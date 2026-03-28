Η Bank of America καταβάλλει 72,5 εκατ. δολάρια για να διευθετήσει αγωγή θυμάτων του Έπσταϊν

Η Bank of America κατέληξε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό ύψους 72,5 εκατ. δολαρίων με θύματα του Τζέφρι Έπσταϊν, τα οποία την κατηγορούσαν ότι διευκόλυνε τη δράση του στο πλαίσιο κυκλώματος σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Η ομαδική αγωγή κατατέθηκε τον Οκτώβριο από γυναίκα στη Φλόριντα, η οποία υποστηρίζει ότι υπέστη κακοποίηση «τουλάχιστον 100 φορές» μεταξύ 2011 και 2019. Όπως αναφέρει, διατηρούσε δύο λογαριασμούς στην τράπεζα κατόπιν οδηγιών συνεργατών του Έπσταϊν.

Στην αγωγή γίνεται λόγος για «πληθώρα πληροφοριών» που είχε στη διάθεσή της η τράπεζα σχετικά με τη δραστηριότητα του Έπσταϊν, υποστηρίζοντας ότι επέλεξε να συνεχίσει τη συνεργασία καθώς αποκόμιζε κέρδη από αυτή.

Η Bank of America αρνείται τις κατηγορίες, τονίζοντας ότι ο συμβιβασμός δεν συνιστά παραδοχή ευθύνης ή παρανομίας. Σε προηγούμενες καταθέσεις της είχε ζητήσει την απόρριψη της αγωγής, χαρακτηρίζοντάς την «αόριστη και αβάσιμη».

Η συμφωνία επετεύχθη νωρίτερα μέσα στον μήνα, αλλά οι λεπτομέρειες έγιναν γνωστές μετά την κατάθεση εγγράφων σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης, όπου εκκρεμεί η έγκρισή της.

Η υπόθεση αφορά αγωγή που κατατέθηκε εκ μέρους ανώνυμης ενάγουσας, η οποία περιγράφει «ιδιαίτερα ανησυχητική και ασυνήθιστη» τραπεζική δραστηριότητα στους λογαριασμούς που συνδέονταν με τον Έπσταϊν. Η ίδια αναφέρει ότι τον γνώρισε στη Ρωσία το 2011 και ότι βρισκόταν υπό τον έλεγχό του μέχρι τον θάνατό του στη φυλακή το 2019, τον οποίο χαρακτηρίζει ως την «τελική της διαφυγή».

Στην αγωγή γίνεται επίσης αναφορά σε πληρωμές άνω των 150 εκατ. δολαρίων προς τον Έπσταϊν από τον δισεκατομμυριούχο Λίον Μπλακ, συνιδρυτή της Apollo Global, μέσω λογαριασμού στην Bank of America, για υπηρεσίες που περιγράφονται ως «φορολογικός και περιουσιακός σχεδιασμός». Ο ίδιος έχει αρνηθεί οποιαδήποτε παρανομία και κατέθεσε στην υπόθεση.

Πρόκειται για τον τρίτο συμβιβασμό μεγάλης τράπεζας σε υποθέσεις που σχετίζονται με τον Έπσταϊν, μετά τις συμφωνίες της JPMorgan ύψους 290 εκατ. δολαρίων και της Deutsche Bank ύψους 75 εκατ. δολαρίων.

Σε νεότερη δήλωσή της, η Bank of America ανέφερε ότι, παρότι εμμένει στις θέσεις της ότι δεν διευκόλυνε εγκληματικές ενέργειες, η συμφωνία επιτρέπει να κλείσει η υπόθεση και να υπάρξει «περαιτέρω δικαίωση» για τους ενάγοντες.

Με πληροφορίες από BBC