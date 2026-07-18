Η Βενετία ξεσηκώνεται κατά της «διπλωματίας του σούπερ γιοτ»

Εκατοντάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της Βενετίας την Παρασκευή για να διαμαρτυρηθούν κατά της άφιξης του πολυτελούς γιοτ του Αμερικανού πρέσβη στην Ιταλία, Τίλμαν Φερτίτα, σε μια κινητοποίηση που κατέληξε σε σύντομη σύγκρουση με την αστυνομία κοντά στο σημείο όπου είχε δέσει το σκάφος.

Το γιοτ Boardwalk, μήκους 117 μέτρων, έφτασε στη λεκάνη του Αγίου Μάρκου στο πλαίσιο της περιοδείας Coastal Diplomacy 250, με αφορμή τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ. Το σκάφος, που διαθέτει δύο ελικοδρόμια, δύο πισίνες, πλήρως εξοπλισμένο spa και γυμναστήριο, υψωνόταν πάνω από τα κτίρια της λιμνοθάλασσας, συνοδευόμενο από αστυνομικές λέμβους και ισχυρή παρουσία δυνάμεων ασφαλείας.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν φουσκωτά παιχνίδια θαλάσσης και μπάλες παραλίας, περπατώντας πίσω από πανό που έγραφε «Venezia non si USA», ένα λογοπαίγνιο που σημαίνει «η Βενετία δεν χρησιμοποιείται», με το USA γραμμένο κεφαλαία. Άλλα πλακάτ έγραφαν «Make America Read Again» και «Oligarch in saor», αναφορά σε παραδοσιακό βενετσιάνικο πιάτο με σαρδέλες.

Η ένταση ανέβηκε όταν οι διαδηλωτές πλησίασαν τη διπλή γραμμή των αστυνομικών που εμπόδιζε την πρόσβαση προς το γιοτ. Οι διαδηλωτές σήκωσαν τα χέρια τους για να δείξουν ότι ήταν ειρηνικοί, όμως η αστυνομία τούς απώθησε με ασπίδες όταν αρνήθηκαν να σταματήσουν. Μετά τη σύγκρουση, φώναζαν «ντροπή» προς τον πρέσβη, τον δήμαρχο και την αστυνομία.

Για τους ακτιβιστές, η παρουσία του Φερτίτα στη Βενετία δεν ήταν μια αθώα διπλωματική επίσκεψη, αλλά μια επίδειξη αμερικανικού πλούτου και ισχύος σε μια πόλη που εδώ και χρόνια πιέζεται από τον μαζικό τουρισμό, τα μεγάλα πλοία, τις ακριβές εκδηλώσεις και την ολιγαρχική χρήση του δημόσιου χώρου. Πολλές από τις ομάδες που κινητοποιήθηκαν τώρα είχαν συμμετάσχει και στις διαμαρτυρίες για τον γάμο του Τζεφ Μπέζος με τη Λόρεν Σάντσεζ στη Βενετία.

Η ακτιβίστρια Στέλλα Μοριόν είπε ότι είναι αλαζονικό να πιστεύει κάποιος πως μπορεί να κάνει ό,τι θέλει σε μια πόλη που «πωλείται όλο και περισσότερο στη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού». Οι διαδηλωτές συνέδεσαν επίσης την παρουσία του Αμερικανού πρέσβη με την πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ, τις αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν και την άνοδο των τιμών της ενέργειας.

Ο ίδιος ο Φερτίτα, δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας στον χώρο της φιλοξενίας, των εστιατορίων, των ξενοδοχείων και των καζίνο, ορκίστηκε πρέσβης των ΗΠΑ στην Ιταλία το 2025. Είναι ιδιοκτήτης της Fertitta Entertainment και της ομάδας NBA Houston Rockets, ενώ η επίσημη βιογραφία του υπολογίζει την περιουσία του στα 11,3 δισ. δολάρια.

Σε σύντομη δήλωσή του, ο Φερτίτα υπερασπίστηκε το δικαίωμα στη διαμαρτυρία, λέγοντας ότι οι Αμερικανοί σέβονται την ελευθερία του λόγου και το δικαίωμα στην ειρηνική διαδήλωση. Υποστήριξε ότι η περιοδεία Coastal Diplomacy γιορτάζει αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματα, αλλά και τη φιλία των ΗΠΑ με την Ιταλία.

Για τους διαδηλωτές, όμως, η εικόνα του γιοτ μέσα στη λιμνοθάλασσα ήταν αρκετή. Μετά από χρόνια αγώνα για την απομάκρυνση των κρουαζιερόπλοιων από το Κανάλι της Τζιουντέκα και το ιστορικό κέντρο, η παρουσία ενός τόσο μεγάλου ιδιωτικού σκάφους έμοιαζε με επιστροφή του ίδιου προβλήματος από άλλη είσοδο: όχι πια ως μαζικός τουρισμός, αλλά ως ιδιωτική διπλωματία των υπερπλουσίων.

Η Βενετία, που έχει γίνει παγκόσμιο σύμβολο της σύγκρουσης ανάμεσα στην πόλη και την τουριστική της κατανάλωση, βρέθηκε ξανά μπροστά σε μια εικόνα μεγαλύτερη από το ίδιο το γεγονός: ένα σούπερ γιοτ να υψώνεται πάνω από τη λιμνοθάλασσα και γύρω του μια πόλη να φωνάζει ότι δεν είναι σκηνικό για την ισχύ κανενός.

με στοιχεία από AP