Η Βενετία εξετάζει τουριστικό τέλος εισόδου έως 50 ευρώ για να περιορίσει τον υπερτουρισμό

Η νέα δημοτική αρχή της Βενετίας εξετάζει το ενδεχόμενο να αυξήσει έως και στα 50 ευρώ το τέλος εισόδου για τους επισκέπτες που δεν διανυκτερεύουν στην πόλη, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τον υπερτουρισμό που συνεχίζει να ασκεί έντονες πιέσεις στην ιστορική πόλη.

Ο δήμαρχος της Βενετίας, Σιμόνε Βεντουρίνι, ο οποίος εξελέγη στα τέλη Μαΐου, δήλωσε ότι η αύξηση θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε ημέρες αυξημένης επισκεψιμότητας, με το ύψος του τέλους να κυμαίνεται μεταξύ 30 και 50 ευρώ.

Η Βενετία έγινε το 2024 η πρώτη μεγάλη τουριστική πόλη στον κόσμο που επέβαλε χρέωση εισόδου στους ημερήσιους επισκέπτες. Το μέτρο ξεκίνησε με αντίτιμο 5 ευρώ για συγκεκριμένες ημέρες υψηλής τουριστικής κίνησης μεταξύ Απριλίου και Ιουλίου.

Έκτοτε το σύστημα επεκτάθηκε. Το 2025 εφαρμόστηκε σε περισσότερες ημερομηνίες, ενώ οι επισκέπτες που έκαναν κράτηση την τελευταία στιγμή πλήρωναν διπλάσιο αντίτιμο. Φέτος καλύπτει συνολικά 60 ημέρες μέσα στη χρονιά.

Παρότι το μέτρο δεν φαίνεται να έχει μειώσει αισθητά τον αριθμό των επισκεπτών, απέφερε σημαντικά έσοδα στον δήμο. Κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του συγκεντρώθηκαν περίπου 2,4 εκατ. ευρώ, ποσό υψηλότερο από τις αρχικές εκτιμήσεις των αρχών.

Ο Βεντουρίνι υποστηρίζει ότι το τέλος εισόδου παραμένει το μοναδικό αποτελεσματικό εργαλείο που διαθέτει σήμερα η πόλη για τη διαχείριση των ημερήσιων αφίξεων και τη διατήρηση μιας ισορροπίας ανάμεσα στις ανάγκες των κατοίκων, των εργαζομένων και των επισκεπτών.

Ποιοι πληρώνουν και γιατί η Βενετία θέλει να αυξήσει το τέλος

Η χρέωση αφορά κυρίως τους επισκέπτες που φτάνουν στη Βενετία για λίγες ώρες και δεν διανυκτερεύουν στην πόλη.

Η πληρωμή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής πλατφόρμας, από την οποία οι επισκέπτες λαμβάνουν έναν κωδικό QR. Ο κωδικός ελέγχεται από προσωπικό του δήμου σε βασικά σημεία εισόδου, όπως ο σιδηροδρομικός σταθμός Venezia Santa Lucia.

Από το μέτρο εξαιρούνται όσοι έχουν κλείσει διαμονή σε ξενοδοχεία ή άλλα καταλύματα εντός της πόλης, καθώς και οι κάτοικοι της ευρύτερης περιφέρειας του Βένετο, από όπου προέρχεται μεγάλο μέρος των εκδρομέων που δεν διανυκτερεύουν στην πόλη. Εξαίρεση προβλέπεται επίσης για τα παιδιά κάτω των 14 ετών.

Ακόμη και οι επισκέπτες που διανυκτερεύουν στη Βενετία, ωστόσο, υποχρεούνται να δηλώσουν την παρουσία τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, παρότι δεν καταβάλλουν το σχετικό τέλος.

Ο νέος δήμαρχος υποστηρίζει ότι η αύξηση του αντιτίμου θα λειτουργήσει αποτρεπτικά στις περιόδους αιχμής, όταν η πόλη δέχεται τη μεγαλύτερη πίεση από τον μαζικό τουρισμό.

Όπως δήλωσε, ο δήμος επεξεργάζεται ήδη πρόταση που θα υποβληθεί στην ιταλική κυβέρνηση, ζητώντας άδεια για την εφαρμογή υψηλότερων χρεώσεων όταν η ζήτηση ξεπερνά συγκεκριμένα όρια κρατήσεων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα έσοδα από το τέλος εισόδου δεν προορίζονται μόνο για τη διαχείριση των επισκεπτών αλλά και για τη χρηματοδότηση δημοτικών υπηρεσιών και τη συντήρηση της πόλης.

«Η Βενετία είναι μια μοναδική πόλη χτισμένη πάνω στο νερό, με ετήσιο κόστος συντήρησης που ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ», ανέφερε, υπερασπιζόμενος την πολιτική της δημοτικής αρχής.

Η συζήτηση για την αύξηση του τέλους αναμένεται να αναζωπυρώσει τη διαμάχη γύρω από τον υπερτουρισμό στη Βενετία, μια πόλη που εδώ και χρόνια αναζητά τρόπους να προστατεύσει το ιστορικό της κέντρο χωρίς να πλήξει έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της οικονομίας της.

Με πληροφορίες από Guardian