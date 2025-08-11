Η Αυστραλία αναγνωρίζει το κράτος της Παλαιστίνης

Η Αυστραλία ανακοίνωσε σχέδιο για την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης τον Σεπτέμβριο, μετά από παρόμοιες κινήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τον Καναδά.

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπάνεζε δήλωσε ότι η κίνηση θα πραγματοποιηθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και αφού έλαβε δεσμεύσεις από την Παλαιστινιακή Αρχή.

«Μια λύση δύο κρατών είναι η καλύτερη ελπίδα της ανθρωπότητας να σπάσει τον κύκλο της βίας στη Μέση Ανατολή και να τερματίσει τη σύγκρουση, τα βάσανα και την πείνα στη Γάζα», δήλωσε τη Δευτέρα.

Η Γαλλία και ο Καναδάς είχαν δηλώσει τον Ιούλιο ότι προτίθενται να αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος, ενώ η Βρετανία έκανε γνωστό ότι θα προχωρήσει σε ανάλογη ενέργεια εάν το Ισραήλ δεν αντιμετωπίσει την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα και δεν συνάψει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Η κυβέρνηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, που απορρίπτει τη λύση των δύο κρατών, έχει καταδικάσει τις συγκεκριμένες αποφάσεις, θεωρώντας ότι «επιβραβεύουν» τη Χαμάς, η οποία ελέγχει τη Λωρίδα της Γάζας. Ο κ. Νετανιάχου δήλωσε χθες σε δημοσιογράφους ότι η πλειονότητα των Ισραηλινών πολιτών αντιτίθεται στη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους, το οποίο, όπως είπε, θα έφερνε πόλεμο αντί για ειρήνη. Την ίδια ώρα, δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν τους δρόμους του Τελ Αβίβ, αντιδρώντας στα σχέδιά του να κλιμακώσει τον σχεδόν διετή πόλεμο και στη διαταγή του προς τον στρατό να καταλάβει την πόλη της Γάζας.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός χαρακτήρισε «απογοητευτικό και επονείδιστο» το γεγονός ότι ευρωπαϊκές χώρες και η Αυστραλία «πέφτουν σε αυτή την παγίδα» και υπογράμμισε ότι η στάση του Ισραήλ «δεν θα αλλάξει».

Ο Αλμπανέζε τάσσεται υπέρ της λύσης των δύο κρατών. Η κεντροαριστερή κυβέρνηση της Αυστραλίας δηλώνει πως στηρίζει το δικαίωμα του Ισραήλ να υπάρχει και να διασφαλίζει την ασφάλειά του εντός των συνόρων του, αλλά και το δικαίωμα των Παλαιστινίων στην αυτοδιάθεση και στη δημιουργία δικού τους κράτους. «Το ζήτημα είναι το πότε, όχι το αν», τόνισε ο Αυστραλός πρωθυπουργός το Σάββατο, υπενθυμίζοντας ότι η στήριξη στη λύση των δύο κρατών έχει διακομματική συναίνεση εδώ και δεκαετίες.

Ποιες χώρες έχουν αναγνωρίσει την Παλαιστίνη ως κράτος;

Περί τα 147 από τα 193 κράτη-μέλη του ΟΗΕ, δηλαδή περίπου το 75 %, έχουν πλέον αναγνωρίσει επίσημα την Παλαιστίνη ως κράτος. Στην αναγνώριση περιλαμβάνονται επίσης το Βατικανό (Παπική Πολιτεία) καθώς και η Δυτική Σαχάρα, αν και δεν αποτελούν κράτη-μέλη του ΟΗΕ.

Πριν το 2024, χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία, η Ρωσία, το Βραζιλία, η Νότια Αφρική, το Μεξικό και άλλες, μέλη της G20, είχαν ήδη αναγνωρίσει την Παλαιστίνη ως ανεξάρτητο κράτος. Τον Μάιο-Ιούνιο του 2024, Νορβηγία, Ιρλανδία, Ισπανία και Σλοβενία προχώρησαν επίσης σε επίσημη αναγνώριση.

Ευρωπαϊκές χώρες (όπως η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς, η Μάλτα, το Σαν Μαρίνο) έχουν δηλώσει πρόθεση να το κάνουν το φθινόπωρο του 2025, πιθανώς στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπως και η Αυστραλία.



