Η απειλή του Τραμπ για τη Γροιλανδία φέρνει την Ισλανδία πιο κοντά στην ΕΕ

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, απέτυχε να πραγματοποιήσει τον στόχο του, να αποκτήσει τη Γροιλανδία.

Παρ’ όλα αυτά, οι επαναλαμβανόμενες απειλές του για τη Γροιλανδία, δηλαδή να χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη για να την αποκτήσει, φαίνεται ότι είχαν έναν απρόσμενο αντίκτυπο. Ώθησαν την Ισλανδία, να πλησιάσει πιο κοντά στην ΕΕ.

Η Ισλανδία κατέχει στρατηγική θέση στη λεγόμενη «GIUK Gap», μια κρίσιμη περιοχή για το NATO που ελέγχει την πρόσβαση των ρωσικών υποβρυχίων στον Ατλαντικό, όπως επισημαίνει ο Αμερικανός στρατηγός Christopher Cavoli.

Λόγω αυτών των γεωπολιτικών εξελίξεων, η ισλανδική κυβέρνηση επιταχύνει πλέον τη διαδικασία ενός δημοψηφίσματος για την ένταξη στην ΕΕ.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ισλανδίας ανακοίνωσε στο AFP ότι η κυβέρνηση θα προτείνει σύντομα ημερομηνία για το δημοψήφισμα σχετικά με την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για πιθανή ένταξη στην ΕΕ. Η πρωθυπουργός της χώρας δήλωσε σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Πολωνό ομόλογό της, ότι «τους επόμενους μήνες θα πραγματοποιηθεί δημοψήφισμα για το άνοιγμα των διαπραγματεύσεων, των συνομιλιών ένταξης της Ισλανδίας στην ΕΕ». Η Ισλανδία είχε εγκαταλείψει τις συνομιλίες ένταξης στην ΕΕ το 2013, μετά από τέσσερα χρόνια διαπραγματεύσεων, αλλά η αύξηση του κόστους ζωής και ο πόλεμος στην Ουκρανία έχουν αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον της χώρας για ένταξη, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις.

Επιπλέον, οι επαναλαμβανόμενες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ να προσαρτήσει τη Γροιλανδία, έχουν κάνει το ζήτημα της ένταξης στην ΕΕ πιο επιτακτικό για το νησιωτικό κράτος των περίπου 400.000 κατοίκων.

Ο καθηγητής πολιτικής Eirikur Bergmann από το Πανεπιστήμιο Bifröst εξηγεί ότι «οι ανησυχίες για την ασφάλεια και το ζήτημα της Γροιλανδίας έχουν ενισχύσει το αίσθημα επείγοντος για το δημοψήφισμα μεταξύ ορισμένων πολιτών της Ισλανδίας».

Η πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι το άνοιγμα των συνομιλιών «δίνει στην Ισλανδία μια ευκαιρία» και επιδιώκει καλύτερη ενσωμάτωση της χώρας στην Ευρώπη. Η Ισλανδία συμμετέχει ήδη στην ενιαία αγορά της ΕΕ, στη ζώνη Σένγκεν, στην Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συνεργασία και είναι μέλος του NATO, γεγονός που καθιστά τη στρατηγική της θέση ακόμη πιο σημαντική για την Ευρώπη.

