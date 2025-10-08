Η Björk ζητά την απελευθέρωση της Magga Stína - «Η φίλη μου απήχθη από τον ισραηλινό στρατό»

Η Björk απηύθυνε δημόσια έκκληση για την απελευθέρωση της Ισλανδής μουσικού Magga Stína, παιδικής της φίλης, η οποία, σύμφωνα με ανάρτηση της καλλιτέχνιδας, φέρεται να έχει απαχθεί από τον ισραηλινό στρατό.

Η Björk έγραψε ότι η Magga Stína συμμετείχε σε πλοίο ανθρωπιστικής αποστολής που προσπαθούσε να μεταφέρει βοήθεια στη Γάζα, ακολουθώντας την πορεία της Global Sumud Flotilla, στην οποία συμμετείχε και η Γκρέτα Τούνμπεργκ.

«Η παιδική μου φίλη, μουσικός Magga Stína, μόλις απήχθη από τον ισραηλινό στρατό», έγραψε η Björk. «Επέβαινε σε πλοίο που ακολουθούσε τη Γκρέτα Τούνμπεργκ, προσπαθώντας να ανοίξει τον δρόμο για τη διεθνή ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα».

Η Björk, η οποία πρόσφατα εντάχθηκε στην καμπάνια «No Music For Genocide», ζήτησε από τις ισλανδικές αρχές να σταματήσουν κάθε εμπορική συνεργασία με το Ισραήλ «μέχρι να σταματήσει η γενοκτονία στη Γάζα» και να ενεργήσουν για την απελευθέρωση της Stína.

Η μουσικός υπενθύμισε ότι η Ισλανδία ήταν η πρώτη χώρα που αναγνώρισε την Παλαιστίνη το 2014, προσθέτοντας ότι «γνωρίζουμε, ύστερα από 600 χρόνια αποικιοκρατίας, πώς είναι να καταπιέζεσαι».

Η οικογένεια της Magga Stína, σύμφωνα με ισλανδικά μέσα, κάλεσε επίσης την κυβέρνηση να παρέμβει άμεσα, εκφράζοντας φόβους για τις συνθήκες κράτησής της.

Το περιστατικό συνέβη λίγες ημέρες μετά τη σύλληψη της Γκρέτα Τούνμπεργκ και δεκάδων άλλων ακτιβιστών, όταν το ισραηλινό ναυτικό ανέκοψε πομπή σκαφών της Global Sumud Flotilla που επιχειρούσαν να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα. Η Τούνμπεργκ κατήγγειλε «σκληρές συνθήκες κράτησης» πριν απελαθεί στην Ελλάδα, ενώ το Ισραήλ αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες περί κακομεταχείρισης, κάνοντάς λόγο για «ψευδείς ειδήσεις».

Το πλήρες μήνυμα της Björk

Η Björk έγραψε στην ανάρτησή της:

Η παιδική μου φίλη, μουσικός Magga Stína, μόλις απήχθη από τον ισραηλινό στρατό.

Επέβαινε σε πλοίο που ακολουθούσε τη Γκρέτα Τούνμπεργκ, προσπαθώντας να ανοίξει τον δρόμο για τη διεθνή βοήθεια προς τη Γάζα.

Πιστεύω ότι ο ακτιβισμός είναι τόσο ποικίλος όσο και οι άνθρωποι.

Στηρίζω τη Magga Stína και τη Γκρέτα στην προσπάθειά τους να σταματήσουν τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη.

Είναι παράνομο να λιμοκτονεί ένας λαός και να εμποδίζεται η μεταφορά τροφίμων σε παιδιά.

Η Ισλανδία υπήρξε πάντα πρωτοπόρος στην αναγνώριση της ανεξαρτησίας μικρών εθνών.

Στηρίξαμε την Παλαιστίνη ως κράτος το 2014.

Ύστερα από 600 χρόνια αποικιοκρατίας, γνωρίζουμε πώς είναι να καταπιέζεσαι.

Αν και είμαστε λίγοι, η φωνή μας μετράει και μπορούμε να συνεχίσουμε να δίνουμε το παράδειγμα, δείχνοντας θάρρος απέναντι στην καταπίεση και εκπροσωπώντας την ειρήνη.

Ζητώ από τις ισλανδικές αρχές να τηρήσουν τη στάση που είχαν υιοθετήσει πριν από 11 χρόνια υπέρ της Παλαιστίνης,

να σταματήσουν κάθε επιχειρηματική συνεργασία με το Ισραήλ μέχρι να σταματήσει η γενοκτονία στη Γάζα

και να αγωνιστούν για την ασφαλή επιστροφή της Magga Stína.

Με το ίδιο πνεύμα, ζητώ από όλον τον κόσμο να εργαστεί για την απελευθέρωση όλων των κρατουμένων, από κάθε χώρα.

Με αγάπη,

Björk