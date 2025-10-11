Η Βόρεια Κορέα επιδεικνύει την «πυρηνική» της δύναμη με νέο υπερηχητικό πύραυλο και ICBM

Η Βόρεια Κορέα παρουσίασε ένα νέο υπερηχητικό όπλο τύπου glide vehicle και διηπειρωτικούς πυραύλους (ICBM) σε στρατιωτική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής, με αφορμή τη συμπλήρωση 80 ετών από την ίδρυση του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος της Κορέας.

Στην παρέλαση στην πλατεία Κιμ Ιλ Σουνγκ της Πιονγκγιάνγκ, παρουσιάστηκαν ο υπερηχητικός πύραυλος Hwasong-11Ma και ο νέος διηπειρωτικός Hwasong-20, που, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, αποτελούν «το πιο ισχυρό πυρηνικό στρατηγικό οπλικό σύστημα της Βόρειας Κορέας».

Η επίδειξη ισχύος πραγματοποιήθηκε έναν μήνα μετά την επίσκεψη του ηγέτη της χώρας, Κιμ Γιονγκ Ουν, στο Πεκίνο, όπου συμμετείχε στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της Κίνας. Εκεί είχε την ευκαιρία να σταθεί δίπλα σε δύο από τους σημαντικότερους συμμάχους του, τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η επίσκεψη αυτή ενίσχυσε τους στρατηγικούς δεσμούς της Πιονγκγιάνγκ με το Πεκίνο, τον παλαιότερο πολιτικό και οικονομικό προστάτη της χώρας, και φαίνεται πως έδωσε νέα ώθηση στο πυραυλικό και πυρηνικό της πρόγραμμα.

Φωτ: KCNA

Μία υπερηχητική κεφαλή που μπορεί να αλλάζει τροχιά κατά την πτήση

Από τότε, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας έχουν προβάλει συχνά νέα ή βελτιωμένα οπλικά συστήματα, μεταξύ αυτών και τον Hwasong-11Ma, με υπερηχητική κεφαλή που μπορεί να αλλάζει τροχιά κατά την πτήση, καθώς και τον Hwasong-20.

Τα όπλα της σειράς Hwasong-11 βασίζονται στους ρωσικούς πυραύλους Iskander, οι οποίοι έχουν χρησιμοποιηθεί εκτεταμένα στους ρωσικούς βομβαρδισμούς στην Ουκρανία. Η νέα εκδοχή 11Ma φαίνεται ότι φέρει πολεμική κεφαλή τοποθετημένη σε boost glide vehicle – έναν επίπεδο, πτερύγιο φορέα που επιτρέπει στον πύραυλο να αλλάζει απρόβλεπτα πορεία προς τον στόχο, καθιστώντας δυσκολότερο τον εντοπισμό του και την αναχαίτισή του.

Ονομάζεται «υπερηχητικός» επειδή μπορεί να πραγματοποιεί αυτές τις ελιγμικές κινήσεις ενώ ταξιδεύει με ταχύτητα που υπερβαίνει πέντε φορές αυτή του ήχου.

Το καθεστώς Κιμ πραγματοποιεί δοκιμές υπερηχητικών πυραύλων glide vehicle τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2021. Μία από τις πιο πρόσφατες, τον Ιανουάριο του 2024, έγινε με πύραυλο που χρησιμοποιεί στερεά καύσιμα, αντί για υγρά όπως σε προηγούμενες δοκιμές. Οι πύραυλοι στερεών καυσίμων μπορούν να μετακινηθούν και να εκτοξευθούν μέσα σε λίγα λεπτά, γεγονός που καθιστά δυσκολότερη την ανίχνευση και την προληπτική αντίδραση.

Φωτ: KCNA

Πώς η Βόρεια Κορέα επωφελείται από τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία

Αναλυτές εκτιμούν ότι η Βόρεια Κορέα μπορεί να έχει επωφεληθεί από την εμπειρία της Ρωσίας στη χρήση της αεροεκτοξευόμενης εκδοχής του Iskander, του Kinzhal, στον πόλεμο της Ουκρανίας. Ωστόσο, έκθεση της Υπηρεσίας Έρευνας του Κογκρέσου των ΗΠΑ (CRS) τον Αύγουστο είχε επισημάνει ότι αρκετοί ειδικοί αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα του ρωσικού Kinzhal.

Νωρίτερα φέτος, η Βόρεια Κορέα ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκαν οι τελικές δοκιμές ενός κινητήρα υψηλής ώθησης, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την προώθηση του νέου πυραύλου.

Η εμφάνιση του πυραύλου Hwasong-20 ήταν η πρώτη δημόσια παρουσίαση του νεότερου διηπειρωτικού πυραύλου της Βόρειας Κορέας.

Εκτιμάται ότι αυτό που παρουσιάστηκε στην παρέλαση ίσως ήταν μόνο ο μεταφορέας-εκτοξευτής του πυραύλου, ένας όχημα με έντεκα άξονες που μεταφέρει το δοχείο εκτόξευσης, καθώς η Πιονγκγιάνγκ δεν έχει ανακοινώσει ακόμη πτητική δοκιμή του συγκεκριμένου συστήματος. Ο κινητήρας του, στερεών καυσίμων και κατασκευασμένος από σύνθετα ανθρακονημάτινα υλικά, έχει δοκιμαστεί εννέα φορές στο έδαφος, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Φωτ: KCNA

Το ίδιο σύστημα πρόωσης αναμένεται να χρησιμοποιηθεί και στον πύραυλο Hwasong-19, ο οποίος έχει ήδη πραγματοποιήσει επιτυχημένες δοκιμές και, σύμφωνα με ειδικούς, διαθέτει εμβέλεια ικανή να πλήξει στόχους σε οποιοδήποτε σημείο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Κατά τη διάρκεια της παρέλασης, ο Hwasong-20 ήταν το τελευταίο όπλο που διέσχισε την πλατεία Κιμ Ιλ Σουνγκ. «Το πλήθος ξέσπασε σε ενθουσιώδεις επευφημίες όταν η φάλαγγα των Hwasong-20, του πιο ισχυρού πυρηνικού στρατηγικού συστήματος της ΛΔΚ, μπήκε στην πλατεία», μετέδωσε το πρακτορείο KCNA.

Βόρεια Κορέα: Οι ξένοι ηγέτες που εμφανίστηκαν στην παρέλαση

Πέρα από τα νέα πυραυλικά συστήματα, η παρέλαση περιλάμβανε και την παρουσίαση αναβαθμισμένων αρμάτων μάχης τύπου Cheonma-20, τα οποία τα κρατικά μέσα περιέγραψαν ως «άρματα με ισχυρή δύναμη πυρός και αξιόπιστο σύστημα προστασίας». Οι φάλαγγες των αρμάτων διέσχισαν την πλατεία της Πιονγκγιάνγκ υπό τους ήχους στρατιωτικών εμβατηρίων, σε μια επίδειξη ισχύος που στόχευε ξεκάθαρα προς το εσωτερικό και το εξωτερικό.

Φωτ: KCNA

Στο πλευρό του Κιμ Γιονγκ Ουν βρισκόταν αντιπροσωπεία Ρώσων αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων και ο πρώην πρόεδρος Ντμίτρι Μεντβέντεφ, σήμερα αναπληρωτής πρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας. Η παρουσία του θεωρήθηκε ακόμη ένα σημάδι της στενότερης συνεργασίας ανάμεσα στη Μόσχα και την Πιονγκγιάνγκ, που τα τελευταία χρόνια έχουν ενισχύσει τις στρατιωτικές και πολιτικές τους σχέσεις.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε και η συμμετοχή στρατιωτικών μονάδων που, σύμφωνα με τα βορειοκορεατικά μέσα, είχαν πολεμήσει στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία, συμβάλλοντας στην «εκδίωξη των ουκρανικών στρατευμάτων» από την περιοχή του Κουρσκ.

Με τη φετινή παρέλαση, η Βόρεια Κορέα επιδίωξε να παρουσιάσει όχι μόνο τα νεότερα επιτεύγματα της στρατιωτικής της βιομηχανίας, αλλά και τον αναβαθμισμένο ρόλο της στο δίκτυο συμμαχιών με τη Ρωσία και την Κίνα, σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης με τη Δύση.

Με πληροφορίες από Guardian