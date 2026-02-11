Η Αντζελίνα Τζολί για τα σημάδια από τη μαστεκτομή: «Δεν με ελκύει η ιδέα μιας τέλειας ζωής χωρίς ουλές»

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο γαλλικό μέσο France Inter, η Αντζελίνα Τζολί μίλησε για τα «σημάδια» που φέρει από τη διπλή προληπτική μαστεκτομή στην οποία υποβλήθηκε το 2013.

Η ηθοποιός εξήγησε πως δεν βλέπει τις ουλές της ως κάτι που πρέπει να κρύψει ή να ξεχάσει, αλλά ως μέρος της διαδρομής της. «Λοιπόν, πάντα ήμουν κάποια που ενδιαφερόταν περισσότερο για τα σημάδια και τη ζωή που κουβαλούν οι άνθρωποι», είπε αρχικά και συνέχισε: «Δεν με ελκύει η ιδέα μιας τέλειας ζωής χωρίς ουλές. Οπότε, όχι, νομίζω ότι, ξέρεις, βλέπω τις ουλές μου ως μια επιλογή που έκανα για να κάνω ό,τι μπορούσα για να μείνω εδώ όσο το δυνατόν περισσότερο με τα παιδιά μου».

Η σταρ της ταινίας «Couture» στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της πρόληψης και στην προσωπική της εμπειρία απώλειας: «Αγαπώ τα σημάδια μου γι' αυτό, ξέρετε, και είμαι ευγνώμων που είχα την ευκαιρία να επιλέξω να κάνω κάτι προληπτικό για την υγεία μου. Έχασα τη μαμά μου όταν ήμουν μικρή και μεγαλώνω τα παιδιά μου χωρίς γιαγιά».

Κλείνοντας, είπε: «Για μένα, όχι, νομίζω ότι αυτή είναι η ζωή. Και αν φτάσεις στο τέλος της ζωής σου και δεν έχεις κάνει [κάτι μεγάλο, ξέρεις], δεν έχεις κάνει λάθη, δεν έχεις προκαλέσει χάος, δεν έχεις ουλές, δεν έχεις ζήσει μια αρκετά γεμάτη ζωή, νομίζω».

Η Αντζελίνα Τζολί αποκάλυψε την ουλή από την μαστεκτομή

Πριν από λίγο καιρό, η Αντζελίνα Τζολί φωτογραφήθηκε για το εξώφυλλο του TIME France, δείχνοντας την ουλή που της κληροδότησε η μαστεκτομή, στην οποία υπεβλήθη το 2013.

«Η Αμερικανίδα σταρ επέλεξε να αποκαλύψει την ουλή από την προληπτική μαστεκτομή στην οποία υποβλήθηκε το 2013. Πρόκειται για μια ισχυρή κίνηση, σύμβολο

ελπίδας, που ενθαρρύνει την πρόσβαση στην ενημέρωση και την πρόληψη του καρκίνου του μαστού – του συχνότερου γυναικείου καρκίνου παγκοσμίως και της πρώτης αιτίας θανάτου από καρκίνο στις γυναίκες.

Ήδη από το 2013, η Αντζελίνα Τζολί είχε ευαισθητοποιήσει το κοινό γύρω από τον προσυμπτωματικό έλεγχο, αποκαλύπτοντας τη μαστεκτομή της σε ολόκληρο τον κόσμο. Η πράξη αυτή είχε έναν άνευ προηγουμένου αντίκτυπο, γνωστό ως «φαινόμενο Angelina», οδηγώντας, μεταξύ άλλων, σε αύξηση κατά 20% των εξετάσεων προσυμπτωματικού ελέγχου στη Γαλλία», γράφει το TIME France.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε, η Αντζελίνα Τζολί ρωτήθηκε για την ηρωίδα που υποδύεται στο «Coutures», την ταινία της Αλίς Βινοκούρ. «Υποδύεστε μια Αμερικανίδα σκηνοθέτρια που διαγιγνώσκεται με καρκίνο του μαστού. Ποια ήταν η σχέση σας με αυτή τη διάσταση του σεναρίου;», ρωτήθηκε.

Αντζελίνα Τζολί: «Οι πόνοι είναι μέρος της ύπαρξής μας, αυτό που έχει σημασία είναι πώς το αντιμετωπίζουμε»

Όπως απάντησε: «Είναι μια πολύ προσωπική ιστορία για μένα· ένιωσα αμέσως μια βαθιά ταύτιση με τη Μαξίν Γουόκερ, τον χαρακτήρα μου. Πάντα θαύμαζα τη δουλειά της Αλίς· είναι μια λαμπρή σκηνοθέτιδα και ο τρόπος που προσεγγίζει την ασθένεια είναι πρωτόγνωρος. Πολύ συχνά, οι ταινίες για τις δοκιμασίες των γυναικών -ιδίως για τον καρκίνο- μιλούν για το τέλος και τη θλίψη, σπάνια για τη ζωή. Η Αλίς έκανε μια ταινία για τη ζωή και ακριβώς γι’ αυτό τα ευαίσθητα θέματα που αγγίζει αντιμετωπίζονται με τόση λεπτότητα».

Η Αντζελίνα Τζολί μοιράστηκε τη δική της εμπειρία και της μητέρας της: «Οι δοκιμασίες, οι ασθένειες, οι πόνοι είναι μέρος της ύπαρξής μας, όμως αυτό που έχει σημασία είναι ο τρόπος με τον οποίο τα αντιμετωπίζουμε. Για μένα, και για τόσες γυναίκες που το έχουν ζήσει, ήταν ουσιώδες να θυμίσουμε ότι αυτό που μας βοηθά να περάσουμε αυτές τις στιγμές είναι η ίδια η ζωή. Η μητέρα μου ήταν άρρωστη για χρόνια. Ένα βράδυ, όταν τη ρωτούσαν για τη χημειοθεραπεία της, πολύ συγκινημένη, μου είπε ότι θα προτιμούσε να μιλούν για κάτι άλλο, γιατί ένιωθε πως η ασθένεια γινόταν όλη της η ταυτότητα. Μου αρέσει αυτή η ταινία γιατί αφηγείται πολύ περισσότερα από τη διαδρομή ενός ασθενούς: δείχνει τη ζωή. Αυτή η φωτεινή οπτική με άγγιξε και μου έδωσε την επιθυμία να ενσαρκώσω τον ρόλο».

Όταν η Αντζελίνα Τζολί ανακοίνωσε πως υπεβλήθη σε μαστεκτομή

Με άρθρο της στους New York Times τον Μάιο το 2013 η Αντζελίνα Τζολί ανακοίνωσε, ότι υποβλήθηκε σε διπλή προληπτική μαστεκτομή. Όπως εξηγούσε, έχασε τη μητέρα της στα 56 από καρκίνο του μαστού και τα παιδιά της δεν είχαν την ευκαιρία να τη γνωρίσουν. Για αυτό, επειδή όπως έδειξαν οι εξετάσεις έφερε το γονίδιο, BRCA1, που σύμφωνα με τους γιατρούς ενέχει 87% πιθανότητα εκδήλωσης καρκίνου του μαστού, αποφάσισε να προχωρήσει στη μαστεκτομή.

«Αφού ήξερα ότι αυτή ήταν η πραγματικότητα μου, αποφάσισα να είμαι προορατική και να ελαχιστοποιήσω τον κίνδυνο όσο μπορούσα. Πήρα την απόφαση να κάνω προληπτική διπλή μαστεκτομή. Ξεκίνησα με το στήθος, καθώς ο κίνδυνος από καρκίνο του μαστού είναι υψηλότερος από τον κίνδυνο για καρκίνο των ωοθηκών, και η χειρουργική επέμβαση είναι πιο περίπλοκη», γράφει μεταξύ άλλων σε εκείνο το δημοσίευμα, η Τζολί.

«Ελπίζω ότι άλλες γυναίκες μπορούν να επωφεληθούν από την εμπειρία μου. Ο καρκίνος εξακολουθεί να είναι μια λέξη που προκαλεί φόβο στις καρδιές των ανθρώπων, που παράγει μια βαθιά αίσθηση αδυναμίας. Αλλά σήμερα, είναι δυνατό να βρεθεί μέσα από μια εξέταση αίματος αν είστε ιδιαίτερα επιρρεπείς σε καρκίνο του μαστού και των ωοθηκών, και στη συνέχεια να δράσετε», ανέφερε η σταρ.

«Επέλεξα να μην κρατήσω την ιστορία μου κρυφή, επειδή υπάρχουν πολλές γυναίκες που δεν γνωρίζουν ότι μπορεί να ζουν κάτω από τη σκιά του καρκίνου. Ελπίδα μου είναι να κάνουν το τεστ κι αν ο κίνδυνος είναι μεγάλος να ξέρουν ότι έχουν ισχυρές επιλογές. Η ζωή έρχεται με πολλές προκλήσεις. Δεν πρέπει να μας φοβίζουν αυτά που μπορούμε να ελέγξουμε», καταλήγει το άρθρο της Αντζελίνα Τζολί για τη μαστεκτομή.

Με πληροφορίες από People, TIME France