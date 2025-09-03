Η «βασίλισσα της κεταμίνης» ομολόγησε ότι προμήθευσε τον Μάθιου Πέρι με το ναρκωτικό που τον σκότωσε

Η 42χρονη Τζασβίν Σάνγκα, γνωστή με το προσωνύμιο «Ketamine Queen», παραδέχθηκε την Τετάρτη την ενοχή της για την πώληση της κεταμίνης που οδήγησε στον θάνατο του ηθοποιού Μάθιου Πέρι, του αγαπημένου «Τσάντλερ» από τη σειρά «Friends».

Η Σάνγκα, κάτοχος αμερικανικής και βρετανικής υπηκοότητας, εμφανίστηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο και δήλωσε ένοχη για πέντε κατηγορίες: διατήρηση χώρου που χρησιμοποιούνταν για διακίνηση ναρκωτικών, τρεις πράξεις διανομής κεταμίνης και μία πράξη διανομής κεταμίνης που οδήγησε σε θάνατο.

Με βάση τη συμφωνία, η εισαγγελία απέσυρε τρεις άλλες κατηγορίες για κεταμίνη και μία για μεθαμφεταμίνη, που δεν συνδεόταν με την υπόθεση Πέρι. Στην αίθουσα του δικαστηρίου παρευρέθηκαν η μητέρα του ηθοποιού, Σουζάν Πέρι, και ο θετός πατέρας του, ο δημοσιογράφος Κιθ Μόρισον.

Μάθιου Πέρι: Η έρευνα πίσω από τον θανατό του

Η ομολογία ήρθε σχεδόν έναν χρόνο μετά την ανακοίνωση των αμερικανικών αρχών ότι πέντε άτομα κατηγορούνται για τον θάνατο του Πέρι στις 28 Οκτωβρίου 2023, έπειτα από εκτεταμένη έρευνα. Η Σάνγκα είναι η πέμπτη και τελευταία που παραδέχεται την ενοχή της.

Η καταδίκη της έχει προγραμματιστεί για τις 10 Δεκεμβρίου. Αν και το δικαστήριο δεν δεσμεύεται από τη συμφωνία, το ανώτατο όριο ποινής φτάνει τα 65 έτη κάθειρξης. Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι θα ζητήσουν μικρότερη ποινή.

Η Σάνγκα και ο γιατρός Σαλβαδόρ Πλασένθια, που δήλωσε ένοχος τον Ιούλιο, θεωρούνταν οι βασικοί στόχοι της έρευνας. Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι, ο γιατρός Μαρκ Τσάβες, ο προσωπικός βοηθός Κένεθ Ιουαμάσα και ο φίλος του ηθοποιού Έρικ Φλέμινγκ, παραδέχθηκαν επίσης ενοχή και συνεργάστηκαν με τις αρχές, καταθέτοντας σε βάρος της Σάνγκα.

Ο Πέρι βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Λος Άντζελες από τον βοηθό του Ιουαμάσα. Ο ιατροδικαστής αποφάνθηκε ότι η αιτία θανάτου ήταν η δηλητηρίαση από κεταμίνη, αναισθητικό που χρησιμοποιείται στη χειρουργική αλλά τα τελευταία χρόνια χορηγείται και «off label» ως θεραπεία για την κατάθλιψη.

Οι εισαγγελείς παρουσίασαν τη Σάνγκα ως διακινητή με πελατολόγιο υψηλού προφίλ. Στο Instagram προέβαλλε πολυτελή ζωή ανάμεσα σε πλούσιους και διάσημους, ενώ ιδιωτικά διαφήμιζε την «αποκλειστική» πελατεία της.

Φωτ: Instagram/@jasveen_s

Το χρονικό του θανάτου του Μάθιου Πέρι

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Πέρι ζητούσε περισσότερη κεταμίνη από όση του συνταγογραφούσε ο γιατρός του. Μέσω του Φλέμινγκ γνώρισε τη Σάνγκα δύο εβδομάδες πριν από τον θάνατό του. Ο Φλέμινγκ είχε πει στον βοηθό του ηθοποιού ότι «η κεταμίνη της είναι φανταστική» και ότι συναλλάσσεται μόνο με «επώνυμους και διασημότητες».

Τέσσερις ημέρες πριν πεθάνει, ο Πέρι αγόρασε από τη Σάνγκα 25 φιαλίδια κεταμίνης έναντι 6.000 δολαρίων σε μετρητά. Την ημέρα του θανάτου του, εκείνη ζήτησε από τον Φλέμινγκ να σβήσουν τα μηνύματα που αντάλλαξαν, σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Η Σάνγκα βρίσκεται προφυλακισμένη εδώ και έναν χρόνο.

Ο Μάθιου Πέρι είχε μακρά μάχη με τον εθισμό, ήδη από τα χρόνια των γυρισμάτων του Friends. Από το 1994 έως το 2004 έγινε παγκοσμίως γνωστός στον ρόλο του Τσάντλερ Μπινγκ, δίπλα στους Τζένιφερ Άνιστον, Κόρτνεϊ Κοξ, Λίζα Κούντροου, Ματ ΛεΜπλανκ και Ντέιβιντ Σουίμερ.

Με πληροφορίες από Associated Press