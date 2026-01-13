Η Billie Eilish χαρακτήρισε την ICE «τρομοκρατική οργάνωση»

Η οργή για τον θάνατο της Renee Nicole Good συνεχίζεται στις ΗΠΑ και, ανάμεσα στους πολλούς καλλιτέχνες που ασκούν κριτική στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκεται και η Billie Eilish.

Η εννέα φορές βραβευμένη με Grammy τραγουδοποιός ανήρτησε posts στο Instagram μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό της 37χρονης από πράκτορα της ICE στη Μινεάπολη την περασμένη εβδομάδα. Ανάμεσά τους, μία ανάρτηση στην οποία χαρακτήριζε την ICE «ομοσπονδιακά χρηματοδοτούμενη και υποστηριζόμενη τρομοκρατική οργάνωση» και μία ακόμη με λίστα 32 ανθρώπων που, σύμφωνα με αναφορές, πέθαναν υπό κράτηση της ICE τον περασμένο χρόνο.

Η Eilish κάλεσε επίσης τους Αμερικανούς πολίτες να επικοινωνήσουν με τους εκπροσώπους τους στο Κογκρέσο, ζητώντας τη διακοπή χρηματοδότησης της ICE, καθώς και την άμεση σύλληψη και απαγγελία κατηγοριών στον αστυνομικό που πυροβόλησε θανάσιμα τη Good στη Μινεάπολη.

Οι αναρτήσεις της Billie Eilish/Φωτογραφία: X

Η τραγωδία, που σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη, προκάλεσε κύμα διαδηλώσεων σε όλη τη χώρα, ενώ ο Τραμπ και ο Βανς υποστήριξαν ότι η Good προσπάθησε να παρασύρει τους πράκτορες με το αυτοκίνητό της και ότι ο αστυνομικός ενήργησε σε αυτοάμυνα.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (DHS) απάντησε πλέον στις δηλώσεις της Eilish. Η υφυπουργός Tricia McLaughlin δήλωσε: «Είναι ξεκάθαρο ότι η Billie Eilish δεν έχει δει το νέο οπτικό υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα, το οποίο επιβεβαιώνει όσα λέει από την αρχή το DHS – ότι το συγκεκριμένο άτομο παρεμπόδιζε την επιβολή του νόμου και χρησιμοποίησε το όχημά του ως όπλο, σε μια προσπάθεια να σκοτώσει ή να προκαλέσει σοβαρό σωματικό τραυματισμό σε ομοσπονδιακούς αστυνομικούς».

Η McLaughlin υποστήριξε ότι ο αστυνομικός, ο οποίος κατονομάστηκε ως Jonathan Ross, «φοβήθηκε για τη ζωή του και για τη ζωή των συναδέλφων του και ενήργησε σε αυτοάμυνα».

«Ο αμερικανικός λαός μπορεί να δει αυτό το βίντεο με τα ίδια του τα μάτια και αυτιά και να κρίνει μόνος του», συνέχισε. «Η ICE δεν διαλύει οικογένειες. Οι γονείς ερωτώνται αν θέλουν να απομακρυνθούν μαζί με τα παιδιά τους ή, εναλλακτικά, η ICE τοποθετεί τα παιδιά σε ασφαλές πρόσωπο που υποδεικνύει ο γονέας. Αυτό είναι σύμφωνο με την πολιτική επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας και προηγούμενων κυβερνήσεων. Πρόκειται για σκουπίδια ρητορικής από ανθρώπους όπως η Billie Eilish, που οδηγούν σε αύξηση 1.300% στις επιθέσεις και 3.200% στα εμβολιστικά περιστατικά με οχήματα εναντίον των γενναίων δυνάμεων επιβολής του νόμου».

Ωστόσο, βίντεο από το περιστατικό που κυκλοφόρησε ευρέως δείχνει ότι η Good κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση και δεν επιχειρούσε να εμβολίσει τους πράκτορες της ICE.

Οι αναρτήσεις της Eilish εντάσσονται σε ένα ευρύτερο κύμα αντιδράσεων από καλλιτέχνες όπως ο Dave Matthews, ο Mark Ruffalo, ο Neil Young και οι Duran Duran, που έχουν επίσης καταγγείλει την ICE και τη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ μετά τον θάνατο της Good.

Με πληροφορίες από euronews.com