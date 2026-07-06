Η Αυστραλιανή Διαστημική Υπηρεσία αποκάλυψε την πιθανή προέλευση των μυστηριωδών «διαστημικών σφαιρών»

Η Αυστραλιανή Διαστημική Υπηρεσία δήλωσε ότι οι έξι λεγόμενες «διαστημικές σφαίρες» που βρέθηκαν στο βόρειο Κουίνσλαντ προέρχονταν πιθανότατα από «σώμα ξένου πυραύλου» που είχε πρόσφατα επανεισέλθει στην ατμόσφαιρα μετά την παραμονή του σε τροχιά.

Τα έξι μυστηριώδη αντικείμενα εντοπίστηκαν από πολίτες, τα οποία είχαν ξεβραστεί στην ακτή στην περιοχή Forrest Beach, βόρεια του Τάουνσβιλ, την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή, και υπήρχαν υποψίες ότι περιείχαν επικίνδυνες χημικές ουσίες.

Ένας ειδικός ανέφερε ότι τα αντικείμενα ήταν πιθανότατα «διαστημικές σφαίρες» – σφαίρες καυσίμου υπό πίεση και ένας από τους πιο συνηθισμένους τύπους διαστημικών αποβλήτων που πέφτουν στη Γη μετά την εκτόξευση ενός πυραύλου.

Η αστυνομία και η πυροσβεστική υπηρεσία εξέτασαν τα συντρίμμια και θέσπισαν ζώνες αποκλεισμού 50 μέτρων γύρω από τα αντικείμενα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Οι «διαστημικές σφαίρες»

Η διαστημική υπηρεσία ανέφερε ότι τα αντικείμενα που ανακτήθηκαν «φαίνεται να είναι δοχεία υπό πίεση από έναν διαστημικό φορέα εκτόξευσης».

Σε σχετική δήλωση αναφέρεται: «Η Υπηρεσία έχει προσδιορίσει την πιθανή προέλευση. Η θέση και τα χαρακτηριστικά των αντικειμένων συνάδουν με συντρίμμια από το σώμα ενός ξένου πυραύλου που εισήλθε πρόσφατα στην ατμόσφαιρα από την τροχιά».

Η υπηρεσία δήλωσε ότι «συνεχίζει να συνεργάζεται με τις διεθνείς αρχές προκειμένου να επιβεβαιώσει επίσημα τον φορέα εκτόξευσης και το κράτος από το οποίο πραγματοποιήθηκε η εκτόξευση».

Η αναπληρώτρια καθηγήτρια Άλις Γκόρμαν, διαστημική αρχαιολόγος και ειδική σε θέματα διαστημικών αποβλήτων στο Πανεπιστήμιο Φλίντερς, δήλωσε ότι τα διαστημικά συντρίμμια που πέφτουν πίσω στη Γη εντάσσονται στη Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών για το Διάστημα του 1967, της οποίας η Αυστραλία είναι συμβαλλόμενο μέρος.

«Πρόκειται για τη διαστημική συνθήκη με την ευρύτερη αποδοχή, σύμφωνα με την οποία το κράτος εκτόξευσης διατηρεί την κυριότητα του υλικού εκτόξευσης. Αυτό σημαίνει ότι το κράτος που τα εκτόξευσε είναι ιδιοκτήτης αυτών των δοχείων πίεσης», ανέφερε.

«Η Αυστραλία πρέπει στη συνέχεια να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με το κράτος που πραγματοποίησε την εκτόξευση. Το κράτος αυτό θα δηλώσει αν επιθυμεί την επιστροφή των αντικειμένων ή όχι».

Ανέφερε ότι, όταν ένα τμήμα ενός παλιού ινδικού πυραύλου ξεβράστηκε στις ακτές της Δυτικής Αυστραλίας το 2023, η ινδική κυβέρνηση δεν ζήτησε την παράδοση του υλικού.

Η επιστροφή των σφαιρών

Η Γκόρμαν εξήγησε ότι ένα δοχείο υπό πίεση χρησιμοποιείται για την αποθήκευση καυσίμου πριν αυτό διοχετευθεί με πίεση στον ίδιο τον κινητήρα του πυραύλου. Τα δοχεία αυτά είναι κατασκευασμένα από κράμα τιτανίου και μπορούν να αντέξουν σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

Το γεγονός ότι άντεξαν δεν σημαίνει απαραίτητα ότι κάτι πήγε στραβά κατά την εκτόξευση του πυραύλου, πρόσθεσε.

«Μέρος της ευθύνης της Αυστραλίας είναι να διαπραγματευτεί την επιστροφή των διαστημικών σφαιρών, αν αυτό είναι που επιθυμεί το κράτος εκτόξευσης».

«Μια χώρα εκτόξευσης μπορεί να επιθυμεί την επιστροφή [των συντριμμιών] για να αναλύσει αν κάτι πήγε στραβά, αλλά αν πρόκειται για ένα τυπικό σώμα πυραύλου και δεν σημειώθηκε κανένα πρόβλημα, τότε [η χώρα εκτόξευσης] πιθανότατα δεν θα χρειαστεί να το αναλύσει».

Όταν ο πρώτος διαστημικός σταθμός της NASA, το Skylab, έπεσε στη Γη πάνω από τη Δυτική Αυστραλία το 1979 – προκαλώντας ηχητικά κρουστικά κύματα που έφτασαν στο έδαφος κατά την επανείσοδό του στην ατμόσφαιρα – οι δεξαμενές καυσίμου άντεξαν την επανείσοδο.

Η διαστημική υπηρεσία ανέφερε ότι οι αρχές του Κουίνσλαντ είχαν διαπιστώσει ότι τα αντικείμενα ήταν ασφαλή, αλλά προειδοποίησαν ότι «ενδέχεται να βρεθούν και άλλα συντρίμμια».

«Μην αγγίζετε, μην μετακινείτε και μην ανακτάτε ποτέ ύποπτα διαστημικά συντρίμμια και θεωρείτε τα επικίνδυνα έως ότου σας δοθούν διαφορετικές οδηγίες. Απομακρυνθείτε και επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης», ανέφερε η υπηρεσία.

Με πληροφορίες από Guardian