Η Αυστραλία επιβεβαιώνει τον πρώτο θάνατο από διφθερίτιδα - Ποια τα συμπτώματα της νόσου

Η Αυστραλία κατέγραψε τον πρώτο θάνατο από διφθερίτιδα έπειτα από σχεδόν μία δεκαετία, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει τη σοβαρότερη έξαρση της νόσου εδώ και δεκαετίες, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ασθένεια που μπορεί να προληφθεί μέσω εμβολιασμού.

Τον Μάρτιο, η Βόρεια Επικράτεια της Αυστραλίας (Northern Territory) κήρυξε επιδημία διφθερίτιδας, ενώ κρούσματα καταγράφηκαν επίσης στη Δυτική Αυστραλία, τη Νότια Αυστραλία και το Κουίνσλαντ. Τα περιστατικά άρχισαν να αυξάνονται στα τέλη του 2025, με απότομη άνοδο τον Φεβρουάριο.

Μέχρι στιγμής φέτος έχουν καταγραφεί 245 κρούσματα, αριθμός που συνιστά τη μεγαλύτερη έξαρση στη χώρα από το 1991, με τις περισσότερες περιπτώσεις να εντοπίζονται σε απομακρυσμένες κοινότητες αυτοχθόνων.

Την Τρίτη, ο υπουργός Υγείας της Βόρειας Επικράτειας ανακοίνωσε ότι τα αποτελέσματα νεκροψίας από εργαστήριο του εξωτερικού έδειξαν πως η διφθερίτιδα ήταν η αιτία θανάτου άνδρα που πέθανε τον Απρίλιο στο νοσοκομείο Royal Darwin Hospital. Πρόκειται για τον πρώτο θάνατο από τη νόσο στην Αυστραλία από το 2018.

Οι υγειονομικές αρχές ανέφεραν ότι τις τελευταίες εβδομάδες ενισχύθηκαν οι εμβολιασμοί στις περιοχές υψηλού κινδύνου και πως ο αριθμός νέων κρουσμάτων εμφανίζει πλέον πτωτική τάση.

Ο υπουργός Υγείας της Βόρειας Επικράτειας, Steve Edgington, δήλωσε ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την κατάσταση με ιδιαίτερη σοβαρότητα και εργάζεται για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου. Από τις 30 Μαρτίου έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερα από 10.400 εμβόλια.

Μεταξύ Ιανουαρίου 2025 και Μαΐου 2026, η Βόρεια Επικράτεια κατέγραψε 163 περιστατικά διφθερίτιδας, εκ των οποίων τα 48 ήταν αναπνευστικής μορφής και τα 115 δερματικής μορφής, η οποία μεταδίδεται μέσω επαφής με το δέρμα.

Τον Μάρτιο, οι αρχές της Δυτικής Αυστραλίας επιβεβαίωσαν δύο περιστατικά αναπνευστικής διφθερίτιδας, τα πρώτα που καταγράφονται στην περιοχή εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια.

Περίπου το 60% των φετινών κρουσμάτων εντοπίζονται στη Βόρεια Επικράτεια και το 36% στη Δυτική Αυστραλία, ενώ λίγα περιστατικά έχουν καταγραφεί στη Νότια Αυστραλία και το Κουίνσλαντ.

Οι αρχές καλούν τις κοινότητες που έχουν επηρεαστεί να επικαιροποιήσουν τον εμβολιασμό τους, ιδιαίτερα οι έφηβοι και οι ενήλικες που χρειάζονται αναμνηστικές δόσεις.

Για την ενίσχυση της εκστρατείας, έχουν δημιουργηθεί προσωρινά εμβολιαστικά κέντρα σε διάφορες πόλεις, με τις υγειονομικές υπηρεσίες να υπογραμμίζουν ότι τα εμβόλια αποτελούν «το σημαντικότερο μέτρο πρόληψης και περιορισμού της μετάδοσης».

Διφθερίτιδα: Πώς μεταδίδεται και ποια τα συμπτώματα

Η διφθερίτιδα προκαλείται από το βακτήριο Corynebacterium diphtheriae, το οποίο απελευθερώνει ισχυρή τοξίνη, οδηγώντας στο σχηματισμό παχιάς μεμβράνης νεκρού ιστού στον λαιμό, το οποίο με τη σειρά του προκαλεί συχνά ασφυξία ειδικά σε μικρά παιδιά.

Η νόσος μεταδίδεται:

μέσω σταγονιδίων από βήχα ή φτέρνισμα,

με στενή επαφή με μολυσμένο άτομο,

ή μέσω επαφής με μολυσμένες πληγές (στη δερματική μορφή της νόσου).

Η διφθερίτιδα, τόσο στην αναπνευστική όσο και στη δερματική μορφή της, προλαμβάνεται με εμβόλιο που χορηγείται κυρίως σε παιδιά, με πέντε δόσεις από την ηλικία των δύο μηνών έως τα τέσσερα έτη και αναμνηστική δόση στην εφηβεία.

Η αναπνευστική μορφή της νόσου ξεκινά συχνά με πυρετό, ρίγη και πονόλαιμο και μπορεί να προκαλέσει σοβαρές δυσκολίες στην αναπνοή και την κατάποση, ακόμη και να αποβεί απειλητική για τη ζωή.

Η δερματική μορφή προκαλεί συνήθως μολυσμένες πληγές ή έλκη που επουλώνονται αργά, αλλά σπάνια εξελίσσονται σε σοβαρή νόσο.

Την περασμένη εβδομάδα, ο επικεφαλής ιατρικός σύμβουλος της Αυστραλίας, Michael Kidd, χαρακτήρισε τη διφθερίτιδα «περιστατικό μεταδοτικής νόσου εθνικής σημασίας».

Παράλληλα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε πακέτο χρηματοδότησης ύψους 7,2 εκατομμυρίων αυστραλιανών δολαρίων για την ενίσχυση των εμβολιασμών και των υγειονομικών πόρων στις πληγείσες περιοχές.

Με πληροφορίες από BBC