούν με το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά «αυτό δεν σημαίνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και η ΕΕ είναι ισότιμοι εταίροι».

Οι σχέσεις με την ΕΕ

Αυξάνονται οι αμφιβολίες σχετικά με την «επανεκκίνηση» των σχέσεων του Στάρμερ με την ΕΕ, καθώς δεν έχει ανακοινωθεί ημερομηνία για την πολυαναμενόμενη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία έχει προγραμματιστεί προσωρινά για τις 13 Ιουλίου.

Η σύνοδος κορυφής έχει ως στόχο την οριστικοποίηση μιας συμφωνίας για τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα (SPS) με σκοπό τη διευκόλυνση του εμπορίου τροφίμων, ποτών και γεωργικών προϊόντων, μιας συμφωνίας για τη σύνδεση των συστημάτων εμπορίας εκπομπών (ETS), καθώς και ενός προγράμματος εμπειριών για νέους που θα επιτρέπει στους νέους Ευρωπαίους να εργάζονται, να σπουδάζουν και να ταξιδεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην ΕΕ.

Θεωρείται επίσης ως μια ευκαιρία για την έναρξη μιας μελλοντικής ατζέντας συνεργασίας, με τις δύο πλευρές να ενδιαφέρονται για την εμβάθυνση των δεσμών στον τομέα της άμυνας.

Ερωτηθείς για τις μελλοντικές σχέσεις ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου, ο υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ιρλανδίας, Τόμας Μπερν, δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Έχουμε θέματα που πρέπει να συμφωνήσουμε τώρα: το ETS, το SPS και το πρόγραμμα εμπειριών για νέους. Ας επικεντρωθούμε σε αυτά πριν προχωρήσουμε σε οποιεσδήποτε άλλες συζητήσεις, οι οποίες επίσης παρουσιάζουν δυσκολίες. Σίγουρα θέλουμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ανοιχτοί στη σχέση αυτή».

Ερωτηθείς συγκεκριμένα για την πρόταση του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με την ενιαία αγορά αγαθών, είπε: «Παρουσιάζει προκλήσεις».

Με πληροφορίες από Guardian