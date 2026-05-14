Η αστυνομία της Σικελίας διερευνά παράνομο αγώνα με άλογα και καλάσνικοφ

Ένα βίντεο που δείχνει έναν παράνομο αγώνα με άλογα στη Σικελία, με θεατές να πυροβολούν στον αέρα και να κρατάνε καλάσνικοφ, προκάλεσε αστυνομική έρευνα που οδήγησε στην κατάσχεση των ζώων.

Το βίντεο, που σύμφωνα με πληροφορίες γυρίστηκε την περασμένη Παρασκευή, δείχνει δύο αναβάτες να οδηγούν άμαξες με άλογα με μεγάλη ταχύτητα κατά μήκος επαρχιακών δρόμων στην πόλη Παλαγκονία, κοντά στην Κατάνια, στην ανατολική Σικελία.

Πίσω τους, δεκάδες άνθρωποι ακολουθούν με σκούτερ, πυροβολώντας στον αέρα. Το βίντεο δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από έναν ακτιβιστή για τα δικαιώματα των ζώων, τον Ενρίκο Ρίτσι.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας για το περιστατικό στη Σικελία

Η αστυνομία δήλωσε: «Μετά από αναφορές για μια παράνομη ιπποδρομία, με δεκάδες ανθρώπους να βιντεοσκοπούν το γεγονός και να πυροβολούν στον αέρα, η αστυνομία διεξήγαγε έρευνες στην περιοχή San Cristoforo της Κατάνια, οι οποίες οδήγησαν στην αναφορά δύο ανδρών ηλικίας 40 και 45 ετών στην εισαγγελία. Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν αμέσως εντατικές επιθεωρήσεις σε διάφορους στάβλους στην περιοχή San Cristoforo, μαζί με κτηνιάτρους από την περιφερειακή υγειονομική υπηρεσία, προκειμένου να εντοπίσουν τα άλογα που χρησιμοποιήθηκαν στον αγώνα και να τα θέσουν σε ασφάλεια».

Η εφημερίδα La Sicilia ανέφερε ότι τα άλογα κατασχέθηκαν και οι στάβλοι έκλεισαν. Αρκετά άτομα μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό τμήμα για ανάκριση και η έρευνα συνεχίζεται.

Οι παράνομες ιπποδρομίες εξακολουθούν να είναι ευρέως διαδεδομένες στη Σικελία, καθώς και σε άλλες περιοχές. Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι τέτοιες ιπποδρομίες διοργανώνονται συχνά από μαφιόζικες οικογένειες.

Οι ιπποδρομίες αποφέρουν μεγάλα ποσά αδήλωτων χρημάτων, με τα στοιχήματα να φτάνουν συχνά τις χιλιάδες ευρώ για ένα μόνο αγώνα. Μεταξύ των πόλεων όπου το φαινόμενο είναι πιο διαδεδομένο συγκαταλέγονται η Κατάνια και το Παλέρμο, όπου οι επαναλαμβανόμενες αστυνομικές επιδρομές τα τελευταία χρόνια έχουν οδηγήσει σε συλλήψεις, διώξεις και κατάσχεση παράνομων ιπποστασίων.

Η ιταλική οργάνωση για την προστασία των ζώων LAV έγραψε στην ετήσια έκθεσή της πέρυσι: «Οι παράνομες ιπποδρομίες, εκτός από το ότι αποτελούν πηγή παράνομων κερδών που συνδέονται με τον τζόγο, αντιπροσωπεύουν μία από τις πιο περίεργες εκδηλώσεις εγκληματικού κύρους και ελέγχου της μαφίας επί της περιοχής. Επιτρέπουν στις εγκληματικές ομάδες να επιδείξουν την απόλυτη κυριαρχία τους στην περιοχή, καταλαμβάνοντας και αποκλείοντας δημόσιους δρόμους και αναπτύσσοντας άνδρες και οχήματα. Τα άλογα υποβάλλονται σε μαστιγώσεις, διατηρούνται σε ανθυγιεινές συνθήκες και τους χορηγούνται απαγορευμένα φάρμακα. Πολλά προέρχονται από τον ελεγχόμενο κλάδο των ιπποδρομιών και επαναχρησιμοποιούνται παράνομα σε αγώνες δρόμου».

Σύμφωνα με την LAV, το 2024 διακόπηκαν επτά παράνομες ιπποδρομίες, με αποτέλεσμα να καταγγελθούν 70 άτομα και να κατασχεθούν 29 άλογα και ένα πόνι. Μεταξύ 1998 και 2024, καταγγέλθηκαν συνολικά 4.324 άτομα, κατασχέθηκαν 1.430 άλογα και διακόπηκαν 165 παράνομες ιπποδρομίες.

Με πληροφορίες από Guardian