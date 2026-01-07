Η Βενεζουέλα «παραδίδει» πετρέλαιο αξίας 2 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Βενεζουέλα θα «παραδώσει» στις Ηνωμένες Πολιτείες πετρέλαιο αξίας 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μια σημαντική διαπραγμάτευση που θα αποσπάσει προμήθειες από την Κίνα, βοηθώντας παράλληλα τη Βενεζουέλα να αποφύγει μεγαλύτερες περικοπές στην παραγωγή πετρελαίου.

«Αυτό το πετρέλαιο θα πωληθεί στην τιμή της αγοράς και τα χρήματα θα ελέγχονται από εμένα, ως Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα χρησιμοποιηθούν προς όφελος του λαού της Βενεζουέλας και των Ηνωμένων Πολιτειών!», ανέφερε ο Τραμπ σε διαδικτυακή ανάρτησή του.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι της Βενεζουέλας και η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία PDVSA δεν προχώρησαν σε σχόλια. Η Βενεζουέλα διαθέτει εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου φορτωμένα σε δεξαμενόπλοια και σε δεξαμενές αποθήκευσης, τα οποία δεν έχει καταφέρει να εξάγει λόγω του αποκλεισμού που επέβαλε ο Τραμπ, στο πλαίσιο της εκστρατείας πίεσης που κορυφώθηκε με την ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος συνελήφθη και απομακρύνθηκε από τη χώρα του από αμερικανικές δυνάμεις το Σαββατοκύριακο.

Ανώτατοι αξιωματούχοι της Βενεζουέλας χαρακτήρισαν τη σύλληψη του Μαδούρο «απαγωγή» και κατηγόρησαν τις ΗΠΑ ότι επιχειρούν να κλέψουν τα τεράστια πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας. Ωστόσο, η συμφωνία της Τρίτης αποτελεί σαφή ένδειξη ότι η κυβέρνηση ανταποκρίνεται στην απαίτηση του Τραμπ να ανοίξει τον πετρελαϊκό τομέα σε αμερικανικές εταιρείες, διαφορετικά θα αντιμετωπίσει τον κίνδυνο περαιτέρω στρατιωτικής επέμβασης.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι επιθυμεί η προσωρινή πρόεδρος, Ντέλσι Ροντρίγκες, να παραχωρήσει στις ΗΠΑ και σε ιδιωτικές εταιρείες «πλήρη πρόσβαση» στη βιομηχανία πετρελαίου της Βενεζουέλας.

Ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας, Κρις Ράιτ, έχει αναλάβει την εκτέλεση της συμφωνίας, σύμφωνα με τον Τραμπ, ο οποίος πρόσθεσε ότι το πετρέλαιο θα αφαιρεθεί από τα πλοία και θα αποσταλεί απευθείας σε αμερικανικά λιμάνια. Η διάθεση του εγκλωβισμένου αργού στις ΗΠΑ ενδέχεται αρχικά να απαιτήσει την ανακατεύθυνση φορτίων που προορίζονταν για την Κίνα, είχαν δηλώσει νωρίτερα την Τρίτη δύο πηγές στο Reuters.

Η Κίνα υπήρξε ο μεγαλύτερος αγοραστής πετρελαίου της Βενεζουέλας την τελευταία δεκαετία, ιδίως μετά την επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ το 2020 σε εταιρείες που συμμετείχαν στο εμπόριο βενεζουελανικού πετρελαίου.

Οι τιμές του αμερικανικού αργού υποχώρησαν κατά περισσότερο από 1,5% μετά την ανακοίνωση του Τραμπ, καθώς η συμφωνία αναμένεται να αυξήσει τον όγκο του πετρελαίου της Βενεζουέλας που εξάγεται στις ΗΠΑ. Η ροή αυτή ελέγχεται σήμερα αποκλειστικά από τη Chevron, τον βασικό εταίρο της PDVSA σε κοινοπραξία, βάσει ειδικής αμερικανικής άδειας.

Η Chevron, η οποία εξάγει μεταξύ 100.000 και 150.000 βαρελιών ημερησίως βενεζουελανικού πετρελαίου προς τις ΗΠΑ, είναι η μόνη εταιρεία που συνεχίζει τις φορτώσεις και τις αποστολές χωρίς διακοπή από τη χώρα της Νότιας Αμερικής τις τελευταίες εβδομάδες, παρά τον αποκλεισμό.

Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν η Βενεζουέλα θα έχει οποιαδήποτε πρόσβαση στα έσοδα από την προμήθεια. Οι κυρώσεις έχουν αποκλείσει την PDVSA από το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, έχουν παγώσει τους τραπεζικούς της λογαριασμούς και της απαγορεύουν την εκτέλεση συναλλαγών σε δολάρια ΗΠΑ.

«Κανένας εξωτερικός παράγοντας δεν κυβερνά τη Βενεζουέλα»

Λίγες ώρες πριν από την ανακοίνωση του Τραμπ την Τρίτη, η Ροντρίγκες σκλήρυνε τη στάση της απέναντι στις ΗΠΑ, δηλώνοντας σε τηλεοπτικό διάγγελμα ότι «κανένας εξωτερικός παράγοντας δεν κυβερνά τη Βενεζουέλα» — μια σαφή απάντηση στον ισχυρισμό του Αμερικανού προέδρου ότι, μετά τη σύλληψη του Μαδούρο, οι ΗΠΑ θα διοικούσαν τη χώρα της Νότιας Αμερικής.

Η τοποθέτηση αυτή σηματοδότησε νέα μεταβολή στον τόνο της πρώην αντιπροέδρου του Μαδούρο. Αφού ορκίστηκε πρόεδρος από το Ανώτατο Δικαστήριο της Βενεζουέλας το Σάββατο, η Ροντρίγκες εξέδωσε την Κυριακή το βράδυ μια συμφιλιωτική ανακοίνωση, με την οποία «προσκάλεσε την κυβέρνηση των ΗΠΑ να συνεργαστούν σε μια ατζέντα συνεργασίας».

Στο διάγγελμα της Τρίτης, ωστόσο, επανήλθε σε σκληρότερη ρητορική, χαρακτηρίζοντας το χτύπημα του Σαββάτου —την πρώτη μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ σε έδαφος της Νότιας Αμερικής— ως «τρομερή στρατιωτική επίθεση» και «εγκληματική ενέργεια», το «απολύτως παράνομο αποτέλεσμα» της οποίας, κατά παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ήταν η «απαγωγή» του Μαδούρο και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες.

«Είμαστε ένας λαός που δεν παραδίδεται, που δεν υποχωρεί, και είμαστε εδώ, κυβερνώντας μαζί με τον λαό. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας κυβερνά τη χώρα μας — κανείς άλλος. Δεν υπάρχει εξωτερικός παράγοντας που να κυβερνά τη Βενεζουέλα. Είναι η Βενεζουέλα, η συνταγματική της κυβέρνηση και η εδραιωμένη δύναμη του λαού», δήλωσε η Ροδρίγκες, η οποία είχε διατελέσει αντιπρόεδρος του Μαδούρο από το 2018.

Με πληροφορίες από Guardian