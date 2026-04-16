Η Βικτόρια Μπέκαμ σπάει τη σιωπή της μετά τα σχόλια του γιου της - «Αγαπάμε τα παιδιά μας»

Η Βικτόρια Μπέκαμ μίλησε για την οικογένειά της, μετά τα σχόλια του γιου της, Μπρούκλιν Μπέκαμ, με τα οποία επέκρινε τους γονείς του νωρίτερα φέτος.

Το πρώην μέλος των Spice Girls και σχεδιάστρια μόδας αναφέρθηκε εν συντομία στις οικογενειακές σχέσεις σε ένα εκτενές αφιέρωμα που δημοσίευσε η εφημερίδα Wall Street Journal την Πέμπτη.

Η εφημερίδα σημείωσε ότι η Βικτόρια Μπέκαμ μίλησε για το θέμα χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένα το όνομα του Μπρούκλιν Μπέκαμ.

Τα πρώτα σχόλια της Βικτόρια Μπέκαμ μετά το περιστατικό με τον γιο της

«Νομίζω ότι πάντα... αγαπάμε τα παιδιά μας πάρα πολύ», είπε όταν ρωτήθηκε για τον μεγαλύτερο γιο της, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. «Πάντα προσπαθούσαμε να είμαστε οι καλύτεροι γονείς που μπορούμε. Και ξέρετε, βρισκόμαστε στο προσκήνιο για περισσότερα από 30 χρόνια τώρα».

Συμπλήρωσε πως «το μόνο που προσπαθήσαμε πάντα να κάνουμε είναι να προστατεύσουμε τα παιδιά μας και να τα αγαπάμε. Και ξέρετε, αυτό είναι το μόνο που θέλω πραγματικά να πω γι' αυτό».

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ δημοσίευσε μια εκτενή δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον Ιανουάριο, στην οποία περιέγραφε λεπτομερώς τις οικογενειακές διαμάχες, οι οποίες, όπως ισχυρίστηκε, είχαν ως επίκεντρο τη σύζυγό του Νίκολα Πελτζ, την οποία παντρεύτηκε το 2022.

«Παρέμεινα σιωπηλός για χρόνια και κατέβαλα κάθε δυνατή προσπάθεια για να κρατήσω αυτά τα θέματα ιδιωτικά», έγραψε τότε. «Δυστυχώς, οι γονείς μου και η ομάδα τους συνέχισαν να απευθύνονται στον Τύπο, αφήνοντάς με χωρίς άλλη επιλογή από το να μιλήσω για λογαριασμό μου και να πω την αλήθεια για μερικά μόνο από τα ψέματα που έχουν δημοσιευτεί».

Ο 27χρονος ισχυρίστηκε στη δήλωσή του ότι καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του, οι γονείς του «ελέγχουν τις αφηγήσεις στον Τύπο» και «τοποθετούν» ιστορίες, «σε βάρος αθώων ανθρώπων, για να διατηρήσουν τη δική τους 'μάσκα'».

Κατηγόρησε επίσης τους γονείς του ότι τον κακομεταχειρίζονταν και προσπαθούσαν να σαμποτάρουν τη σχέση του με την Πελτζ, κάτι που είχε ξεκινήσει πριν από το γάμο του ζευγαριού.

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ απάντησε στις κατηγορίες, μιλώντας στο CNBC, λίγες μέρες αργότερα, λέγοντας: «Τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να κάνουν λάθη. Έτσι μαθαίνουν. Αυτό, λοιπόν, προσπαθώ να διδάξω στα παιδιά μου. Αλλά, ξέρετε, πρέπει μερικές φορές να τα αφήνεις να κάνουν αυτά τα λάθη».

Με πληροφορίες από Good Morning America