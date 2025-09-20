Η αντιπαλότητα Ινδίας-Πακιστάν φέρνει το τέλος της «διπλωματίας του κρίκετ»

Όσον αφορά τις εθνικιστικές αντιπαλότητες, λίγες είναι τόσο ισχυρές όσο αυτή μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν.

Ακόμα κι όταν οι δύο χώρες πολέμησαν μεταξύ τους, διεξήγαγαν ανταγωνιστικές πυρηνικές δοκιμές και έκαναν καθημερινές επιδείξεις δύναμης κατά μήκος των συνόρων τους, υπήρχε πάντα κάτι που τις έφερνε κοντά: το κρίκετ.

Ωστόσο, στον αγώνα τους για το Asia Cup την Κυριακή, η κάποτε περίφημη «διπλωματία του κρίκετ» είχε εξαφανιστεί.

Στο τέλος του παιχνιδιού – μετά τη συντριπτική νίκη της Ινδίας – αντί για τη συνήθη χειραψία μεταξύ των δύο αντιπάλων, η ινδική ομάδα απλώς αποχώρησε από το γήπεδο.

Ήταν η πρώτη συνάντηση των δύο ομάδων μετά την κατηγορία της Ινδίας τον Απρίλιο ότι το Ισλαμαμπάντ οργάνωσε μια τρομοκρατική επίθεση στο Κασμίρ, που στοίχισε τη ζωή σε 26 ανθρώπους. Το Πακιστάν αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή.

Η Ινδία ανταπέδωσε στρατιωτικά, εκτοξεύοντας πυραύλους στο Πακιστάν, γεγονός που οδήγησε σε τέσσερις ημέρες ανταλλαγής πυρών και αυξημένη ένταση μεταξύ των δύο πυρηνικών δυνάμεων.

Μετά τον αγώνα, ο αρχηγός της Ινδίας, Suryakumar Yadav, δήλωσε ότι η απόφαση να μην υπάρξει χειραψία ήταν «ομαδική».

«Ήρθαμε μόνο για να παίξουμε», είπε ο Yadav στα ινδικά μέσα ενημέρωσης. «Ορισμένα πράγματα είναι πέρα από το αθλητικό πνεύμα. Αφιερώσουμε αυτή τη νίκη στις ένοπλες δυνάμεις που συμμετείχαν στην Επιχείρηση Sindoor και στέκονται στο πλευρό των οικογενειών των θυμάτων της τρομοκρατικής επίθεσης στο Pahalgam».

Από την πλευρά του, ο αρχηγός του Πακιστάν, Salman Ali Agha, δεν παρέστη στην τελετή μετά τον αγώνα. Ο προπονητής της ομάδας, ο Νεοζηλανδός Mike Hesson, δήλωσε ότι η ομάδα του ήταν «έτοιμη να κάνει χειραψία στο τέλος του αγώνα» και εξέφρασε απογοήτευση που η αντίπαλη ομάδα δεν το έκανε.

Οι ενέργειες της Ινδίας προκάλεσαν οργή στο Πακιστάν. Η ομάδα υπέβαλε καταγγελία στο Διεθνές Συμβούλιο Κρίκετ (ICC) ζητώντας την αντικατάσταση του διαιτητή, αίτημα που το ICC απέρριψε. Ο πρόεδρος του Πακιστανικού Συμβουλίου Κρίκετ, Mohsin Naqvi, δήλωσε ότι ήταν «απολύτως απογοητευτικό να παρακολουθεί κανείς την έλλειψη αθλητικού πνεύματος σήμερα».

«Πάντα υποστηρίζαμε ότι ο αθλητισμός και η πολιτική πρέπει να διαχωρίζονται», είπε ο Naqvi. «Το κρίκετ είναι ένα παγκόσμιο άθλημα που θα έπρεπε να ενώνει και όχι να διχάζει».

Την Τετάρτη το βράδυ, μετά από απειλές της πακιστανικής ομάδας να μποϊκοτάρει το υπόλοιπο του Asia Cup, ο διαιτητής του αγώνα, Andy Pycroft, ζήτησε συγγνώμη στον Agha, περιγράφοντας το περιστατικό της χειραψίας ως «παρεξήγηση».

Μετά την πρόκριση και των δύο ομάδων στη δεύτερη φάση του ομίλου, θα ξανασυναντηθούν την Κυριακή.

Παρατηρητές τόνισαν ότι το περιστατικό αυτό σηματοδοτεί την τέλος της «διπλωματίας του κρίκετ», που μέχρι πρόσφατα βοηθούσε στο να παραμένει η πολιτική εκτός γηπέδου, και δείχνει πόσο έχει επιδεινωθεί η κατάσταση στις σχέσεις Ινδίας-Πακιστάν.

Μετά τις επιθέσεις στη Μουμπάι το 2008 από τρομοκρατικές ομάδες με έδρα το Πακιστάν, η διασυνοριακή αθλητική φιλία έγινε όλο και πιο σπάνια, με το κρίκετ και την πολιτική να αναμειγνύονται εμφανώς.

Υπό τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι, που εκλέχθηκε το 2014, το κρίκετ έχει χρησιμοποιηθεί όλο και περισσότερο ως πολιτικό εργαλείο. Το μεγαλύτερο γήπεδο κρίκετ της χώρας φέρει το όνομά του, ενώ το ICC διοικείται από τον Jay Shah, γιο του υπουργού Εσωτερικών και στενού συμμάχου του Modi, Amit Shah.

Στο Πακιστάν, όπου ο στρατός κυβερνά «πίσω από τις σκηνές», ο Naqvi είναι ταυτόχρονα πρόεδρος του συμβουλίου κρίκετ και υπουργός Εσωτερικών.

Ο αναλυτής αμυντικής πολιτικής της Ινδίας, Sushant Singh, είπε ότι «αντί να χτίζονται αδελφικοί δεσμοί και επαφή μεταξύ των λαών», το γήπεδο κρίκετ έχει γίνει «το πεδίο για την εκδήλωση εθνικιστικών φαντασιώσεων».

Ο πρώην αρχηγός του Πακιστάν, Shahid Afridi, που ταξίδεψε πολλές φορές στην Ινδία για αγώνες και υποστήριζε τη «διπλωματία του κρίκετ», εξέφρασε λύπη για την απώλειά της, λέγοντας ότι σε δύο δεκαετίες αγώνων «ποτέ δεν είχε δει τέτοια συμπεριφορά από τους Ινδούς παίκτες εκτός γηπέδου».

Στο παρελθόν, οι πόλεμοι και οι συγκρούσεις δεν εμπόδιζαν τους αγώνες κρίκετ. Οι παίκτες χαιρετούσαν ο ένας τον άλλον με σεβασμό και απολάμβαναν την επαφή εκτός γηπέδου, ακόμα και κατά τη διάρκεια δύσκολων στιγμών όπως η σύγκρουση στο Κάργκιλ.

