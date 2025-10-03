Η απολογία του Diddy: «Ικετεύω για έλεος» - Μίλησε για πρώτη φορά στο δικαστήριο

«Ικετεύω για έλεος» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Diddy, στην απολογία του στο δικαστήριο.

Είναι η πρώτη φορά που απευθύνθηκε στο δικαστήριο, σε μια τελευταία προσπάθεια να αποφύγει χρόνια φυλακής. Αφού υπέβαλε επιστολή στον δικαστή Arun Subramanian ζητώντας επιείκεια, ο Sean «Diddy» Combs μίλησε αυτοπροσώπως για πρώτη φορά.

Αυτό συνέβη επειδή επέλεξε να μην καταθέσει κατά τη διάρκεια της δίκης του ενώ όπως σημειώνουν ξένα μέσα, «η επιστολή του, που κατατέθηκε χθες, ήταν η πρώτη ένδειξη οποιασδήποτε μεταμέλειας για όλο τον πόνο που προκάλεσε».

Diddy: Ζήτησε συγγνώμη

Ο Sean «Diddy» Combs ξεκινά ευχαριστώντας το δικαστήριο που του έδωσε την ευκαιρία να μιλήσει, επισημαίνοντας ότι «ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα» που έχει αντιμετωπίσει μετά τη σύλληψή του ήταν ότι «πρέπει να σωπαίνει» και δεν μπορεί να «εκφράσει πόσο λυπάμαι για τις πράξεις μου».

Ο Diddy πρόσθσε ότι θέλει να «ζητήσει προσωπικά συγγνώμη» από την πρώην κοπέλα του, Cassie Ventura- τώρα Cassie Ventura Fine- για «οποιαδήποτε βλάβη» της προκάλεσε «συναισθηματικά ή σωματικά». Ζήτησε επίσης, συγγνώμη από την «Jane» (κατέθεσε με ψευδώνυμο στο δικαστήριο), μια πρώην κοπέλα με την οποία έβγαινε μετά την Cassie.

Συνέχισε λέγοντας ότι θέλει επίσης να «ζητήσει προσωπικά συγγνώμη» από όλα τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας ενώ αναφέρθηκε και στο «αηδιαστικό βίντεο» που τον έδειξε να επιτίθεται στην Cassie σε ένα ξενοδοχείο στο Λος Άντζελες το 2016.

Αυτό θα είναι ένα «μεγάλο βάρος» που θα κουβαλάει για πάντα, σχολίασε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τις πράξεις του ως «αηδιαστικές, ντροπιαστικές και άρρωστες», προσθέτοντας ότι ήταν «άρρωστος από τα ναρκωτικά» και «εκτός ελέγχου».

Ο Diddy συνέχισε λέγοντας στο δικαστήριο ότι έχασε την καριέρα του και καταστράφηκε η φήμη του. «Έχω ταπεινωθεί και έχω συντριβεί μέχρι το κόκκαλο. Μισώ τον εαυτό μου αυτή τη στιγμή, έχω απογυμνωθεί. Λυπάμαι πραγματικά για όλα».

Στη συνέχεια, ζήτησε συγγνώμη από τα επτά παιδιά του και στράφηκε προς την οικογένειά του, μιλώντας απευθείας στη μητέρα του, Janice, λέγοντας: «Με δίδαξες καλύτερα».

Diddy: «Ικετεύω για έλεος»

Είπε επίσης, ότι ως παιδί ήθελε να είναι ένα «λαμπρό παράδειγμα», ωστόσο στην πορεία «κάτι χάθηκε» αλλά «δεν είμαι κακός άνθρωπος» ενώ απευθυνόμενος στον δικαστή Arun Subramanian δήλωσε ότι «αν του δοθεί η ευκαιρία, οι άνθρωποι μπορούν να αλλάξουν. Αν μου δώσετε μια ευκαιρία, δεν θα σας απογοητεύσω, ευχαριστώντας τόσο τον ίδιο όσο και τους ενόρκους.

«Ικετεύω για έλεος, να γίνω ξανά πατέρας, ξανά γιος και ξανά ηγέτης στην κοινότητά μου», συμπλήρωσε τονίζοντας ότι θέλει να λάβει τη βοήθεια που «απεγνωσμένα» χρειάζεται.

Για άλλη μια φορά, επανέλαβε ότι «δεν έχει κανέναν να κατηγορήσει εκτός από τον εαυτό μου» και ορκίστηκε να «μην ακουμπήσω ξανά ποτέ τα χέρια μου πάνω σε άλλον άνθρωπο», καταλήγοντυας ότι πήρε το μάθημά του και ότι το μόνο που χρειάζεται είναι η οικογένειά του, προσθέτοντας: «Δεν με νοιάζει η φήμη ή το να βγάζω χρήματα».

Με πληροφορίες από Sky News