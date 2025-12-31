Η βασίλισσα Καμίλα μιλά για πρώτη φορά για την επίθεση που δέχτηκε ως έφηβη - «Αντιστάθηκα»

Η βασίλισσα Καμίλα μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για την επίθεση που δέχθηκε όταν ήταν έφηβη.

Μιλώντας σε ειδική έκδοση της εκπομπής Today του BBC Radio 4, η οποία μεταδόθηκε την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου, η 78χρονη βασίλισσα μοιράστηκε την προσωπική της ιστορία στο πλαίσιο συζήτησης με τον σχολιαστή ιπποδρομιών του BBC John Hunt. Η σύζυγος του Hunt, Carol (61 ετών), και οι κόρες τους Hannah (28) και Louise (25) δολοφονήθηκαν σε επίθεση με βαλλίστρα και μαχαίρι στην Αγγλία τον Ιούλιο του 2024.

Η βασίλισσα Καμίλα —η οποία εδώ και χρόνια έχει θέσει τη στήριξη των θυμάτων βιασμού, ενδοοικογενειακής βίας και σεξουαλικής κακοποίησης στο επίκεντρο του δημόσιου έργου της— προσκάλεσε τον John Hunt και την επιζήσασα κόρη του, Amy, στο Clarence House, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του ΟΗΕ 16 Ημέρες Δράσης κατά της Έμφυλης Βίας, για την ηχογράφηση του επεισοδίου.

Αναφερόμενη στη δική της εμπειρία, η Καμίλα είπε:

«Όταν ήμουν έφηβη, δέχθηκα επίθεση σε ένα τρένο. Είχα κατά κάποιον τρόπο ξεχάσει το περιστατικό. Αλλά θυμάμαι ότι τότε ήμουν τόσο θυμωμένη».

«Ήταν κάποιος που δεν γνώριζα», συνέχισε. «Διάβαζα το βιβλίο μου και αυτό το αγόρι —άντρας— μου επιτέθηκε, και αντιστάθηκα».

Η βασίλισσα πρόσθεσε: «Θυμάμαι να κατεβαίνω από το τρένο και τη μητέρα μου να με κοιτάζει και να μου λέει: “Γιατί τα μαλλιά σου είναι ανακατεμένα και γιατί λείπει ένα κουμπί από το παλτό σου;”».

«Είχα δεχθεί επίθεση, αλλά θυμάμαι κυρίως τον θυμό. Ήμουν έξαλλη, και αυτό το συναίσθημα έμεινε μέσα μου για πολλά χρόνια», συμπλήρωσε.

Η Καμίλα συνέχισε λέγοντας: «Όταν προκύπτει το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας και ξαφνικά ακούς μια ιστορία όπως του John και της Amy, είναι κάτι που με αγγίζει βαθιά».

Η ιστορία της επίθεσης στη βασίλισσα Καμίλα είχε αναφερθεί για πρώτη φορά στο βιβλίο του Valentine Low Power and the Palace, που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο.

Το βιβλίο περιγράφει τις πρώτες συναντήσεις της Καμίλα με τον τότε δήμαρχο Λονδίνου Μπόρις Τζόνσον το 2008, σύμφωνα με απόσπασμα που είχε δημοσιευθεί από τους The Times.

Με πληροφορίες από people.com