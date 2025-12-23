Η Βρετανία απαγορεύει το βράσιμο των ζωντανών αστακών

Η Βρετανία, στο περιθώριο εκτεταμένης στρατηγικής για την προστασία των ζώων, προχωρά σε απαγόρευση του βρασμού αστακών και άλλων καρκινοειδών όσο αυτά είναι ζωντανά.

Η πρωτοβουλία στη Βρετανία εντάσσεται στο νέο κυβερνητικό σχέδιο για την ευζωία, το οποίο -σύμφωνα με υπουργούς της χώρας- αποτελεί «μία από τις πιο φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων δεκαετιών». Η πρακτική του να τοποθετούνται ζωντανοί αστακοί σε καυτό νερό εξακολουθεί να εφαρμόζεται σε ορισμένα εστιατόρια, ωστόσο οργανώσεις για τα δικαιώματα των ζώων τη χαρακτηρίζουν ως «απολύτως περιττή μορφή βασανιστηρίου για τα ζώα».

Μάλιστα, από το 2022, με νομοθεσία που είχε ψηφιστεί επί κυβέρνησης Συντηρητικού Κόμματος, τα καρκινοειδή και τα κεφαλόποδα (όπως χταπόδια και καλαμάρια) αναγνωρίστηκαν επίσημα ως έμβια όντα ικανά να αισθάνονται πόνο. Παρ’ όλα αυτά, τότε δεν είχε επιβληθεί ρητή απαγόρευση του βρασμού τους ζωντανών.

Βρετανία: Τι αλλάζει με το νέο σχέδιο για τους αστακούς

Η νέα κυβερνητική στρατηγική διευκρινίζει ότι το «βράσιμο όσο το ζώο είναι ζωντανό (live boiling)» δεν θεωρείται αποδεκτή μέθοδος θανάτωσης βάσει των υφιστάμενων κανόνων ευζωίας.

Στόχος είναι να θεσπιστούν σαφή πρότυπα για πιο ανθρώπινες πρακτικές, όπως η ηλεκτρική αναισθητοποίηση πριν τη θανάτωση, που ήδη χρησιμοποιείται σε μέρος της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Το σχέδιο μεταξύ άλλων προβλέπει απαγόρευση της λεγόμενης «trail hunting» με σκυλιά, κατάργηση παγίδων με θηλιά, απαγόρευση του κυνηγιού λαγών κατά την αναπαραγωγική τους περίοδο, αυστηρότερους κανόνες για εκτροφείς σκύλων και μετακινήσεις κατοικίδιων, με στόχο την καταπολέμηση χώρων εκτροφής μικρών σκυλιών και του λαθρεμπορίου κουταβιών, βελτιωμένα πρότυπα ευζωίας για ζώα φάρμας, με σταδιακή κατάργηση κλωβών και στενών περιοριστικών συστημάτων.

Βρετανία: Ποιοι αντιδρούν στο κυβερνητικό νομοσχέδιο

Οργανώσεις για την προστασία των ζώων χαιρέτισαν την απαγόρευση του βρασμού ζωντανών καρκινοειδών ως «καθοριστικό βήμα προόδου». Όπως τονίζουν, τα ζώα αυτά μπορεί να βιώνουν έντονο πόνο για αρκετά λεπτά πριν πεθάνουν, ενώ υπάρχουν διαθέσιμες και εφαρμόσιμες εναλλακτικές.

Αντίθετα, η National Farmers’ Union εξέφρασε ανησυχίες για πιθανές παρενέργειες. Προειδοποιεί ότι η αυστηροποίηση των κανόνων μπορεί να οδηγήσει σε αθέμιτο ανταγωνισμό, αν δεν συνοδευτεί από μέτρα που θα διασφαλίζουν ότι τα εισαγόμενα προϊόντα πληρούν τα ίδια πρότυπα ευζωίας με τα βρετανικά.

Η κυβέρνηση, πάντως, επιμένει ότι δεν θα συνάψει εμπορικές συμφωνίες που υπονομεύουν τα εγχώρια στάνταρ και δηλώνει έτοιμη να επιβάλει περιορισμούς ή ποσοστώσεις σε προϊόντα που αποκτούν «άδικο πλεονέκτημα».

Με πληροφορίες από Financial Times