Η απάντηση Τραμπ ερωτηθείς εάν θα κατέφευγε στη βία για να καταλάβει τη Γροιλανδία

Ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε, εάν θα κατέφευγε στη βία προκειμένου να καταλάβει τη Γροιλανδία.

Σε μια σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη με το NBC News, ο Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε να αποκλείσει την κατάληψη της Γροιλανδίας με τη βία.

«Χωρίς σχόλιο», ήταν η απάντησή του στον τηλεοπτικό σταθμό, καθώς επέμεινε ότι θα προχωρήσει στο «100%» με τα σχέδιά του να επιβάλει δασμούς στις ευρωπαϊκές χώρες, εάν δεν υλοποιηθούν τα πλάνα που έχει για τη Γροιλανδία.

Παράλληλα, εξέφρασε την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες επικεντρώνονται στη Γροιλανδία, λέγοντας: «Η Ευρώπη πρέπει να επικεντρωθεί στον πόλεμο με τη Ρωσία και την Ουκρανία. Σε αυτό πρέπει να επικεντρωθεί η Ευρώπη – όχι στη Γροιλανδία».

Στην ίδια δήλωση, ο Τραμπ επανέλαβε την απογοήτευσή του με τη Νορβηγία σχετικά με το Νόμπελ Ειρήνης, λέγοντας: «Η Νορβηγία το ελέγχει πλήρως, παρά τα όσα λένε. Τους αρέσει να λένε ότι δεν έχουν καμία σχέση με αυτό, αλλά έχουν απόλυτη σχέση», πρόσθεσε.

Τα σχόλια του προέδρου των ΗΠΑ έρχονται μετά την αποστολή επιστολής προς τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας, Jonas Gahr Støre, στην οποία του λέει ότι «δεδομένου ότι η χώρα σας αποφάσισε να μην μου απονείμει το Νόμπελ Ειρήνης για το γεγονός ότι σταμάτησα 8 πολέμους ΠΛΕΟΝ, δεν αισθάνομαι πλέον την υποχρέωση να σκέφτομαι αποκλειστικά την ειρήνη».

Την ίδια ώρα, ηγέτες σε όλη την Ευρώπη έχουν εκφράσει την άποψή τους τόσο για το ζήτημα της Γροιλανδίας όσο και για την απειλή επιβολής δασμών από τις ΗΠΑ, με ορισμένους, όπως ο Roland Lescure, υπουργός Οικονομικών και Οικονομίας της Γαλλίας, να προειδοποιούν ότι η Ευρώπη «πρέπει να αναλάβει δράση» και να ανταποκριθεί στις απειλές του Τραμπ για επιβολή δασμών.

Με πληροφορίες από The Guradian

