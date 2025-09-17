Η βία εις βάρος των διεμφυλικών ατόμων έχει αυξηθεί στην ΕΕ από το 2019

Σημαντική επιδείνωση των φαινομένων βίας και παρενόχλησης εις βάρος διεμφυλικών ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες των δυτικών Βαλκανίων καταγράφει νέα έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA), η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Βασική αιτία για αυτή την έξαρση φαίνεται να είναι η παραπληροφόρηση, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Υπηρεσίας.

Η μελέτη βασίστηκε σε διαδικτυακή έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2023, με τη συμμετοχή 1.920 διεμφυλικών ατόμων από 30 ευρωπαϊκές και βαλκανικές χώρες. Τα ευρήματα είναι ανησυχητικά: το 33% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι έχει πέσει θύμα σωματικής ή/και σεξουαλικής επίθεσης κατά την πενταετία πριν τη διεξαγωγή της έρευνας. Η έκθεση χαρακτηρίζει τους διεμφυλικούς ως μία από τις πιο περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες στην Ευρώπη.

Σε σύγκριση με τα αντίστοιχα στοιχεία του 2019, η έκθεση καταγράφει τριπλάσια αύξηση στα περιστατικά βίας εναντίον των διεμφυλικών σε σχέση με τον γενικό μέσο όρο της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. Ενδεικτικά, 7 στους 10 ερωτηθέντες θεωρούν ότι η πολιτική ρητορική και οι αρνητικές δηλώσεις πολιτικών προσώπων συμβάλλουν καθοριστικά στην έξαρση της βίας και του στιγματισμού.

Ένα ιδιαίτερα σοβαρό εύρημα αφορά τις ιατρικές παρεμβάσεις: περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες (57%) δήλωσαν ότι υπέστησαν χειρουργικές ή άλλες ιατρικές επεμβάσεις για την τροποποίηση των σεξουαλικών τους χαρακτηριστικών χωρίς να έχουν δώσει πλήρη και σαφή συγκατάθεση.

Επιπλέον, σχεδόν 4 στους 10 διεμφυλικούς ανέφεραν ότι έχουν υποβληθεί σε πρακτικές «θεραπείας μεταστροφής», με στόχο την αλλαγή της ταυτότητας φύλου ή του σεξουαλικού τους προσανατολισμού, ένα ποσοστό αισθητά υψηλότερο από τον μέσο όρο του 25% που καταγράφεται στο σύνολο της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, σε αντίθεση με άλλες ομάδες της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, οι διεμφυλικοί δεν παρατηρούν καμία βελτίωση όσον αφορά την αντιμετώπιση των διακρίσεων από το 2015 μέχρι σήμερα.

Η έκθεση επισημαίνει ιδιαίτερα τον ρόλο της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο, τονίζοντας ότι πρόσφατες έρευνες εντός της Ε.Ε. δείχνουν πως οι διεμφυλικοί και τα τρανς άτομα αποτελούν συχνά στόχο εκστρατειών παραπληροφόρησης. Αυτό αποδίδεται στην περιορισμένη γνώση που διαθέτει η ευρύτερη κοινωνία για τις ομάδες αυτές, κάτι που τις καθιστά ευάλωτες σε στοχευμένες επιθέσεις μίσους.

Η FRA καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν ρητά τη διεμφυλικότητα ως λόγο διάκρισης στη νομοθεσία για την ισότητα και να προχωρήσουν στην πλήρη απαγόρευση των λεγόμενων «θεραπειών μεταστροφής».

Όπως δήλωσε η διευθύντρια της FRA, Σίρπα Ραούτιο, «οι διεμφυλικοί πολίτες αντιμετωπίζουν εξαιρετικά ανησυχητικά ποσοστά κοινωνικού αποκλεισμού και βίας, γεγονός που απαιτεί άμεση και αποφασιστική αντίδραση από την πολιτεία και τους θεσμούς».