Η ατζέντα της συνόδου Τραμπ - Σι: Δασμοί, τεχνολογία και Ιράν στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων 

Με φόντο τις εμπορικές εντάσεις, τον ανταγωνισμό στην τεχνολογία και τις γεωπολιτικές συγκρούσεις σε Ασία και Μέση Ανατολή, ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιεί επίσκεψη στην Κίνα για συνομιλίες με τον Σι Τζινπίνγκ, υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Τον Αμερικανό πρόεδρο συνοδεύουν κορυφαίοι εκπρόσωποι αμερικανικών επιχειρηματικών ομίλων και τεχνολογικών εταιρειών, καθώς η Ουάσινγκτον επιδιώκει ευρύτερη πρόσβαση των αμερικανικών επιχειρήσεων στην κινεζική αγορά, ιδιαίτερα σε τομείς υψηλής τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης.

Στο επίκεντρο των επαφών βρίσκεται το εμπόριο. Οι δύο πλευρές αναμένεται να επεκτείνουν τη συμφωνία προσωρινής αποκλιμάκωσης των δασμών που είχαν συνάψει τον περασμένο Οκτώβριο, επιδιώκοντας παράλληλα ενίσχυση των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, ο Τραμπ αναμένεται να ζητήσει αύξηση των κινεζικών εισαγωγών αμερικανικών αγροτικών προϊόντων. Από την άλλη πλευρά, το Πεκίνο επιδιώκει να περιοριστούν οι αμερικανικές έρευνες για φερόμενες αθέμιτες πρακτικές κινεζικών εταιρειών, οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε νέους δασμούς.

Το «διαπραγματευτικό χαρτί» του Πεκίνου

Κεντρικό θέμα των συνομιλιών αποτελεί και η τεχνολογία. Η αμερικανική πλευρά πιέζει για μεγαλύτερη πρόσβαση αμερικανικών εταιρειών στην κινεζική αγορά τεχνητής νοημοσύνης, ενώ στην αποστολή συμμετέχουν και ισχυρά ονόματα του τεχνολογικού κλάδου, μεταξύ αυτών ο Έλον Μασκ και ο Τιμ Κουκ της Apple.

Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να εκφράζουν ανησυχίες για βιομηχανική κατασκοπεία και μεταφορά τεχνογνωσίας προς την Κίνα, κάτι που έχει οδηγήσει σε περιορισμούς στις εξαγωγές προηγμένων μικροτσίπ.

Αναλυτές εκτιμούν ότι το Πεκίνο μπορεί να χρησιμοποιήσει ως διαπραγματευτικό χαρτί τις εξαγωγές σπάνιων γαιών, κρίσιμων για τη βιομηχανία τεχνολογίας και άμυνας, σε μια προσπάθεια εξισορρόπησης της αμερικανικής πίεσης.

Στο επίκεντρο η Ταϊβάν

Πέρα από την οικονομία, σημαντικό μέρος των συνομιλιών αναμένεται να αφιερωθεί στις γεωπολιτικές εντάσεις και ιδιαίτερα στην Ταϊβάν. Η πρόσφατη αμερικανική έγκριση μεγάλου εξοπλιστικού πακέτου προς την Ταϊπέι έχει προκαλέσει έντονη αντίδραση του Πεκίνου, αν και η Ουάσινγκτον αποφεύγει να δεσμευθεί δημοσίως για άμεση στρατιωτική εμπλοκή σε περίπτωση κινεζικής επίθεσης.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο έχει δηλώσει ότι στόχος της αμερικανικής πλευράς είναι να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση γύρω από την Ταϊβάν.

Οι επαφές Τραμπ - Σι πραγματοποιούνται επίσης υπό τη σκιά της κρίσης στη Μέση Ανατολή και του πολέμου στο Ιράν. Παρότι ο Τραμπ υποστηρίζει ότι η Ουάσινγκτον δεν χρειάζεται τη διαμεσολάβηση του Πεκίνου, θεωρείται πιθανό να ζητήσει από τον Κινέζο πρόεδρο να ασκήσει επιρροή στην Τεχεράνη για τη διατήρηση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Η Κίνα, ως ένας από τους μεγαλύτερους αγοραστές ιρανικού πετρελαίου, έχει άμεσο οικονομικό ενδιαφέρον για την αποφυγή αποσταθεροποίησης στην περιοχή, ωστόσο διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι το Πεκίνο θα επιδιώξει ανταλλάγματα σε άλλα μέτωπα των διαπραγματεύσεων.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ