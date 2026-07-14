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Η απίστευτη ιστορία επιβίωσης 82χρονης: Έμεινε εννέα ημέρες εγκλωβισμένη στο μπάνιο πριν διασωθεί

Δίπλα της βρισκόταν μόνο η γάτα της, η Φίμπι, η οποία επίσης επέζησε

The LiFO team
The LiFO team
ΠΑ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΗ 82ΧΡΟΝΗ ΠΤΩΣΗ Facebook Twitter
Η Τζόαν Ριβέτ ετοιμαζόταν να κοιμηθεί όταν έκανε ένα βήμα προς τα πίσω στο μπάνιο, έχασε την ισορροπία της και έπεσε μέσα στην μπανιέρα
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Εννέα ημέρες εγκλωβισμένη στην μπανιέρα του σπιτιού της έμεινε μια 82χρονη στη Βόρεια Καρολίνα, καταφέρνοντας να επιβιώσει επειδή άνοιγε τη βρύση με το πόδι και έριχνε νερό στο πρόσωπό της για να πιει.

παρασύροντας μαζί της την κουρτίνα και τη ράβδο του ντους.

Η πτώση την τραυμάτισε στην πλάτη και πολύ γρήγορα κατάλαβε ότι δεν μπορούσε να σηκωθεί. Το τηλέφωνό της βρισκόταν σε άλλο δωμάτιο, ενώ οι φωνές της για βοήθεια δεν έφτασαν ποτέ στους γείτονες. Δίπλα της βρισκόταν μόνο η γάτα της, η Φίμπι, η οποία νιαούριζε όσο εκείνη καλούσε μάταια για βοήθεια.

Καθώς περνούσαν οι ώρες και στη συνέχεια οι ημέρες, η 82χρονη κατάλαβε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν το νερό. Η βρύση βρισκόταν στην άλλη άκρη της μπανιέρας και δεν μπορούσε να τη φτάσει με το χέρι. Κατάφερε, όμως, να γυρίσει τον διακόπτη με το πόδι και να πιει ρίχνοντας νερό προς το πρόσωπό της.

Στο μεταξύ, έχανε και ξαναέβρισκε τις αισθήσεις της. Το μόνο που θυμάται καθαρά είναι το φως και το σκοτάδι να εναλλάσσονται.

«Έβλεπα να σκοτεινιάζει και να φωτίζει, να σκοτεινιάζει και να φωτίζει», είπε αργότερα.

Η προσευχή, όπως ανέφερε, ήταν εκείνη που τη βοήθησε να κρατηθεί. «Έμεινα μακριά από τη σκοτεινή πλευρά της κατάστασης, γιατί μόλις πας εκεί, πώς βγαίνεις;» είπε από το κέντρο αποκατάστασης όπου μεταφέρθηκε μετά τη διάσωσή της.

Η βοήθεια έφτασε στις 10 Ιουνίου, όταν ο αδελφός της, Μπιλ Λέσκο, ανησύχησε επειδή η Τζόαν δεν απαντούσε στις τηλεφωνικές κλήσεις του. Οι δυο τους μιλούσαν τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, παρότι εκείνος ζει περίπου πέντε ώρες μακριά, στην Τζόρτζια.

Ο Λέσκο επικοινώνησε αρχικά με γείτονές της. Εκείνοι είδαν το αυτοκίνητό της παρκαρισμένο στην είσοδο, αλλά δεν παρατήρησαν καμία κίνηση στο σπίτι. Τότε ειδοποιήθηκε η αστυνομία.

Οι αστυνομικοί τη βρήκαν μισολιπόθυμη μέσα στην μπανιέρα. Η ίδια δεν θυμάται τη στιγμή κατά την οποία οι διασώστες την έβγαλαν από το σπίτι και τη μετέφεραν στο νοσοκομείο.

Η 82χρονη είχε υποστεί σοβαρή αφυδάτωση και έφερε πληγές στο σώμα από την ακινησία. Οι γιατροί τής χορήγησαν ορό και υγρή τροφή, μέχρι να αρχίσει να ανακτά τις δυνάμεις της.

Όταν μίλησε για την περιπέτειά της, είχε ήδη μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης στο Γουέινσβιλ.

«Είμαι ζεστή, είμαι στεγνή. Έκανα ντους σήμερα το πρωί — αλληλούια — και μου έλουσαν τα μαλλιά», είπε. «Έχω φαγητό και νερό. Είμαι ικανοποιημένη».

Η γάτα της, η Φίμπι, επέζησε επίσης όσο εκείνη παρέμενε παγιδευμένη.

Η Ριβέτ παραδέχθηκε ότι ακόμη προσπαθεί να ξαναβρεί την ενέργεια και την αυτοπεποίθησή της. Μετά την περιπέτεια, σχεδιάζει να μετακομίσει στην Τζόρτζια για να ζήσει κοντά στην οικογένειά της.

Η εμπειρία, όπως είπε, άλλαξε και τον τρόπο με τον οποίο βλέπει την κοινότητα γύρω της.

«Έχω άλλους δύο γείτονες που ζουν επίσης μόνοι», ανέφερε. «Τώρα λέμε ότι πρέπει να ελέγχουμε ο ένας τον άλλον».

Με πληροφορίες από Guardian

 
 
 
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