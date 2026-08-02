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Η Αυστραλία σφίγγει τον κλοιό στη Big Tech για τη στήριξη των ΜΜΕ – Στο στόχαστρο και το LinkedIn

Η πρωτοβουλία αυτή προβλέπει την επιβολή ειδικού τέλους σε όσες ψηφιακές πλατφόρμες αρνούνται να κλείσουν εμπορικές συμφωνίες με αυστραλιανούς ειδησεογραφικούς οργανισμούς

The LiFO team
The LiFO team
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ Facebook Twitter
Φωτ. Unsplash
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Η αυστραλιανή κυβέρνηση σχεδιάζει να διευρύνει το πεδίο των μέτρων και να αυξήσει τα πρόστιμα  για τους τεχνολογικούς κολοσσούς, πιέζοντάς τους να συνάψουν εμπορικές συμφωνίες με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, το σχετικό νομοσχέδιο θα κατατεθεί εντός του έτους. Όταν η κυβέρνηση αποκάλυψε το σχέδιο το 2024, στόχευε κυρίως τη Meta, τη Google και το TikTok.

Πλέον όμως, η ομπρέλα των μέτρων ανοίγει για να συμπεριλάβει και τις πλατφόρμες επαγγελματικής δικτύωσης, με πρώτη και κύρια το LinkedIn της Microsoft, όπως προκύπτει από έγγραφο που έχει στη διάθεσή του το Bloomberg News.

Τι προβλέπει η πρωτοβουλία της Αυστραλίας

Η πρωτοβουλία αυτή προβλέπει την επιβολή ειδικού τέλους σε όσες ψηφιακές πλατφόρμες αρνούνται να κλείσουν εμπορικές συμφωνίες με αυστραλιανούς ειδησεογραφικούς οργανισμούς για τη χρήση του περιεχομένου τους. Αντίθετα, όσες εταιρείες υπογράψουν τέτοια deal θα μπορούν να συμψηφίσουν ή ακόμα και να μηδενίσουν τη συγκεκριμένη επιβάρυνση.

«Η αυστραλιανή δημοσιογραφία αποτελεί θεμέλιο λίθο για τη σωστή λειτουργία της δημοκρατίας και θέλουμε να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητά της, τόσο σήμερα όσο και στο μέλλον», τόνισε ο υφυπουργός Οικονομικών, Ντάνιελ Μουλινό.

«Θέλουμε οι ψηφιακές πλατφόρμες να συνεργαστούν με ένα ευρύ φάσμα ΜΜΕ και έχουμε δείξει απόλυτη καλή πίστη κατά τις διαβουλεύσεις και με τις δύο πλευρές», πρόσθεσε.

Με βάση το νομοσχέδιο, κάθε ψηφιακή πλατφόρμα που βγάζει στην Αυστραλία πάνω από 250 εκατ. δολάρια Αυστραλίας (περίπου 175 εκατ. δολάρια ΗΠΑ) τον χρόνο από διαφημίσεις στις μηχανές αναζήτησης ή στα social media, θα καλείται να πληρώνει τέλος 2,5% επί των εσόδων αυτών. Τα χρήματα αυτά θα κατευθύνονται στη συνέχεια στα μέσα ενημέρωσης, ως επιδότηση για το δημοσιογραφικό τους έργο.

Με πληροφορίες από Bloomberg

 
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