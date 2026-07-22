Η Βουλγαρία ενέκρινε τη στάθμευση αεροσκαφών ανεφοδιασμού των ΗΠΑ παρά την προειδοποίηση του Ιράν

Το κοινοβούλιο της Βουλγαρίας ενέκρινε την Τετάρτη την προσωρινή στάθμευση αμερικανικών αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού στη στρατιωτική βάση Μπέζμερ.

Η εν λόγω απόφαση πραγματοποιήθηκε παρά την προειδοποίηση του Ιράν ότι η κίνηση αυτή θα συνιστούσε συνενοχή σε «επιθετικές ενέργειες και εγκλήματα πολέμου», κατηγορία που η Σόφια απέρριψε.

«Κανένα επιθετικό οπλικό σύστημα οποιουδήποτε τύπου δεν θα αναπτυχθεί στο έδαφος της Βουλγαρίας», δήλωσε στους βουλευτές ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Ντίμιταρ Στογιάνοφ. «Η προσωρινή παρουσία τους δεν καθιστά τη Βουλγαρία μέρος των στρατιωτικών επιχειρήσεων», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Στογιάνοφ, η Ουάσινγκτον δεσμεύτηκε να «ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους για την εθνική μας ασφάλεια». Πέντε δήμαρχοι περιοχών γύρω από τη βάση Μπέζμερ, που βρίσκεται περίπου 260 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Σόφιας, είχαν καταθέσει ενστάσεις κατά του σχεδίου, επικαλούμενοι ανησυχίες για την ασφάλεια.

Bulgarian lawmakers approved a US request to station tanker aircraft and military personnel at one of the country’s airports to support operations in the Middle East. https://t.co/26kJUPirEA — Bloomberg (@business) July 22, 2026

Η Ευρωπαϊκή Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τη Βουλγαρία

Η κυβερνητική πρόταση, η οποία επιτρέπει τη στάθμευση έως και οκτώ αεροσκαφών KC-135 στο έδαφος της χώρας, μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, εγκρίθηκε με 136 ψήφους υπέρ, 13 κατά και δύο αποχές.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Άμυνας, η Ουάσινγκτον ζήτησε την περασμένη εβδομάδα την ανάπτυξη των αεροσκαφών, καθώς και έως 250 στελεχών του στρατιωτικού προσωπικού, για το διάστημα από τις 24 Ιουλίου έως την 1η Οκτωβρίου, βάσει της συμφωνίας που διέπει την κοινή χρήση στρατιωτικών εγκαταστάσεων μεταξύ των δύο χωρών.

«Η Βουλγαρία δεν προβαίνει σε εχθρικές ενέργειες εναντίον καμίας άλλης χώρας. Εκπληρώνουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες», συμπλήρωσε.

Το σχέδιο προκάλεσε την αντίδραση του εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, ο οποίος προειδοποίησε την Τρίτη ότι η παραχώρηση του βουλγαρικού εδάφους για τη διεξαγωγή αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν θα καθιστούσε τη Σόφια «συνεργό των επιτιθέμενων και των παραβατών του διεθνούς δικαίου».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους μετά την κατάρρευση της προσωρινής συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, που είχε υπογραφεί πριν από έναν μήνα, γεγονός που αυξάνει το ενδεχόμενο μιας γενικευμένης πολεμικής σύρραξης.

Η Ευρωπαϊκή Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (EUCOM) ανέφερε σε ανακοίνωσή της την Τετάρτη ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τη Βουλγαρία σε θέματα ασφάλειας, επιτήρησης και αντιμετώπισης κάθε πιθανής απειλής.

Με πληροφορίες από Reuters