Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους νέους δασμούς Τραμπ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά, τονίζοντας «πως θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της ΕΕ».

Εκπρόσωπος της Κομισιόν, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η ΕΕ τηρεί τις δεσμεύσεις της που περιλαμβάνονται στην Κοινή Δήλωση σύμφωνα με την καθιερωμένη νομοθετική πρακτική, ενημερώνοντας πλήρως την αμερικανική κυβέρνηση καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Οπως τόνισε ο εκπρόσωπος «διατηρούμε στενή επαφή με τους ομολόγους μας, μεταξύ άλλων και καθώς επιδιώκουμε να αποσαφηνίσουμε τις δεσμεύσεις των ΗΠΑ (...) Παραμένουμε πλήρως προσηλωμένοι σε μια προβλέψιμη και αμοιβαία επωφελή διατλαντική σχέση. Σε περίπτωση που οι ΗΠΑ λάβουν μέτρα που δεν συνάδουν με την Κοινή Δήλωση, θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της ΕΕ».

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησης στο Truth Social ανακοίνωσε πως θα επιβάλει τους νέους δασμούς από την ερχόμενη εβδομάδα.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως «εάν κατασκευάζουν αυτοκίνητα και φορτηγά σε εργοστάσια των ΗΠΑ, δεν θα επιβληθεί δασμός».

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ:

«Με χαρά ανακοινώνω ότι, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τηρεί τη συμφωνία μας για το εμπόριο, την επόμενη εβδομάδα θα αυξήσω τους δασμούς που επιβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά που εισέρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο δασμός θα αυξηθεί στο 25%. Είναι απολύτως σαφές και συμφωνημένο ότι, εάν κατασκευάζουν αυτοκίνητα και φορτηγά σε εργοστάσια των ΗΠΑ, ΔΕΝ θα επιβληθεί δασμός. Πολλά εργοστάσια αυτοκινήτων και φορτηγών βρίσκονται επί του παρόντος υπό κατασκευή, με επενδύσεις που ξεπερνούν τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια, ένα ΡΕΚΟΡ στην ιστορία της κατασκευής αυτοκινήτων και φορτηγών. Αυτά τα εργοστάσια, στα οποία θα απασχολούνται Αμερικανοί εργαζόμενοι, θα ανοίξουν σύντομα - Ποτέ δεν έχει συμβεί κάτι παρόμοιο με αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Αμερική! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ».

Η ανάρτηση Τραμπ για τους δασμούς

«Τεράστιο κόστος» λέει η Ένωση Γερμανικής Αυτοκινητοβιομηχανίας

Για «τεράστιο κόστος» και συνέπειες και για τους καταναλωτές - και στις ΗΠΑ - προειδοποίησε η πρόεδρος της Γερμανικής Ένωσης Αυτοκινητοβιομηχανίας (VDA) Χίλντεγκαρντ Μιούλερ, αναφερόμενη στην ανακοίνωση για τους νέους δασμούς.

Η Μιούλερ κάλεσε επίσης τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση να ξεκινήσουν άμεσα συνομιλίες και να τιμήσουν την υπάρχουσα εμπορική συμφωνία τους.

«Το κόστος των επιπλέον δασμών θα είναι τεράστιο τόσο για τη γερμανική όσο και για την αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία σε μια ήδη επιβαρυμένη εποχή και θα επηρεάσει πιθανότατα και τους καταναλωτές στις ΗΠΑ», δήλωσε η Μιούλερ, αντιδρώντας στην ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ περί αύξησης των δασμών στα αυτοκίνητα που εισάγονται από την ΕΕ σε 25% από 15% που προέβλεπε η εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ.

Η συμφωνία ωστόσο «πάγωσε» μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ που αμφισβητούσε τη νομιμότητα των δασμών που επέβαλε η Ουάσιγκτον το 2025, αλλά και τις απειλές του προέδρου Τραμπ για τη Γροιλανδία. «Η υπάρχουσα εμπορική συμφωνία πρέπει να τιμηθεί και από τις δύο πλευρές. Καλούμε επειγόντως ΕΕ και ΗΠΑ να ξεκινήσουν τις συνομιλίες, τόνισε η πρόεδρος της VDA και υπογράμμισε ότι οι ανακοινώσεις του Αμερικανού προέδρου συνιστούν «νέα και σοβαρή επιβάρυνση για τις διατλαντικές σχέσεις».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ