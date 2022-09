Η Άζια Αρτζέντο απαντά με ένα T-Shirt για τα τελευταία μηνύματα με τον Άντονι Μπουρντέν

Η Άζια Αρτζέντο δημοσίευσε ένα Instagram Story, που πολλοί εξέλαβαν ως ειρωνικό σχόλιο για την μη εξουσιοδοτημένη βιογραφία του Άντονι Μπουρντέν και τα τελευταία μηνύματα που αντάλλαξαν.

Η 47χρονη ηθοποιός πόσταρε μια φωτογραφία φορώντας ένα T-shirt με τον επαγγελματία bodybuilder Ρόνι Κόλμαν και την φράση «Stop Busting My Balls» πάνω από την εικόνα.

Το ίδιο μήνυμα φέρεται να έστειλε στον διάσημο σεφ και σύντροφό της το βράδυ πριν πεθάνει, σύμφωνα με το βιβλίο «Down and Out in Paradise» του Τσαρλς Λίρσεν, που κυκλοφορεί στις 11 Οκτωβρίου.

Ο Άντονι Μπουρντέν αυτοκτόνησε τον Ιούνιο του 2018 σε ηλικία 61 ετών, ενώ βρισκόταν στο Kaysersberg της Γαλλίας.

«Υπάρχει κάτι που μπορώ να κάνω;» ρώτησε την Άζια Αρτζέντο στη συνομιλία, η οποία περιλαμβάνεται στην πρώτη σελίδα της επερχόμενης βιογραφίας.

«Σταμάτα να με πρήζεις [Stop busting my balls]», έγραψε η Αρτζέντο, στην οποία ο Μπουρντέν απάντησε στη συνέχεια: «Εντάξει».

Την επόμενη μέρα, βρέθηκε νεκρός στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του, όπου βρισκόταν για τα γυρίσματα ενός επεισοδίου της σειράς Parts Unknown με τον στενό του φίλο και Γάλλο σεφ, Έρικ Ρίπερτ.

Το βιβλίο περιλαμβάνει προσωπικές λεπτομέρειες - που προέρχονται κυρίως από μηνύματα και emails από το τηλέφωνο και το λάπτοπ του - και καταγράφει την άνοδο του Μπουρντέν στη φήμη, από έναν απόφοιτο του κολλεγίου Vassar σε σούπερ σταρ της γαστρονομίας.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών των γυρισμάτων της σειράς του CNN, ο Μπουρντέν τσακώθηκε με την Ιταλίδα ηθοποιό ενώ βρισκόταν στο πλατό και χρειάστηκε να αφήσει τα γυρίσματα «πολλές φορές για να της μιλήσει στο τηλέφωνο», σύμφωνα με το βιβλίο. Ο Μπουρντέν θύμωσε όταν την εντόπισαν παπαράτσι με τον Γάλλο δημοσιογράφο Hugo Clément.

«Τα πράγματα κλιμακώθηκαν την Τετάρτη, όταν σύμφωνα με μαρτυρίες, τού είπε ότι δεν ήθελε πλέον να είναι μαζί. Όλοι τον παρακολουθούσαν όλη μέρα και νύχτα γιατί ήταν απίστευτα ταραγμένος. Περισσότερα ουρλιαχτά σε τηλεφωνήματα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μέχρι την Πέμπτη φαινόταν να είναι καλύτερα και κάπως ήθελε όλοι να κάνουν πίσω», αναφέρει το απόσπασμα.

Η Άζια Αρτζέντο δήλωσε στους New York Times: «Έγραψα ξεκάθαρα στον Λίρσεν ότι δεν μπορούσε να δημοσιεύσει τίποτα από όσα του είπα».

Τρεις μήνες μετά το θάνατο του Μπουρντέν το 2018, η ηθοποιός μίλησε στην DailyMailTV μετά τις αντιδράσεις πως φέρει ευθύνη για τον θάνατό του.

«Λένε ότι τον δολοφόνησα, ότι τον σκότωσα», είπε με δάκρυα στα μάτια. «Ο κόσμος έχει ανάγκη να πιστεύει ότι αυτοκτόνησε για κάτι τέτοιο; Με είχε απατήσει κι εκείνος. Δεν ήταν πρόβλημα για εμάς. Ήταν ένας άνθρωπος που ταξίδευε 265 ημέρες το χρόνο. Απολαμβάναμε πολύ την παρέα ο ένας του άλλου όταν βλεπόμασταν. Αλλά δεν είμαστε παιδιά. Είμαστε ενήλικες».