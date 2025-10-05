Η αστυνομία της Βρετανίας αποκτά μεγαλύτερη εξουσία στις διαδηλώσεις

Ο ρόλος της αστυνομίας στη Βρετανία στις διαδηλώσεις ενισχύεται.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε, ότι αυξάνει τις εξουσίες της αστυνομίας στις διαδηλώσεις, με αφορμή τις επαναλαμβανόμενες φιλοπαλαιστινιακές κινητοποιήσεις που, όπως υποστηρίζει, προκαλούν «μεγάλη ανησυχία» στην εβραϊκή κοινότητα της χώρας.

Η απόφαση ανακοινώθηκε τρεις ημέρες μετά την επίθεση έξω από συναγωγή στο Μάντσεστερ, όπου σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι και τραυματίστηκαν σοβαρά άλλοι τρεις. Η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ χαρακτήρισε «επαίσχυντη» τη συνέχιση των προγραμματισμένων φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων, παρά τις εκκλήσεις κυβέρνησης να ακυρωθούν ως ένδειξη αλληλεγγύης προς την εβραϊκή κοινότητα.

Το Σάββατο, περίπου χίλιοι διαδηλωτές συμμετείχαν σε πορεία υπέρ της οργάνωσης Palestine Action, η οποία έχει χαρακτηριστεί «τρομοκρατική» από την κυβέρνηση. Ανάμεσά τους βρίσκονταν φοιτητές, συνταξιούχοι και εκπρόσωποι του κλήρου.

Η αστυνομία της Βρετανίας «θα φροντίσει ώστε όλοι να αισθάνονται ασφάλεια»

Από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, στο Λονδίνο και σε άλλες πόλεις της Βρετανίας πραγματοποιούνται τακτικά φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις. «Οι επαναλαμβανόμενες διαδηλώσεις μεγάλης κλίμακας μπορεί να οδηγήσουν ορισμένα μέρη της χώρας μας, ιδίως τις θρησκευτικές κοινότητες, να αισθάνονται ανασφάλεια» είπε η υπουργός και πρόσθεσε, ότι με τη μεταρρύθμιση της νομοθεσίας θα προστατευτεί το δικαίωμα στη διαδήλωση αλλά ταυτόχρονα οι αρχές θα φροντίσουν ώστε όλοι «να αισθάνονται ασφάλεια σε αυτήν τη χώρα».

Πλέον, η αστυνομία θα μπορεί να επιβάλει «προϋποθέσεις» και «περιορισμούς» στις διαδηλώσεις ή να «περιορίζει τη διάρκειά τους».

«Εάν μια διαδήλωση γίνεται στο ίδιο μέρος επί πολλές, συνεχόμενες εβδομάδες και προκαλεί κατ’ επανάληψη προβλήματα, η αστυνομία θα έχει τη δυνατότητα, για παράδειγμα, να διατάξει τους διοργανωτές να την κάνουν αλλού», σύμφωνα με το υπουργείο.

Οι ανακοινώσεις αυτές συνιστούν «ένα νέο χαστούκι στη Δημοκρατία μας» αντέδρασε η ομάδα Defend our Juries, που οργανώνει συγκεντρώσεις υποστήριξης στην Palestine Action. Τα μέλη της ομάδας υποσχέθηκαν ότι «θα εντείνουν» τις κινητοποιήσεις τους ενόψει της δικαστικής διερεύνησης της απαγόρευσης της Palestine Action στα τέλη Νοεμβρίου.