Η Βίνους Γουίλιαμς παντρεύτηκε τον ηθοποιό Αντρέα Πρέτι

Η Βίνους Γουίλιαμς παντρεύτηκε τον ηθοποιό και μοντέλο Αντρέα Πρέτι το περασμένο Σαββατοκύριακο, όπως ανακοίνωσε η ίδια την Τρίτη μέσω των social media.

Ο γάμος πραγματοποιήθηκε στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, έπειτα από πενθήμερους εορτασμούς με τη συμμετοχή στενών φίλων και μελών της οικογένειας. Το ζευγάρι είχε πραγματοποιήσει νωρίτερα μέσα στη χρονιά και μια μη επίσημη τελετή στην Ιταλία.

Ο 37χρονος Πρέτι, γεννημένος στη Δανία και εγκατεστημένος στην Ιταλία, δραστηριοποιείται στον χώρο του κινηματογράφου και της μόδας. Οι δυο τους γνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου το 2024 και αρραβωνιάστηκαν τον Ιανουάριο του 2025.

Η Γουίλιαμς αναφέρθηκε δημόσια στον Πρέτι για πρώτη φορά τον Ιούλιο, κατά τη διάρκεια του τουρνουά της Ουάσιγκτον, όπου πέτυχε μια ιστορική νίκη, καθώς στα 45 της χρόνια έγινε μία από τις μεγαλύτερες σε ηλικία τενίστριες που έχουν κερδίσει αγώνα σε κορυφαίο επαγγελματικό επίπεδο. Μετά τον αγώνα, ευχαρίστησε τον τότε αρραβωνιαστικό της, ο οποίος βρισκόταν στις εξέδρες.

Ο γάμος έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Γουίλιαμς συνεχίζει να επεκτείνει μία από τις μακροβιότερες καριέρες στην ιστορία του επαγγελματικού τένις. Επέστρεψε πρόσφατα στη δράση έπειτα από απουσία 16 μηνών και έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να αγωνιστεί για 33η συνεχόμενη σεζόν στο WTA Tour, ξεκινώντας τον Ιανουάριο από το Όκλαντ.

Η 45χρονη Αμερικανίδα είναι επτά φορές πρωταθλήτρια Grand Slam και πρώην Νο 1 στον κόσμο. Παράλληλα, διατηρεί ισχυρή παρουσία εκτός κορτ, στον χώρο της μόδας και της ευρύτερης ποπ κουλτούρας. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα ανακοινώθηκε ότι θα είναι συμπρόεδρος του Met Gala 2026, μαζί με την Beyoncé, τη Nicole Kidman και την αρχισυντάκτρια της Vogue, Anna Wintour.

Η Γουίλιαμς δεν έχει ανακοινώσει κάποια αλλαγή στο αγωνιστικό της πρόγραμμα μετά τον γάμο.

Με πληροφορίες από Guardian