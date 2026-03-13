Η Βουλή της Σενεγάλης ψήφισε αυστηρότερο νόμο κατά των ομόφυλων σχέσεων

Η Εθνοσυνέλευση της Σενεγάλης ψήφισε νομοσχέδιο που διπλασιάζει τη μέγιστη ποινή για ομόφυλες σχέσεις, ανεβάζοντάς τη στα 10 χρόνια φυλάκισης. Το κείμενο προβλέπει επίσης ποινές για την προώθηση ή τη χρηματοδότηση τέτοιων σχέσεων, ενώ απομένει πλέον η υπογραφή του προέδρου Μπασιρού Ντιομάγε Φαγέ.

Η ψηφοφορία έγινε το βράδυ της Τετάρτης 11 Μαρτίου στο Ντακάρ, με 135 ψήφους υπέρ, καμία κατά και τρεις αποχές. Το νομοσχέδιο υλοποιεί προεκλογική δέσμευση της σημερινής ηγεσίας, που ανέλαβε την εξουσία το 2024 με πρόεδρο τον Φαγέ και πρωθυπουργό τον Ουσμάν Σονκό.

Στιγμιότυπο από τη συνεδρίαση της Εθνοσυνέλευσης στο Ντακάρ, την ώρα της συζήτησης για το νομοσχέδιο. photo:Zohra Bensemra

Μέχρι σήμερα, ο ποινικός κώδικας της χώρας προέβλεπε ποινή από ένα έως πέντε χρόνια φυλάκισης και πρόστιμο έως 1,5 εκατ. φράγκα CFA για τα λεγόμενα «αδικήματα κατά της φύσης». Με τη νέα ρύθμιση, η ποινή αυξάνεται σε πέντε έως 10 χρόνια, ενώ το ανώτατο πρόστιμο φτάνει τα 10 εκατ. φράγκα CFA. Προβλέπονται ακόμη ποινές για όποιον κατηγορηθεί ότι προωθεί ή χρηματοδοτεί τέτοιες πράξεις.

Στο ίδιο σχέδιο νόμου προβλέπεται επίσης ότι ο δικαστής δεν θα μπορεί να δώσει ποινή με αναστολή ούτε να τη μειώσει κάτω από το ελάχιστο όριο. Το κείμενο εντάσσει στις «πράξεις κατά της φύσης» την ομοφυλοφιλία, ενώ περιλαμβάνει και άλλες κατηγορίες που αναφέρονται ρητά στο νομοσχέδιο.

Διαδηλωτές βγαίνουν στους δρόμους του Ντακάρ, στη Σενεγάλη, σε κινητοποίηση κατά της ομοφυλοφιλίας, την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026. Φωτογραφία:Misper Apawu

Η ψήφιση του νομοσχεδίου έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης πίεσης κατά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας στη Σενεγάλη. Τις εβδομάδες που προηγήθηκαν της ψηφοφορίας έγιναν διαδηλώσεις στο Ντακάρ υπέρ της αυστηροποίησης, ενώ έχουν αυξηθεί και οι συλλήψεις ανδρών με την υποψία «πράξεων κατά της φύσης». Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το Reuters, 27 άνδρες συνελήφθησαν από τις 9 έως τις 24 Φεβρουαρίου.

Η υπόθεση έχει και ευρύτερη περιφερειακή διάσταση, καθώς ανάλογη σκλήρυνση της νομοθεσίας καταγράφεται και σε άλλες χώρες της Δυτικής Αφρικής. Το επόμενο βήμα είναι πλέον η υπογραφή του προέδρου, ώστε το νομοσχέδιο να τεθεί σε ισχύ.