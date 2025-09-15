«Ή αντιστέκεσαι ή πεθαίνεις»: Aντιδράσεις στη Βρετανία με την εμφάνιση του Μασκ σε εκδήλωση ακροδεξιών

Η βρετανική κυβέρνηση καταδίκασε έντονα τον Έλον Μασκ για «επικίνδυνη και εμπρηστική» γλώσσα, έπειτα από την εμφάνισή του μέσω βιντεοσύνδεσης σε ακροδεξιά συγκέντρωση στο Λονδίνο το Σάββατο, όπου είπε στο πλήθος ότι «έρχεται βία» και ότι «είτε αντιστέκεσαι, είτε πεθαίνεις».

Ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης της πλατφόρμας X μίλησε με τον ακτιβιστή Στίβεν Γιάξλεϊ-Λένον, γνωστό ως Τόμι Ρόμπινσον, ενώπιον δεκάδων χιλιάδων διαδηλωτών. Σύμφωνα με την αστυνομία, στη συγκέντρωση συμμετείχαν από 110.000 έως 150.000 άτομα, σε αυτό που χαρακτηρίστηκε ως η μεγαλύτερη εθνικιστική εκδήλωση των τελευταίων δεκαετιών. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι 26 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ενώ έγιναν τουλάχιστον 25 συλλήψεις.

Ο εκπρόσωπος του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ δήλωσε: «Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μια δίκαιη, ανεκτική και αξιοπρεπής χώρα. Το τελευταίο που θέλουν οι πολίτες είναι αυτού του είδους η επικίνδυνη και εμπρηστική γλώσσα». Προσέθεσε ότι οι δηλώσεις του Μασκ «απειλούν να τροφοδοτήσουν βία στους δρόμους μας».

Βρετανία: Πίεση στον Στάρμερ

Ο Στάρμερ έχει δεχθεί έντονη κριτική από βουλευτές του κόμματός του και αντιφασιστικές οργανώσεις που ζητούν πιο αποφασιστική στάση στην υπεράσπιση της διαφορετικότητας. Την Κυριακή τόνισε ότι δεν θα αφήσει τη σημαία του Αγίου Γεωργίου, το εθνικό σύμβολο της Αγγλίας με τον κόκκινο σταυρό, που συχνά καπηλεύονται ακροδεξιοί, να ταυτιστεί με τον ρατσισμό. Αντίθετα, υπογράμμισε ότι «εκπροσωπεί όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως καταγωγής ή χρώματος δέρματος».

Ο υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ ανέφερε ότι στη δική του περιφέρεια πολλοί κάτοικοι ένιωσαν φόβο και αβεβαιότητα λόγω της συγκέντρωσης, σημειώνοντας ότι «υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτονται να φύγουν, αμφισβητώντας αν αυτή η χώρα είναι πλέον ασφαλής».

Ο ηγέτης του Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ, είπε ότι ήταν «φρικτό» που τραυματίστηκαν 26 αστυνομικοί, υποστήριξε όμως ότι «η συντριπτική πλειονότητα» όσων συμμετείχαν ήταν «καλοί, απλοί, αξιοπρεπείς άνθρωποι». Για τον Έλον Μασκ, σημείωσε ότι θα ήταν χρήσιμο να εξηγήσει τι εννοούσε με τη φράση «να αντισταθείς».

Ο ηγέτης των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, Εντ Ντέιβι, κάλεσε τον Στάρμερ, τον Φάρατζ και τη συντηρητική αρχηγό Κέμι Μπάντενοχ να καταδικάσουν δημόσια τον δισεκατομμυριούχο. Ο Ντέιβι έκανε λόγο για «επικίνδυνη απόπειρα να σπείρει διχόνοια και να υπονομεύσει τη δημοκρατία στο Ηνωμένο Βασίλειο», ζητώντας να εξεταστούν πιθανές κυρώσεις εις βάρος του.

Εσωκομματικές αναταράξεις στους Εργατικούς

Η εμφάνιση του Μασκ και η δυναμική της ακροδεξιάς ήρθαν σε μια στιγμή που ο Στάρμερ δέχεται εσωτερική πίεση. Βουλευτές όπως η Ροζένα Άλιν-Καν και η Έλεν Χέις προειδοποίησαν ότι ο πρωθυπουργός έχει περιθώριο μέχρι τις εκλογές του Μαΐου να αποδείξει ότι μπορεί να αντιπαρατεθεί αποτελεσματικά. Ο Κλάιβ Λιούις, βουλευτής των Εργατικών για το Νόριτς Σάουθ, μίλησε για «πολύ επικίνδυνη ατμόσφαιρα» στο εσωτερικό του κόμματος.

Ο βουλευτής Γκράχαμ Στρίγκερ κατηγόρησε τον Στάρμερ ότι αντιμετωπίζει την πολιτική «σαν ζήτημα διαχείρισης» και ότι «πρέπει να βελτιώσει άμεσα το παιχνίδι του».

Με πληροφορίες από Guardian