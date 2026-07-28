Η Αυστραλία θα μετρήσει για πρώτη φορά τους ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπους της

Όταν το Έιπριλ Λονγκ άνοιξε την προηγούμενη απογραφή της Αυστραλίας, κατάλαβε γρήγορα ότι το έντυπο δεν χωρούσε την οικογένειά τους. Δεν αποτύπωνε σωστά τον γονεϊκό ρόλο του Λονγκ, έκανε υποθέσεις για το φύλο και ρωτούσε πού είχαν γεννηθεί η μητέρα και ο πατέρας του Κάι, παρότι το παιδί έχει δύο μητέρες.

Πέντε χρόνια αργότερα, η Αυστραλία ετοιμάζεται να κάνει μια ιστορική διόρθωση. Στην απογραφή της 11ης Αυγούστου, οι άνθρωποι άνω των 16 ετών θα ερωτηθούν για πρώτη φορά για τον σεξουαλικό προσανατολισμό τους, ενώ το φύλο που καταγράφηκε στη γέννηση και το σημερινό φύλο θα αποτελούν χωριστές ερωτήσεις. Θα εισαχθούν επίσης πιο ουδέτεροι ως προς το φύλο όροι στις ερωτήσεις για το νοικοκυριό και τις οικογενειακές σχέσεις.

Facebook Twitter Το Έιπριλ Λονγκ με τον γιο τους, Κάι. Η Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία εξέταζε επί χρόνια την προσθήκη ερωτήσεων για το φύλο και την ταυτότητα φύλου στην απογραφή, ιδίως μετά τη νομιμοποίηση του γάμου για όλα τα ζευγάρια το 2017. Φωτ.: Dean Sewell

Για τις κουίρ οικογένειες, αυτό δεν είναι μια τεχνική αλλαγή στη γλώσσα της στατιστικής. Είναι η διαφορά ανάμεσα στο να υπάρχεις μέσα στην επίσημη ιστορία μιας χώρας και στο να πρέπει να χωρέσεις σε λάθος κουτάκια. Μέχρι τώρα, πολλές ΛΟΑΤΚΙ+ οικογένειες έπρεπε να προσαρμοστούν σε ερωτήσεις γραμμένες για έναν κόσμο με έναν πατέρα, μία μητέρα και σταθερές, αυτονόητες κατηγορίες φύλου.

Η απογραφή δεν είναι απλώς μια γραφειοκρατική άσκηση. Τα στοιχεία της επηρεάζουν τον σχεδιασμό υπηρεσιών υγείας, κοινωνικών πολιτικών, σχολείων, υποδομών και χρηματοδοτήσεων. Όταν μια κοινότητα δεν μετριέται σωστά, οι ανάγκες της μένουν πιο εύκολα αόρατες. Και όταν δεν υπάρχουν δεδομένα, η πολιτική μπορεί πάντα να προσποιείται ότι δεν υπάρχει πρόβλημα.

Αυτό ήταν και το επιχείρημα πίσω από την πίεση που ασκήθηκε τα τελευταία χρόνια. Μετά την απογραφή του 2021, το Έιπριλ Λονγκ και ΛΟΑΤΚΙ+ οργανώσεις κατήγγειλαν ότι η Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία δεν κατέγραφε σωστά τις κουίρ ζωές, τις τρανς και μη δυαδικές ταυτότητες και τις οικογένειες που δεν ταίριαζαν στο παλιό μοντέλο. Η υπόθεση είχε προσωπικό κόστος: το Λονγκ δέχθηκε στοχευμένες επιθέσεις, με ανθρώπους να σχολιάζουν ότι ο γιος τους «χρειαζόταν πατέρα» επειδή είναι αγόρι.

Το 2024, η κυβέρνηση αρχικά έκανε πίσω, επιβεβαιώνοντας ότι δεν θα περιλάμβανε ερωτήσεις για τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή για τις ίντερσεξ παραλλαγές στην επόμενη απογραφή. Η αντίδραση ήταν άμεση. Η απόφαση διαβάστηκε ως μια ακόμη θεσμική διαγραφή ανθρώπων που ξέρουν ήδη πολύ καλά τι σημαίνει να πρέπει να αποδεικνύουν την ύπαρξή τους. Μέσα σε λίγες ημέρες, η κυβέρνηση άρχισε να αναδιπλώνεται και τελικά άνοιξε τον δρόμο για την ένταξη ερωτήσεων γύρω από τον σεξουαλικό προσανατολισμό και το φύλο.

Facebook Twitter Το Έιπριλ Λονγκ και η οικογένειά τους σχεδιάζουν ήδη ένα «πάρτι απογραφής» για να συμπληρώσουν τη φετινή απογραφή. Φωτ.: Dean Sewell

Η φετινή απογραφή χαρακτηρίζεται ήδη ως η πιο προοδευτική που έχει κάνει ποτέ η Αυστραλία. Και πράγματι, η αλλαγή είναι μεγάλη. Για πρώτη φορά, ένα queer άτομο σε ετερόφυλη σχέση, ένα τρανς άτομο, ένα μη δυαδικό άτομο ή μια οικογένεια με δύο μητέρες ή δύο πατέρες θα μπορούν να αποτυπωθούν με μεγαλύτερη ακρίβεια στα επίσημα δεδομένα της χώρας.

Όμως η νίκη δεν είναι πλήρης. Η απογραφή δεν θα περιλαμβάνει ερώτηση για τις παραλλαγές χαρακτηριστικών φύλου, δηλαδή για τους ίντερσεξ ανθρώπους. Αυτό σημαίνει ότι μια σημαντική ομάδα θα μείνει και πάλι έξω από την επίσημη εικόνα. Η αλλαγή, λοιπόν, είναι ιστορική, αλλά όχι αρκετή για να πει κανείς ότι η Αυστραλία μετρά πραγματικά όλο το ΛΟΑΤΚΙ+ φάσμα της.

Αυτή η αντίφαση κάνει την ιστορία πιο ενδιαφέρουσα. Από τη μία, η χώρα αναγνωρίζει ότι τα δεδομένα δεν είναι ουδέτερα: οι ερωτήσεις που κάνεις δείχνουν ποιον θεωρείς υπαρκτό. Από την άλλη, εξακολουθεί να αφήνει εκτός ανθρώπους που χρειάζονται ακριβώς αυτή την αναγνώριση για να σχεδιαστούν καλύτερες υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας και προστασίας.

Για το Έιπριλ Λονγκ, όμως, η φετινή απογραφή έχει και κάτι πολύ πιο απλό. Θα μπορεί να πει στον Κάι ότι η οικογένειά τους μετράει. Όχι μεταφορικά. Κυριολεκτικά. Ότι υπάρχει μέσα στην εικόνα που η χώρα φτιάχνει για τον εαυτό της.

Η απογραφή της Αυστραλίας δεν αλλάζει απλώς μερικές λέξεις σε ένα έντυπο. Αλλάζει το ποιος χωράει στην επίσημη αφήγηση μιας κοινωνίας. Για πρώτη φορά, πολλές κουίρ οικογένειες δεν θα χρειαστεί να διορθώσουν σιωπηλά το κράτος. Το κράτος θα επιχειρήσει, έστω ατελώς, να τις δει.

Με στοιχεία από The Guardian