Η Βουλγαρία προετοιμάζεται για την ένταξή της στην ευρωζώνη σε κλίμα αβεβαιότητας

Η Βουλγαρία ετοιμάζεται να ενταχθεί στην ευρωζώνη τον Ιανουάριο, σε μια περίοδο έντονης εσωτερικής πολιτικής αναταραχής και αυξανόμενων ανησυχιών ότι παραπληροφόρηση με φιλορωσικό προσανατολισμό ενισχύει τη δυσπιστία απέναντι στο νέο νόμισμα.

Η Βουλγαρία, μία χώρα 6,5 εκατομμυρίων κατοίκων, αναμένεται να γίνει το 21ο μέλος της ευρωζώνης την 1η Ιανουαρίου. Η κυβέρνηση της χώρας εκτιμά ότι η ένταξη θα ενισχύσει την οικονομία της φτωχότερης χώρας της ΕΕ και θα εδραιώσει τον φιλοδυτικό της προσανατολισμό.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έχει δηλώσει ότι «χάρη στο ευρώ» η Βουλγαρία θα έχει περισσότερες εμπορικές ευκαιρίες, επενδύσεις και καλύτερες θέσεις εργασίας με πραγματικά εισοδήματα. Στο ίδιο πνεύμα, ο επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόβσκις υπογράμμισε ότι η ένταξη είναι κρίσιμη σε μια περίοδο πολέμου στην Ουκρανία, γεωπολιτικών εντάσεων και παγκόσμιας οικονομικής αβεβαιότητας, που «αναδεικνύουν τη σημασία της ευρωπαϊκής ενότητας».

Παρά τα αναμενόμενα οφέλη, η βουλγαρική κοινωνία παραμένει βαθιά διχασμένη. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του υπουργείου Οικονομικών, το 51% των πολιτών τάσσεται υπέρ της υιοθέτησης του ευρώ, ενώ το 45% είναι αντίθετο. Η ένταση αυτή αποτυπώθηκε και στο κοινοβούλιο, όπου ξέσπασαν επεισόδια όταν εγκρίθηκε η ένταξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με βουλευτές του ακροδεξιού, φιλορωσικού κόμματος Revival να επιχειρούν να μπλοκάρουν τη διαδικασία.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η αντιπαράθεση γύρω από το ευρώ αντανακλά τη γενικότερη πολιτική πόλωση της χώρας. Μια τετραετής πολιτική κρίση, με αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις και καταγγελίες για διαφθορά, έχει διαβρώσει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το πολιτικό σύστημα. Πρόσφατα, η κυβέρνηση παραιτήθηκε έπειτα από μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις κατά της διαφθοράς.

Αν και η πολιτική αστάθεια δεν αναμένεται να εμποδίσει την υιοθέτηση του ευρώ, πολλοί πολίτες φοβούνται αυξήσεις τιμών κατά τη μεταβατική περίοδο. Με μέσο μηνιαίο μισθό περίπου 1.100 λίρες, αρκετοί θεωρούν ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα ήταν δυσβάσταχτο, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους και κατοίκους αγροτικών περιοχών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο, έχει δηλώσει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως η μετάβαση θα οδηγήσει σε πληθωριστική έκρηξη.

Παράλληλα, ερευνητικές αναφορές κάνουν λόγο για δίκτυα ρωσικής επιρροής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία επιχειρούν να υπονομεύσουν τη στήριξη προς το ευρώ μέσω παραπληροφόρησης. Ο Ντομπρόβσκις έχει αναφέρει ότι «δεν είναι μυστικό» πως η Ρωσία διεξάγει υβριδικό πόλεμο κατά της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της διάδοσης ψευδών ειδήσεων. Παρόλες τις ανησυχίες και τις διαμαρτυρίες, σημαντικό μέρος της κοινωνίας παραμένει αισιόδοξο.

Πολλοί πολίτες εκτιμούν ότι το ευρώ θα ωφελήσει την οικονομία μακροπρόθεσμα και θα προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στις επόμενες γενιές.

Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου, οι συναλλαγές στη Βουλγαρία θα μπορούν να γίνονται τόσο σε λέβα όσο και σε ευρώ, ενώ στη συνέχεια θα γίνεται αποδεκτό μόνο το ευρωπαϊκό νόμισμα. Ορισμένοι περιγράφουν τη μεταβατική αυτή περίοδο ως αγχωτική, ωστόσο εκφράζουν την πεποίθηση ότι, με τον χρόνο, η χώρα θα προσαρμοστεί στο νέο οικονομικό περιβάλλον.

Με πληροφορίες από Guardian