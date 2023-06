Η Bebe Rexha κατέρρευσε επί σκηνής- Φαν πέταξε κινητό και την χτύπησε στο κεφάλι

Η Bebe Rexha κατέρρευσε επί σκηνής όταν ένας θαυμαστής πέταξε το τηλέφωνό του και την χτύπησε στο κεφάλι σε πρόσφατη συναυλία της.

Η τραγουδίστρια έδινε το τελευταίο σόου της περιοδείας της Best F’n Night of My Life όταν ένα τηλέφωνο, που πέταξε φαν της από το κοινό πέτυχε την Bebe Rexha στο κεφάλι ενώ τραγουδούσε.

Η συναυλία πραγματοποιήθηκε στο Rooftop στην προβλήτα 17 της Νέας Υόρκης και ξαφνικά ενώ η ίδια ερμήνευε ένα κομμάτι της φαίνεται σε βίντεο να πέφτει στα γόνατα επί σκηνής.

Σύμφωνα με βίντεο που κατέγραψαν οι φανς της, η Bebe Rexha εθεάθη να τρέχει προς το μπροστινό μέρος της σκηνής όταν ένα τηλέφωνο εκσφενδονίστηκε από το πλήθος και τη χτύπησε στο πλάι του κεφαλιού της. Εκείνη τότε βάζει τα χέρια της στο πρόσωπό της, κρατώντας το σημείο που χτυπήθηκε, πριν πέσει στα γόνατά.

Στη συνέχεια, μέλη από την ομάδα της σπεύδουν στη σκηνή για να τη βοηθήσουν και να την μεταφέρουν πίσω από την αυλαία της σκηνής για να την δουν οι γιατροί.

Σύμφωνα με ένα tweet του Pop Crave, η μουσικός - η οποία είναι γνωστή για το σινγκλ της του 2022 «I'm Good (Blue)» - δέχθηκε ράμματα μετά το περιστατικό.

«Η Bebe Rexha μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο αφού χτυπήθηκε στο κεφάλι από το τηλέφωνο θαυμαστή της κατά τη συναυλία της. Η μαμά της επιβεβαίωσε ότι η τραγουδίστρια έκανε ράμματα για την πληγή» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το κινητό φέρεται να πέταξε ένας άνδρας από το κοινό, ο οποίος συνελήφθη στη συνέχεια. Η ίδια ανάρτησε και φωτογραφίες από τα ράμματα που χρειάστηκε να κάνει.