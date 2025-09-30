Η Βενεζουέλα απειλεί με κατάσταση έκτακτης ανάγκης αν δεχτεί επίθεση από τις ΗΠΑ

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, είναι έτοιμος να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση στρατιωτικής επίθεσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, προειδοποίησε η αντιπρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες, κάνοντας λόγο για «καταστροφικές» συνέπειες αν υλοποιηθεί μια τέτοια κλιμάκωση.

Η Ουάσιγκτον έχει εντείνει την πίεση τις τελευταίες εβδομάδες, με μεγάλη ναυτική ανάπτυξη στην Καραϊβική και αεροπορικές επιδρομές εναντίον πλοίων που –σύμφωνα με τους Αμερικανούς– μετέφεραν ναρκωτικά, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 17 ανθρώπων.

Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι οι επιχειρήσεις εντάσσονται στην καταπολέμηση των λατινοαμερικανικών καρτέλ, όμως στο Καράκας εκτιμούν ότι πρόκειται για πρόσχημα ώστε να προετοιμαστεί στρατιωτική επέμβαση με στόχο την ανατροπή του Μαδούρο, που βρίσκεται στην εξουσία τα τελευταία 12 χρόνια.

Η Ροντρίγκες χαρακτήρισε «μεγάλο ψέμα» τις κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών, υποστηρίζοντας ότι ο πραγματικός στόχος των ΗΠΑ είναι οι τεράστιοι φυσικοί πόροι της Βενεζουέλας – πετρέλαιο, φυσικό αέριο, χρυσός και σπάνια μέταλλα. «Δεν θα παραδώσουμε ποτέ την πατρίδα μας», δήλωσε με έμφαση, προειδοποιώντας ότι όσοι Βενεζουελάνοι υποστηρίξουν δημόσια μια ξένη επέμβαση «δεν μπορούν να θεωρούνται πατριώτες».

Η ίδια εξήγησε ότι σε περίπτωση ενεργοποίησης της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, ο Μαδούρο θα αποκτήσει ειδικές εξουσίες για να κινητοποιήσει τις ένοπλες δυνάμεις, να σφραγίσει τα σύνορα και να θέσει κρίσιμες υποδομές υπό στρατιωτικό έλεγχο.

Αναλυτές σημειώνουν ότι, αν και η πιθανότητα μιας αμερικανικής εισβολής με «μπότες στο έδαφος» θεωρείται περιορισμένη, η κλιμάκωση με νέες αεροπορικές ή drone επιθέσεις δεν αποκλείεται. Ήδη, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, το Πεντάγωνο επεξεργάζεται σενάρια για πλήγματα σε υποδομές μέσα στη Βενεζουέλα, με το πρόσχημα της καταπολέμησης των ναρκωτικών.

Η κρίση αυτή εντείνει τους φόβους στη Λατινική Αμερική ότι η αντιπαράθεση Ουάσιγκτον–Καράκας μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη σύγκρουση, με ανυπολόγιστες συνέπειες για την ευρύτερη περιοχή.

Με πληροφορίες από Guardian



